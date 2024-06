FOTO – Zilele Aberdeen Angus, sărbătorite de sute de fermieri în comuna Fântânele

Asociația Aberdeen Angus România a organizat în perioada 21-22 iunie 2024, în comuna mureșeană Fântânele, o serie de evenimente, devenite deja tradiție, în cadrul „Zilelor Aberdeen Angus”. Începând cu vineri, 21 mai, sute de fermieri și crescători de vite din toată România, s-au întâlnit cu membrii Asociației Aberdeen Angus din țară pentru a discuta despre soluțiile cele mai optime de înmulțire a acestei rase de vite, dar și pentru licitația de tauri care se organizează an de an.

În prima zi din cadrul „Zilelor Aberdeen Angus”, la ferma de selecție și reproducție din comuna Fântânele, s-a desfășurat licitația celor mai buni tauri, proveniți din fermele tuturor membrilor asociației din întreaga țară. Sâmbătă, în schimb, vizitatorii au avut parte de două show-uri culinare de marcă, primul fiind o demonstrație măcelărească (tranșare de carcase Aberdeen Angus), iar în cel de-al doilea show fermierii au putut urmării o demonstrație gastronomică cu preparate din carne de vită din rasa Aberdeen Angus.

Licitație de tauri din rasa Aberdeen Angus, la Fântânele

Ferma modernă de la Fântânele a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, un punct de întâlnire ideal pentru crescătorii de vite veniți din toate colțurile României. Soarele arzător nu i-a oprit pe cei peste 500 de fermieri să urmărească licitația de tauri din rasa Aberdeen Angus aduși din fermele membrilor asociației românești. Vineri, au intrat în ringul de demonstrații cele mai valoroase exemplare de tauri Aberdeen Angus din care cei prezenți au putut să aleagă. Înainte, însă, de momentul licitației mult așteptat, vizitatorii au purtat două sesiuni de discuții cu cei mai influenți fermieri din România, cu reprezentanți ai Asociației Aberdeen Angus, dar și cu partenerii acestora (ca de exemplu companii de furaje și medicină veterinară).

Chiar dacă în cadrul „Zilelor Aberdeen Angus” au avut loc mai multe evenimente, de departe, cel mai important a fost momentul licitației. Pentru crescătorii de Angus din România, licitația este punctul cel mai de preț, fiind prezentat, practic, viitorul acestei rase în țara noastră. Valoarea de ameliorare a taurilor prezentați este mult peste medie, fermierii având privilegiul de a alege din suita de exemplare ce vor fi folosite pentru reproducerea din propriile ferme. Taurii licitați vor fi cei care vor disemina valoarea de ameliorare, prin ei continuând trendul de ameliorare genetică a populației de Angus din țară.

Asociația Aberdeen Angus Romania este o organizație prosperă care oferă soluții pentru fermierii crescători de taurine din rasa Angus din România, având ca scop consolidarea și promovarea avantajelor acestei rase. Cu peste 120.000 de taurine, Aberdeen Angus este cea mai mare asociație din România specializată pentru producția de carne de bovine. Asociația este structurată pe trei departamente, Controlul Performanței Producției de Carne, Registrul Genealogic și departamentul comercial și are circa 1.600 de membri cu un efectiv cumulat de 120.000 capete de vită și e singura conducătoare a registrului genealogic pentru această rasă de bovine la nivel național.

Asociație cu peste 120.000 de capete de vită

Prezent la eveniment a fost și președintele Asociației Aberdeen Angus România, Marcel Olteanu. Acesta ne-a expus principalele preocupări ale crescătorilor de vite Angus din țară, subliniind importanța acestor tipuri de întâlniri între membrii asociației, fermieri și reprezentanți ai companiilor viticole din țară.

