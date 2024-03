CSM Târgu Mureș: Performanțe extraordinare la baschet masculin U15

Distribuie

Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a organizat miercuri, 6 martie, o conferință de presă organizată cu prilejul obţinerii unor rezultate excelente de către sportivii clubului.

În cea de-a doua parte a conferinței de presă s-a discutat despre rezultatele echipei de baschet masculin U15, care s-a clasat pe locul 7 din cele peste 40 de echipe din ţară, la Final 8 de la Cluj Napoca.

Cei care au fost prezenți și care au luat cuvântul au fost antrenorul principal Vlad Pora, alături de trei dintre membrii echipei, Mocsár Márk, Costin Paul și Kovaci David.

Turneul a fost unul reușit pentru toți, iar antrenorul Vlad Pora consideră că jucătorii s-au autodepășit, după ce în sezonul trecut s-a reușit cu această echipă o clasare doar în primele 14 echipe ale Campionatului Național.

„A fost un turneu unde băieții s-au autodepășit. Mai ales că în primele două meciuri din grupă am întâlnit actuala campioană națională, CSS Ploiești. I-am ținut în șah preț de trei sferturi. Totodată, Stomart Iași este o echipă care a fost în primele 4 echipe ale turneului în clasament. Mă bucur că pe final, în ciuda oboselii și a unei rotații mai scurte, băieții și-au revenit în ultimul meci, cel pentru pozițiile 7-8, vs ISports Ploiești. Este o echipă care ne-a învins în ultimul meci din grupe. Ce este cel mai îmbucurător după acest turneu este faptul că pe lângă că am avut o echipă corectă și este un nucleu pe care il avem de vreo 4 ani de zile, statistic vorbind, am avut o grămadă de jucători care s-au remarcat”, a declarat acesta.

Există potențial

David Kovaci este sportivul care a fost cel mai eficient jucător al competiției. Mocsár Márk a ieșit în evidență prin punctele marcate, pasele decisive și prin recuperări. Venind din Oradea, Márk s-a alăturat echipei anul acesta, aducând un plus foarte mare de încredere în echipă.

„Paul Costin care a făcut ceea ce știe el cel mai bine, și anume șutul de 3. A avut vreo 3-4 meciuri, cu 5-6 reușite, ceea ce la categoria de U15 mi se pare un lucru foarte bun. Fiecare component al echipei a venit cu bucățica lui și a făcut ceea ce trebuie pentru a obține acest rezultat. Având în vedere că am terminat acest sezon, există potențial în ceea ce privește baschetul de seniori din Târgu Mureș. Sunt băieți serioși care sunt zilnic în sala de baschet. Sunt în an terminal, în clasa a VIII-a și înțeleg acest proiect sănătos. Ne batem cu niște centre de tradiție, cum ar fi Cluj, București, Iași și alte chipe care au centre de selecție mult mai mari decât noi. Acum suntem în primele 7 echipe și sperăm ca la anul să mai urcăm o treaptă și să fim în primele 4. Nu le doresc decât să fie sănătoși și să mergem înainte cu multă muncă, deoarece este nevoie”, a mai declarat acesta.

David Kovaci care face baschet de doar un an și jumătate a reusit în ultimul meci o performanță extraordinară, cu 22 de puncte, 25 de recuperări și 3 capace.

„Este o experiență nouă, pentru că este un oraș nou și mie mi s-a părut că acest turneu final ne-a prins foarte bine, deoarece anul trecut nu am prins acest turneu. A fost unul reușit. Celelalte echipe sunt mult mai experimentate dceât noi. Am jucat și cu campioana României. Nu a fost greu să mă integrez în echipă. Bieții sunt foarte buni. Ca echipă trebuie să mai creștem în apărare și în alergarea înapoi. Ne-am luat multe coșuri pe tranziție”, a declarat Mocsár Márk.

„Trebuie multă muncă pentru a-ți intra multe coșuri de la mare distanță. Trebuie răbdare și multă muncă. Practic baschetul de la 6 ani și este viața mea în acest moment. Atât școala, cât și baschetul. Este o experiență nouă, de neuitat, deoarece am jucat cu cele mai bune echipe din țară. Celelalte echipe au fost bune, dar din punct de vedere fizic poate că am stat mai bine, ca putere. Trebuie să mai creștem în apărare și la putere”, a declarat Costin Paul.

Diana CĂRBUREAN