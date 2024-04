FOTO: Echipa Editurii Edu Târgu Mureș apreciată de conducerea Prefecturii Mureș

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, și Mara Togănel, director al Cabinetului Prefectului județului Mureș, au vizitat marți, 9 aprilie, sediul Editurii EDU din Târgu Mureș, companie etalon în furnizarea către școlile din România de manuale școlare și auxiliare, precum și de softuri educaționale.

”Prin munca lor, oamenii din compania mureșeană folosesc tehnologii de realitate virtuală și inteligență artificială pe care le implementează în educație la nivel național. Felicitări, Editura EDU: sunteți pe calea bună a inovării în educație!”, a transmis prefectul județului Mureș.

”Învățare distractivă cu ajutorul tehnologiei. Astăzi am cunoscut echipa Editurii EDU, companie mureșeană care abordează educația într-un mod inovativ. Prin manualele “out of the box” concepute de ei și aprobate de Ministerul Educației, echipa din Târgu Mureș adaptează metodele didactice la nevoile și preferințele elevilor, transformând învățarea într-un joc distractiv și educativ. Echipele de creație EDU implementează în educația românească tehnologii de realitate virtuală și inteligență artificială, venind astfel să completeze investițiile publice în digitalizare, care au loc în școlile județului Mureș. Felicitări echipei coordonate de Ciprian Năprădean și succes pe drumul inovării în educație! Faceți lucrurile tare bine!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Mara Togănel.

