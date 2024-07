Comunicat de presă – VIBE

4 iulie 2024, Târgu Mureș

VIBE așteaptă festivalierii cu o locație nouă și un headliner cum nu s-a mai văzut în Mureș

VIBE a devenit un simbol în Transilvania și contribuie în mare măsură la revitalizarea vieții culturale, economice și turistice a județului Mureș – au fost de acord participanții conferinței de deschidere a festivalului.

Miercuri s-a deschis festivalul VIBE, care în acest an îi așteapă pe participanți într-o locație nouă. În ciuda ploii, mii de oameni s-au adunat deja în ziua 0. Organizatorul principal, Rés Konrád Gergely, primarul orașului Târgu Mureș, Soós Zoltán, președintele consiliului județean Péter Ferenc, și primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, au ținut conferința de deschidere joi, în prima zi oficială a festivalului, unde au prezentat noutățile din acest an.

Rés Konrád Gergely, directorul festivalului VIBE a explicat că noua locație oferă o experiență completă de festival, având toate programele concentrate într-un singur loc, inclusiv VIBE KOLI, programele de zi și cele muzicale și sportive. „Festivalul aduce un mare entuziasm în oraș și în localitățile învecinate, fapt demonstrat de prezența participanților VIBE în Târgu Mureș”, a afirmat organizatorul principal. Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, a menționat că cel mai mare interes se manifestă pentru concertul de sâmbătă al starului american Jason Derulo, la care se așteaptă aproximativ treizeci de mii de participanți. Festivalul se așteaptă să atragă peste o sută de mii de participanți pe toată durata sa, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

Soós Zoltán, primarul orașului Târgu Mureș, a subliniat că orașul a fost întotdeauna un mixt de idei noi și energii, asemenea festivalului VIBE. Viața culturală vibrantă este confirmată de recentul city index din România, care plasează Târgu Mureșul pe locul șase din țară în ceea ce privește viața culturală.

„Pentru Târgu Mureș, VIBE nu este doar un eveniment, ci și o strânsă colaborare cu organizatorii, datorită evenimentelor de 1 mai și 1 iunie. Dorim să continuăm această colaborare și în anii următori”, a declarat acesta.

Festivalul VIBE a devenit un simbol în Transilvania și dincolo de granițele sale, jucând un rol important în viața culturală a județului Mureș. Acest lucru a fost subliniat de Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în cadrul conferinței de presă. „Nu doar în Târgu Mureș și în județele învecinate se vorbește despre VIBE, ci în întreaga Transilvanie și chiar dincolo de granițe. Festivalul oferă Târgu Mureșului și județului Mureș oportunitatea de a atrage oameni nu doar acum, ci și în celelalte zile ale anului”, a subliniat.

Sângeorgiu de Mureș i-a așteptat cu brațele deschise și în acest an pe festivalieri, a subliniat primarul localității, Sófalvi Szabolcs, care a depus toate eforturile pentru a găsi o nouă locație corespunzătoare evenimentului. Terenul privat pus la dispoziție organizatorilor era inițial un câmp, însă în doar câteva săptămâni a fost transformat într-o locație de festival cu iarbă.

„Aici este o comunitate bună, se nasc prietenii, sunt prezentate spectacole care sunt benefice tinerilor. Și poate părinții știu că sunt mai în siguranță copiii lor care petrec acasă sau mai aproape de casă,” a adăugat primarul.



Principalele locații ale celei de-a șasea ediții a Festivalului VIBE sunt MOL MAIN STAGE, PETŐFI MAINSTAGE, MVM ARENA, KMDSZ BLACK BOX by GEDEON RICHTER, JÄGERLAND by Jägermeister, WEEKEND STAGE by UBM și GOOD WINES ONLY by CRUSH.

Principalii sponsori ai programelor VIBE KOLI sunt BCR, INCUBE LANGUAGE SCHOOL și CODESPRING, care sunt prezente și cu locații de programare independente la Festivalul VIBE.