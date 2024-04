Liga a IV-a Clasic: Două zile de meciuri

Distribuie

Sâmbătă și duminică (6 și 7 aprilie), echipele mureșene de fotbal din liga a IV-a Clasic au încheiat cea de-a 13 etapă.

Astfel, sâmbătă, 6 aprilie, echipa ACS Sporting Gornești a jucat împotriva formației AS Băile Sărate Ideciu de Jos, echipă care a fost învinsă cu scorul de 2-1 (0-0). Singurul gol al echipei învinse a fost marcat de Denis Moldovan, în timp ce, pentru echipa învingătoare au marcat Biro Gergely și Gabor Szilamer.

În cel de-al doilea meci al zilei, ACS Scânteia Crăciunești a învins formația AS Arieșul Hădăreni cu scorul de 4-2 (2-2). Pentru echipa din Crăciunești au marcat Kuti Imre (două goluri) și Makkai Matyas (două goluri), iar pentru echipa din Hădăreni au marcat Marius Degan și Remus Mocan.

Totodată, în aceeași zi, ASF Pogăceaua a jucat cu ACS Forța Sânpaul. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0 (1-0), victoria fiind adjudecată de ASF Pogăceaua, echipă pentru care a marcat Florin Ormenișan în minutul 40 al meciului.



A doua zi e etapei

În cea de-a doua zi competițională a acestei etape, desfășurată duminică, 7 aprilie, AS Viitorul Batoș a jucat împotriva formației AS Viitorul Grebeniș, meciul terminându-se cu scorul de 0-0 (0-0).

În cel de-al doilea meci al zilei, AS Real Valea Largă a învins ACS Flacăra Grindeni cu scorul de 4-1 (4-0), cele patru goluri fiind marcate de Cătălin Pop, Alex Bocretas (două goluri) și Alexandru Trifan. Singurul gol al echipei învinse a fost adjudecat prin jucătorul Lucian Boca în minutul 65.

Totodată, în aceeași zi, ACS Viitorul Jabenița a jucat împotriva formației AS Paeonia 2002 Zau de Câmpie, meciul terminându-se cu scorul de 0-0 (0-0).

Clasament

ACS Viitorul Jabenița – 33 puncte ACS Scânteia Crăciunești – 26 puncte AS Viitorul Grebeniș – 24 puncte AS Real Valea Largă – 24 puncte AS Viitorul Batoș – 21 puncte ASF Pogăceaua – 21 puncte ACS Sporting Gornești – 21 puncte AS Băile Sărate Ideciu de Jos – 18 puncte AS Paeonia 2002 Zau de Câmpie – 12 puncte ACS Flacăra Grindeni – 12 puncte ACS Forța Sânpaul – 8 puncte AS Arieșul Hădăreni -7 puncte

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook/ ACS Viitorul Jabenita