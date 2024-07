7th SENSE, concert în Cetatea Târgu Mureș

Trupa bucureșteană 7th SENSE va concerta sâmbătă, 20 iulie, de la ora 20:00, pe scena amfiteatrului din Cetatea Medievală Târgu Mureș, în cadrul seriei de evenimente „Seară Jazz la Cetate”. Evenimentul își propune să aducă în atenția spectatorilor talente locale și zonale reprezentative ale acestui gen muzical.

7th SENSE este una dintre cele mai tinere și mai creative trupe de jazz din România, cunoscută pentru interpretarea energică, originalitatea compozițiilor și improvizația de înaltă calitate, ce îi are în componență pe muzicienii Laura Benedek, Sergiu Bivol, Lucas Contreras și Gabi Matei. Abordează jazz-ul într-o manieră proaspătă și inovatoare, combinând influențele soul, nu jazz și ale muzicii electronice cu sunetele tradiționale ale genului.

Trupa s-a format în 2019, iar de atunci a crescut în forță, reușind să își construiască o imagine solidă pe scenele locale și naționale de jazz. Totodată, trupa a fost deja pe cele mai importante scene de jazz din țară, precum JazzTM, Jazz in the Park, Bucharest Jazz Festival și Green Hours Jazz Fest, a participat în 2019 la “Euroradio Jazz Competition”, iar în decembrie 2021 a câștigat premiul pentru “Cea mai bună trupă” la Sibiu Jazz Competiton. Albumul de debut, „Light In Chaos”, a fost lansat în 2022.

(D.C.)