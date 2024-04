De ce candidează Cosmin Pop pentru Primăria Târgu Mureș

Distribuie

Omul de afaceri, Cosmin Pop, și-a lansat candidatura pentru funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, în cadrul unui eveniment organizat marți, 9 aprilie, la Cocoșul de Aur. Cosmin Pop este al 8-lea candidat care și-a anunțat intenția de a se înscrie în cursa electorală pentru conducerea Primăriei Târgu Mureș. Ceilalți candidați sunt: Soós Zoltán, actualul primar, medicul Horațiu Suciu, Radu Bălaș – fost consilier local POL, Rodica Baciu – om de afaceri, Radu Pescar – consilier local PMP, Dorin Florea – fostul primar, și medicul Cristian Vântu, din partea AUR.

„Prea mult am lăsat lucrurile să decadă”

„Cred că este momentul în care să spunem stop unei ignoranțe cu care am fost tratați în continuu de 30 de ani. (…) Aș fi putut astăzi să fac o grămadă de lucruri, care cu siguranță mi-ar fi dat mai multă liniște decât să stau pe scena aceasta, plin de emoții și de responsabilitatea pe care mi-o transmiteți, dar prea mult am lăsat lucrurile să decadă”, a spus Cosmin Pop în deschiderea discursului său.

„Alt motiv pentru care am ajuns să fiu astăzi aici este cel al frustrărilor pe care le-am acumulat, puse într-un raport cu capacitatea pe care simt că o am de a face lucrurile altfel. Este momentul să ne unim pentru a dovedi că se poate face ceva. Nu folosesc cuvântul altceva – nu s-a făcut nimic”, le-a transmis omul de afaceri susținătorilor prezenți la eveniment.

Cosmin Pop: „Eu nu cred în supereroi”

„Eu nu cred în supereroi. (…) În schimb, cred foarte mult în echipe, cred în generații, cred în motivații, cred în revoluție și cred în cuțitul ajuns la os. (…) Mi-am asumat ghidajul acestei mișcări, nu am pretenția identificării ei cu numele meu. Dar câtă vreme nimeni nu ne-a chemat, nu ne-a strigat… Dintre noi, cei care ne mai putem inspira unul celuilalt încredere, dintre cei care mai putem etala merite personale, dintre cei încă nevotați, (…) am îndrăznit și îndrăznesc în continuare să o fac eu. Nu este ușor. M-am săturat, incredibil cât m-am săturat, să aud că nu se poate. Măi, oamenilor, a spune astăzi că nu se poate este exact a spune: nu vreau. (…) Suntem în anul 2024, într-o țară democrată, într-o Uniune Europeană cât se poate de protectivă cu drepturile elementare și cu libertățile cetățenilor, să terminăm cu nu se poate”, a mai spus Cosmin Pop.

„Le voi reda târgumureșenilor sentimentul de mândrie și apartenență! Târgu Mureș va fi un oraș nu doar de trăit, ci și de iubit. Aspir să fac din Târgu Mureș, unul din primele 10 orașe din România de pe harta destinațiilor de business de elită. (…) Cultural, aspir să fac din Târgu Mureș un paradis al diversității și expresiei artistice”, mai susține Cosmin Pop.