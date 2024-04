VIDEO: Prima emisiune din studioul Zi de Zi Live

Distribuie

Studioul Zi de Zi Live, investiție realizată de cotidianul Zi de Zi și de revista economică Transilvania Business, a emis luni, 15 aprilie, prima emisiune în direct. Aceasta s-a desfășurat cu trei invitați, respectiv cu Aurelian Grama – director fondator al celor două publicații editate la Târgu Mureș, Florin Marcel Șandor – fost jurnalist, în prezent director de publicitate Zi de Zi și Transilvania Business și Alex Toth – redactor șef Zi de Zi.



De ce Zi de Zi Live

Prima emisiune din istoria Zi de Zi Live a avut o durată de peste 30 de minute și a fost structurată în trei părți distincte. În prima dintre acestea s-a vorbit despre ideea lansării noului studio în contextul actual al pieței media.

”Începusem să mă gândesc de ce litere așezate și tipărite. Un distins domn pe care îl admirăm astăzi și în respectăm, Guttenberg. De ce aceste litere le regăsim aproape concomitent cu apariția lui Zi de Zi, o tempora, acum 20 de ani, în 16 martie 2004, de când a apărut și cea mai importantă rețea de social media și cu toții urcăm ”sacii” de informație acolo. În spiritul a ceea ce se întâmplă și participând la acțiuni, activități, fiind raționali, și văzând că lucrurile merg înainte în lumea imaginii și a vocii, am luat și noi decizia înțeleaptă, în timp, trebuia să o facem poate mult mai repede, dar în ultimele patru luni de zile am lucrat să facem acest ministudiou de live, de transmisiuni în direct a ceea ce înseamnă viața mureșului, a mureșenilor, a tot ce înseamnă cele 102 UAT-uri, a ce înseamnă sute de mii de mureșeni”, a explicat Aurelian Grama.

De 20 de ani, ”O parte din viața ta”

Discuția s-a axat apoi în jurul recentei Gale Aniversare Zi de Zi 20 de ani, eveniment în cadrul căruia cotidianul mureșean care apare în ediție printată de cinci ori săptămânal, sub sloganul ”O parte din viața ta”, a sărbătorit împlinirea a două decenii de activitate.

”Acum 20 de ani și ceva, Aurelian, pe strada Cosminului din Târgu Mureș pregăteam prima ediție din Zi de Zi, într-un format mare de ziar. O echipă mare, m-am uitat în caseta redacțională găsind la Bibliotecă ediții vechi și fotografii, eram mulți, și tineri, și jurnaliști cu experiență. În jur de 30 și ceva de persoane”, a rememorat Florin Marcel Șandor momentul de acum două decenii, de la înființarea ziarului Zi de Zi.

Start cu patru emisiuni în direct

Finalul discuției a consemnat prezentarea primelor patru emisiuni din grila de programe a Zi de Zi Live: ”Vocile cetății” realizată Aurelian Grama, ”Zi tot cu Alex Toth!” realizată de Alex Toth, ”Minutul de aur” realizată de Florin Marcel Șandor și ”The Voices of Business” realizată de Ligia Voro, redactor șef Transilvania Business și senior editor Zi de Zi, care a lipsit, din motive obictive, de le emisiune.



”De multă vreme am invitat sute de reprezentanți ai Cetății să scrie. Nu doar eu să scriu, ci să scrie în momente importante, nu în campania electorală despre jobul lor, despre profesia lor, despre pasiunea lor, despre un element important al societății, ce facem noi de fapt la orice întâlnire în timpul documentării pe teren: ce trei subiecte v-ați mai dori, domnule, doamnă? Ca să îl putem să îl despicăm și să îl dezbatem și să îl punem în prim plan în ziarul nostru”, a argumentat Aurelian Grama.



”De prea multe ori ne închid vocile, posibilitățile de exprimare, dreptul de a fi tu, șansa să spui împotriva șefuui, împotriva liderului de echipă, de politic, de administrație, poate chiar a familiei, a ceea ce ai crezut până mai ieri. Dar ”Vocile cetății” până la urmă contează pentru că sunt suma reprezentativă a ce face Mureșul acesta. De prea multe ori suntem acoperiți de ipocrizie, suntem nevoiți să tăcem. Sunt șanse mari să se exprime lideri, dar vor fi șanse mari să se exprime oameni pe care o să-i descopăr și o să-i aduc în prim plan pentru că merită, din diverse alte motive decât cele cunoscute până azi”, a completat directorul fondator al publicațiilor Zi de Zi și Transilvania Business.



”Zi de Zi are sloganul ”O parte din viața ta”, prin urmare emisiunea ”Zi tot cu Alex Toth!” va avea invitați din zone diverse, de la A la Z, din domenii cum ar fi administrație, politică, sport, educație, social. Va fi o emisiune matinală, în prima parte a zilei”, a dezvăluit Alex Toth.



”Pare foarte ușor să găsești titlul unei emisiuni, dar este și foarte greu, pentru că sunt o serie de denumiri care deja sunt cunoscute poate în alte domenii, la nivel național, internațional, vrei să găsești ceva nou și e greu. Apropo de ”Minutul de aur”, am găsit această sintagmă pentru că nu e neapărat vorba de numerologie și magie, pare un termen din această zonă, dar are și acea să spunem perspectivă a oferirii a ceea ce poți să dai cel mai bine într-un moment cheie, este o concentrare a valorii tale, a ceea ce poți transmite în cadrul emnisiunii, nu neapărat într-un minut, ci în mai multe minute și din această perspectivă am gândit titlul emisiunii. Vor fi în general emisiuni economice, dar nu neapărat, nu numai, și o dată pe săptămâna, joia seara, voi fi prezent în studiou cu câte un invitat pentru un dialog, pentru o discuție”, a menționat Florin Marcel Șandor.



Imagine și sunet de calitate, marca BCD

La reușita primei emisiuni în direct din istoria studioului Zi de Zi Live a contribuit și o echipă tehnică BCD, companie mureșeană de producție media și difuzare, specializată în transmisiuni live și în producții video caracterizate de o calitate superioară a imaginii și sunetului.

”BCD video sound s-a născut în 2003, tocmai din pasiunea pentru imaginea și sunetul de cea mai bună calitate. În spatele acestui nume stă o echipă de profesioniști, cei care, acum 20 de ani, au realizat la Târgu Mureș prima transmisiune live a unui eveniment desfășurat în stradă. Am contribuit la dezvoltarea a trei televiziuni locale târgumureșene: Antena 1 Târgu Mureș, Știi TV și Televiziunea Târgu Mureș. Ne-am perfecționat an de an, la sutele de evenimente care au fost puse în valoare și prin suportul nostru tehnic. Am ținut mereu pasul cu evoluția din ce în ce mai rapidă a tehnologiei, iar apariția imaginii de înaltă definiție – HD și a streaming-ului video a fost o provocare pentru noi, și ne-a motivat să mergem mai departe”, se precizează pe pagina web a BCD, singura companie din zona județului Mureș care deține un Outside Broadcast Van HD (car TV).