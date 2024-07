INFORMARE dezinsecție – aviotratament Reghin

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA contractului de delegare a gestiunii nr. 66670/236/19.12.2022, privind „serviciile publice de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in Municipiul Reghin ;

Va informeaza ca, in perioada 11.07.2024 – 20.07.2024, in intervalul orar 21:00 – 01:00, va efectua activitati de dezinsectie – aviotratament si in perioada 22.07.2024 – 31.07.2024 in intervalul orar 09:00 – 16:00 si 21:00 – 01:00 va efectua activitati de dezinsectie sideratizare pe raza domeniului public si privat al municipiului Reghin.

Precizăm faptul că perioada de execuție se poate prelungi funcție de condițiile meteorologice.

Produsele utilizate sunt:

COLBROM PASTA, cu o norma de consum de 100 gr/statie de intoxicare;

cu o norma de consum de 100 gr/statie de intoxicare; CYMINA PLUS , cu o norma de utilizare de 50 ml/10.000 mp;

, cu o norma de utilizare de 50 ml/10.000 mp; CY 10 , cu o norma de utilizare de 30 ml/1.000 mp;

, cu o norma de utilizare de 30 ml/1.000 mp; VECTOBAC WG , cu o norma de utilizare de 1 kg/10.000 mp;

, cu o norma de utilizare de 1 kg/10.000 mp; SOLFAC TRIO EC 140 NF, cu o norma de utilizare de 1,2 l /30.000 mp.

Pentru activitatea de deratizare:

Rugăm cetățenii, în mod special copiii, bătrânii și deținătorii de animale de companie, să își ia toate măsurile pentru a nu intra în contact direct cu momeala raticidă. Antidotul recomandat de producător, în cazul ingerării accidentale este vitamina K.

De asemenea, rugam cetatenii, sa evite atingerea statiilor de intoxicare precum si a produselor raticide, iar in situtia in care vor semnala actiuni de vandalism, distrugere si/sau sustragere a statiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public si privat al localitatii, sa anunte politia locala.

În caz de contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Contactul cu pielea: Spalati pielea cu apa, apoi cu apa si sapun.

Contactul cu ochii: Clatiti ochii cu lichid de uz ocular sau cu apa si tineti pleoapele deschise timp de cel putin 10 minute.

Ingerare: Sunati imediat un medic, caruia i se va arata eticheta sau ambalajul produsului. NU se va induce stare de vomă. Antidotul recomandat este vitamina K.

Pentru activitatea de dezinsectie:

Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare, măsurile care trebuie respectate sunt:

Inhalare: Scoateţi persoana în aer liber. Dacă respiră cu dificultate, adresaţi-vă medicului.

Contactul cu pielea: Scoateţi hainele contaminate. Spălaţi imediat cu apă din abundenţă. Dacă iritaţia persistă, adresaţi-vă medicului. Spălați hainele contaminate înainte de a le folosi din nou.

Contactul cu ochii: Eliminați eventualele lentile de contact. Spălaţi imediat bine/abundent cu apă timp de cel puţin 15 minute, deschizând bine pleoapele. Adresaţi-vă medicului dacă problema persistă.

Ingerare: Apelaţi imediat la medic. Nu provocați vărsături. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală dacă persoana este inconştientă.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului Reghin, să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon: 0265 256 004 sau e-mail:coralmures@coralimpex.ro