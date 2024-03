CSM Târgu Mureș: Consolidarea eforturilor la secția de baschet masculin: „A mai rămas accederea în play-off”

Distribuie

Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a organizat joi, 21 martie, o conferinţă de presă cu privire la secția de baschet masculin. La conferință au participat antrenorul principal George Trif, antrenorul secund Vlad Pora, căpitanul echipei Sánta Szabolcs şi jucătorul Alin Borșa, care şi-au prezentat punctul de vedere în legătură cu perioada mai dificilă prin care trece echipa în ultima perioadă.

Totodată, directorul CSM Târgu Mureş, Szászgáspár Barnabás, a luat cuvântul, susținându-i pe toţi. În această formulă echipa mureșeană a ajuns în Top 10 şi în primele 8 echipe din Cupa României, cu tot cu interdicţia de transfer, cu toate accidentările şi suspendarea din ultima perioadă.

„Sunt întrebări că de ce nu vrem mai mult, de ce nu ne batem cu echipele de vârf din campionat, dacă sunt datorii sau nu avem bani să mergem mai departe și cred că la aceste lucruri trebuie să răspund. După cum vă amintiți, în 2020 când am pornit pe acest drum au fost obiectivele clar trasate: eliminarea datoriilor, refacerea imaginii sportului târgumureșean și pas cu pas trebuia să le eliminăm. Urma ce este mai important, și anume activitatea sportivă care trebuia construită și bazată pe proiectul nostru. Cred că pașii s-au făcut. Am adus acasă sportivii cu rezultate extraordinare care au concurat și au adus medalii pentru alte cluburi și alte municipii. An de an am adus multe medalii acasă și am reconstruit acele ramuri sportive unde am avut un nucleu bogat”, a declarat acesta.

A mai rămas accederea în play-off

Acest proces sănătos a fost urmat pas cu pas, iar primul exemplu concret oferit de directorul Szászgáspár Barnabás făcea referire la secția de baschet care a fost prima care a promovat cu un nucleu târgumureșean. A urmat secția de futsal U19, cu un nucleu foarte valoros, echipă care a promovat și ea.

„Am avut răbdare și am dat continuitate nucleului tânăr de târgumureșeni care au dovedit că au prins experiență și ca urmare, au câștigat Cupa României la U19. Cu experiența acumulată în prima Ligă, au venit și victoriile. Ne-am atins și acolo obiectivul pentru că am rămas în prima divizie. Proiectele și obiectivele pe care le-am trasat până acum cu secția de baschet au fost Final 8 (care este un obiectiv atins) și Top 10, să fim în primele 10 echipe. A mai rămas accederea în play-off. Problemele s-au spus deja. Încercăm să stabilizăm această situație și obiectivul se poate atinge. Cred că am dovedit că ne merităm locul în primele 8 echipe. Suntem alături de băieți, deoarece tot ei au făcut și rezultatele pozitive. Avem o rotație scurtă, dar s-a construit o piramidă destul sănătoasă. Avem rezultate la echipele de juniori și Liga I unde suntem pe primul loc la echipele de satelit. Este viitor”, a mai declarat acesta.

Referitor la achiziții, în acest sezon, echipa a fost restricționată din păcate, iar transferurile nu s-au putut efectua pentru a se întări echipa și mai tare.

„Pe această problemă s-a lucrat. Avocații noștri, dar și eu personal am făcut deplasări și discuții multe la Federația de Baschet și sunt argumente foarte clare. Acum am așteptat și deciziile Curții de Apel care au declarat falimentul vechiului club și chiar s-a radiat acel club. În decizia finală sunt argumente clare de ce a falimentat acest club și am dovedit aici că nu suntem același club. Nu avem nicio asociere sau continuitate, nici măcar sportivă. Legea continuității sportive face referire la faptul că trebuie să preiei locul în campionat, culorile și palmaresul. Noi nu am făcut aceste lucruri, am dovedit și sperăm să avem un răspuns cât mai curând, unul pozitiv, pentru a nu fi asociați cu trecutul și să putem construi și merge mai departe pe drumul nostru”, a mai adăugat acesta.

Diana CĂRBUREAN