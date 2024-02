INTERVIU cu senatorul Novák Levente, noul președinte executiv al UDMR Mureș

Distribuie

Senatorul Novák Levente a fost ales joi, 22 februarie, cu prilejul unei ședințe a Consiliului Reprezentanților Regionali din cadrul UDMR Mureș, în funcția de președinte executiv al organizației UDMR Mureș.

Într-un flash-interviu acordat cotidianului Zi de Zi, proaspătul președinte executiv al principalei organizații politice din județul Mureș a menționat că principalul obiectiv al acestui an electoral este menținerea ”Lalelei” la cel puțin nivelul rezultatelor obținute la alegerile din 2020.

Reporter: Ce v-a determinat să acceptați funcția de președinte executiv al UDMR Mureș?

Novák Levente, senator UDMR de Mureș: Ținând cont că din anul 2012 am participat la fiecare rând de alegeri ca membru al echipei de campanie centrală a UDMR-ului, pot să zic că am experiență în a organiza alegeri și fiind în 2024, un an în care se organizează fiecare rând de alegeri, m-a bucurat faptul că domnul președinte Csibi Attila (președintele UDMR Mureș – n.a.) mi-a propus să preiau funcția de președinte executiv pentru că îmi doresc să ajut organizația.

Rep.: Ce obiective v-ați propus alături de conducerea UDMR Mureș?

N.L.: Ce înseamnă organizație? Prin organizație să ajut și comunitatea și oamenii din județul Mureș. Să menținem pozițiile pe care le avem, Primăria Târgu Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Reghin, cât și restul primăriilor, comunale sau din orașele mici. Îmi doresc să contribui la un rezultat bun pentru UDMR în județul Mureș.

Rep.: Vă avantajează sau nu decizia de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale?

N.L.: În ultimele rânduri de alegeri europarlamentare și locale, la europarlamentare a fost o prezență mai mare la vot decât la locale. Eu ce pot să deduc din calculele guvernanților: sunt pe un trend descendent, mai ales Partidul Național Liberal, și ei propun să stopeze cumva pierderile din PNL și să stopeze creșterea partidului AUR, cât și a partidului Dianei Șoșoacă. Dacă vor fi organizate două secții de vot separate, una pentru europarlamentare și cealaltă pentru locale, atunci nu fac nicio economie la bani. Prima dată au zis că vor să economisească nu știu câți bani prin organizarea alegerilor în aceeași zi. Ei trebuie să organizeze alegerile într-o singură secție de votare. Dacă se organizează într-o singură secție de votare, practic omul o să aibă cinci buletine de vot, iar în campanie nu se va vorbi de teme mari, ce țin de Parlamentul European, și vor fi numai teme locale. Dacă noi nu avem un scop anume, în Parlamentul European, atunci ei au obținut ce au vrut. Noi suntem pregătiți, chiar dacă au comasat alegerile în aceeași zi.

Rep.: În urmă cu câteva zile, mureșeanul Nagy Péter Tamás a revenit în funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Zootehnie. Este acesta un semn de curtoazie politică pentru UDMR din partea actualei coaliții de guvernare?

N.L.: Nu. Acolo e o chestie tehnică. Nagy Péter Tamás avea câștigată funcția de director adjunct prin concurs. A avut un dosar DNA, în care a fost achitat, și practic revine în funcția pe care a câștigat-o în urmă cu mai mulți ani.

A consemnat Alex TOTH