Spectacol floral la Sânpetru de Câmpie. Au înflorit bujorii galbeni de stepă

Puține plante din lume oferă spectacolul pe care îl oferă rușcuța de primăvară de la Sânpetru de Câmpie. Frumusețea sa este veșnică, dar efemeră, astăzi apare aici, mâine dincolo și poimâine cine știe?!

Rușcuțele au îmbrăcat în galben tot Dealul Clejii sau la Cruce, o suprafață de aproximativ 20 de hectare, cel mai înalt loc din comună, un deal de pe care se văd toate satele componente, Sânpetru, Bârlibaşu, Dâmbu, Sângeorgiul de Câmpie, Satu Nou şi Tuşinu.

Cunoscute în limbaj popular drept ghegheți, Floarea Paștelui, dediței și mai nou bujorul galben, Rușcuțele de primăvară sub denumirea lor științifică Adonis Vernalis, plantă ocrotită la nivel național se află în inflorescență maximă în această perioadă pe dealurile din comuna Sânpetru de Câmpie.

„Este al patrulea an consecutiv când aceste flori frumoase de pe Dealul Clejiei dau o notă aparte, distinctă micii noastre comunități. Chiar dacă cresc aici dintotdeauna, în ultimii patru ani, florile ne-au permis să mai adăugăm un element de distincție, de individualizare și de ce nu un element de promovare a localității noastre. Este o poartă de promovare, pe lângă tradiționalul palaneț, a noastră a câmpenilor și ne-am bucura dacă demersurile noastre incipiente ar duce la transformarea acestei zone în una protejată de interes local, așa încât, având un statut bine definit să putem investi în agro-turism. Noi am inclus drumul ce trece pe Dealul Clejei într-un proiect depus de către Consiliul Județean numit Drumul Mariei, drum pe care se deplasează pelerinii catolici spre Șumuleu Ciuc”, ne-a declarat primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Crăciun Spiru-Șerban.



O vizită pe dealurile din Sânpetru de Câmpie ar putea fi completată de alte activități în aer liber, complementare, care ar transforma o simplă plimbare într-o zi petrecută într-un mod plăcut în compania locurilor și oamenilor de aici. „Pentru noi, înflorirea gheghețului este ca un ceas sau calendar. Când înfloresc florile acestea galbene știm că se poate pune în pământ arpagicul. Sunt primele flori care apar primăvara și au o frumusețe aparte. Oile nu le pasc și mai nou am aflat că sunt otrăvitoare. Când eram mici, părinții nu ne lăsau să le culegem să le ducem acasă, pe motiv că nu ni se mai ouau găinile!”, ne-a declarat unul dintre localnici.

Florile de rușcuță de primăvară nu sunt singurele plante aflate pe pajiștea aceasta, covorul colorat galben-verde este completat și de alte plante din flora spontană la fel de frumoase ca și vedetele sezonului. Este de consemnat faptul că parcă, an de an numărul lor este în creștere și arealul de distribuție s-a modificat și el. Sunt iubitoare de soare, de aceea apar pe versanți însoriți și feriți de activități de pășunare intensive.

Chiar dacă pe raza localității nu se află puncte gastronomice, localnicii sunt primitori și pot oricând să omenească vizitatorii cu produse locale: „Nu avem unități de cazare și masă pe raza comunei și nici puncte gastronomice locale, dar sunt convins că orice vizitator poate găsi în gospodăriile noastre mâncare gătită adevărată: o tocană de pui cu mămăligă, un gulaș de oaie, un balmoș, pentru cî avem câteva stâne în împrejurimi, palanețe și pită de casă și ce mai au gospodinele noastre la îndemână: slănină, caș, ceapă”, a adăugat primarul comunei, Crăciun Spiru Șerban.

Anul acesta, florile de rușcuță au început să înflorească la mijlocul lunii martie, datorită faptului că iarna a fost blândă, iar frumusețea lor mai poate fi admirată încă vreo două săptămâni, ne spune prof. Mihai Teodor Nașca. Cu alte cuvinte, Dealul Clejiei din Sânpetru de Câmpie poate fi o destinație de weekend în care să ne refacem energiile.