„Vineri, 21 iunie, a avut loc adunarea generală a membrilor Asociației Aberdeen Angus și cunoscută licitație a taurilor de rasă pură. Anul acesta am ajuns să bifăm cea de-a treia ediție a evenimentului cunoscut sub numele de „Ziua Aberdeen Angus”, un eveniment care deja a căpătat tradiție. După cum vedeți, a venit foarte multă lume să vadă aceste animale frumoase aduse de crescătorii de vite din toată România. La eveniment au fost, în mare, numărul de fermieri la care ne așteptam. Doar vineri au fost cam 300 de fermieri, un număr mare, dar, cum spuneam, la care ne așteptam. Suntem mulți fermieri în România, dar cei care locuiesc în județe mai îndepărtate nu au avut posibilitatea de a fi prezenți aici, alături de noi. Dar, cu toate acestea, vine lumea interesată de acest gen de evenimente. Este bine că vin doar cei interesați, pentru că în acest fel ne asigurăm că luăm deciziile corecte. În momentul de față avem peste 1.700 de membrii și peste 120.000 de capete de vită, fiind cea mai mare asociație de Angus din Europa. E o adevărată mândrie și bucurie să spunem că facem parte dintr-o astfel de asociație. Sunt înscriși membrii din toate colțurile țării, din Maramureș, Transilvania, sudul țării, de la Giurgiu până la Botoșani și din Oradea până în Galați. Sigur că cele mai multe ferme sunt concentrate aici, în zona Transilvaniei pentru că relieful este mai permisiv cu astfel de ferme”, ne-a declarat, pentru început, președintele asociației.

Marcel Olteanu ne-a prezentat, în mare, principalele „atribuții” ale asociației pe care o reprezintă, spunând că aceasta nu se ocupă doar cu partea de genetică, recoltare și înseminare, ci și cu creșterea și vânzarea vitelor din rasa Angus. Președintele a mai precizat că membrii asociației își doresc și exportul spre piața din est, acolo unde cererea de carne de vită este extrem de mare.

„Asociația noastră se ocupă atât cu partea de cercetare și dezvoltare a geneticii, cât și cu reproducerea, creșterea implicit, și comercializarea vitelor. Ne ocupăm, cu ajutorul anumitor membrii, și de vinderea cărnii, dând naștere, practic, unui circuit închis din punct de vedere alimentar în România, pe partea de carne de vită Aberdeen Angus, bineînțeles. Pot să vă spun că mai mult de 50% din producția de carne din România, rămâne aici, în țară. Cât despre genetică, încă nu am ajuns în punctul de a o exporta în alte țări, ci toată producția pe partea de genetică rămâne în România. Însă, ținta noastră este să importăm genetică înspre Est, în continuare, acolo unde este „piață multă”, să-i spun așa, fiind vorba de o majoritate de țări musulmane unde se consumă, în principal, doar carne de miel, pasăre și vită”, a mai subliniat el.

Animalele sălbatice, o problemă recurentă în fermele din România

Acesta ne-a mai explicat că principalele probleme discutate în cadrul primelor întâlniri cu fermierii au fost legate de chestiuni administrative, dar și de pericolele la care sunt expuse fermele de creștere a vitelor din rasa Aberdeen Angus din România.

„Printre problemele pe care le-am discutat astăzi cu cei prezenți, majoritatea fiind membrii ai Asociației Aberdeen Angus, au fost legate de chestiuni organizatorice. În principal am făcut bilanțul pe anul trecut ca să știe toată lumea situația financiară și administrativă. Am refăcut lista de membrii, fiindcă am decis ca cei care nu au avut activitate economică în ultimii doi ani să fie excluși din asociație. Apoi am discutat despre niște chestiuni legate strict de performanță, dar și luarea unor măsuri legate de creșterea performanței vitelor pe care deja le avem, măsuri care se vor desfășura în anii următori. Iar spre final, s-a discutat despre marea problemă a atacurilor animalelor sălbatice asupra vitelor”, a concluzionat Marcel Olteanu, președintele Asociației Aberdeen Angus România.

Text: Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN