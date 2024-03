Hală nouă de confecții metalice pentru construcții, în pregătire la Târgu Mureș

Distribuie

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției penru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, că proiectul ”Hală de producție și anexe”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Mureș, strada Libertăţii nr. 115, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Potrivit proiectului Deciziei etapei de încadrare, document făcut public în data de 22 februarie 2024, pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține SC Socot SA Târgu Mureș și prevede realizarea unei clădiri având funcţiunea de producţie și depozitare precum și spaţii anexe (vestiare, birouri, laboratoare încercări) situate la mezaninul parţial al clădirii.

”Activitatea va consta în confecţionarea de elemente metalice pentru construcții – civile, industriale, hidrotehnice. Clădirea propusă va avea regim de înălţime P + mezanin (parţial)”, se menționează în document. În ceea ce privește cifrele viitoarei construcții, acestea sunt următoarele: suprafața terenului – 38.220 de metri pătrați, suprafața construită propusă – 1.848,6 de metri pătrați și suprafața desfășurată propusă – 2.028,1 de metri pătrați.

”Producţia va consta din: 1 – elemente metalice mici – clapeţi, vane plane, flanșe cuplare, axuri, împrejmuiri și garduri, balustrade, scări, parapeţi de protecţie, grilaje, cutii, paleţi, cuve, firide, mobilier industrial, mobilier urban, mobilier medical, mobilier pentru industria agro-alimentară, mobilier pentru industria hotelieră și a restaurantelor etc.; 2 – elemente metalice mari – stavile, poduri, vane plane, grinzi, batardouri, containere, silozuri și suporturi pentru silozuri, structuri metalice pentru hale etc.; 3 – prestări de servicii de prelucrare a pieselor metalice – efectuarea anumitor operaţiuni de prelucrare a metalelor pentru terţi, cum ar fi îndoirea cu abcantul CNC, mortezări și debitări complexe. Materiile prime sunt reprezentate de plăci metalice, profile, sârmă și bare de otel pentru construcţii (diferite diametre) plase sudate, etc, care sunt aprovizionate periodic și depozitate în hală”, se mai precizează în același document.

Alex TOTH