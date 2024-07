INTERVIU cu Edwin Jonatán Bálint, șef de promoție al Liceului Tehnologic „Electromureș”: „Îmi place să mă ocup cu electronica”

Edwin Jonatán Bálint este unul din șefii de promoție ai Liceului Tehnologic Electromureș, finalizând anii săi de liceu cu media 9,38. Pasionat de tot ce ține de domeniul electronicii, absolventul își dedică timpul său liber acestei simpatii, intrând deja pe piața muncii în cadrul sferei mult dorite.

Reporter: Cu ce medie ai finalizat anii de liceu?

Edwin Bálint: Am terminat liceul cu media 9.38.

Rep.: De ce ai ales această specializare, respectiv acest liceu?

E.B.: Am ales această specializare deoarece am fost interesat de electronică. Acest domeniu este unul cu potențial uriaș pentru viitor.

Rep.: Cum a fost experiența anilor de liceu?

E.B.: Anii de liceu au fost plini de aventuri. Începând din perioada pandemiei și până în perioada Examenului de Bacalaureat, am trecut prin multe aventuri împreună cu clasa.

Rep.: Cât de dificil a fost parcursul spre a deveni șef de promoție?

E.B.: Drumul spre șef de promoție a fost unul relativ dificil. Deși am depus efort, câteodată am întâlnit dificultăți peste care am trecut cu greu.

Rep.: Câte ore alocai zilnic studiului?

E.B.: Din fericire, am o memorie destul de bună și, astfel, nu a trebuit sa aloc mult timp învățatului. Nu studiam zilnic. Mai mult făceam efort când aveam un test sau trebuia să fiu ascultat.

Rep.: Cum a fost experiența Examenului de Bacalaureat?

E.B.: Examenul de Bacalaureat a fost stresant. Eram stresant de ce subiect urma să pice mai ales la română. Un alt fapt stresant a fost scanarea documentului, care, deoarece e un proces nou, ar fi putut să introducă multe probleme.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber? Ce hobby-uri ai?

E.B.: Și în timpul liber îmi place să mă ocup cu electronică. Acest fapt m-a ajutat mult și la liceu, deoarece o parte din informațiile pe care le-am învățat le știam deja.

Rep.: Spre ce facultate te îndrepți? Ce dorești să faci în viitor?

E.B.: În prezent nu am planuri pentru facultate. Am găsit un loc de muncă în domeniul din care am absolvit. În viitor, dacă apare oportunitatea, o să fac o facultate – sau de inginerie sau de programare.

Rep.: Referitor la note, consideri că reprezintă fidel cunoștințele acumulate sau sunt simple cifre?

E.B.: Eu consider că notele sunt numai cifre, deoarece cunoștințele unui on nu pot fi concentrate într-un număr simplu. Fiecare copil, elev, student are domenii în care este bun și domenii în care nu. Acest fapt este adevărat și în interiorul unui singur subiect. De exemplu, la matematica un elev poate fi bun la algebră, dar sa nu înțeleagă geometrie. Notele oferă o forma de evaluare subiectivă, și nu obiectivă.

Rep.: Ce sfat ai oferi liceenilor care pășesc pe drumul pe care tu tocmai l-ai finalizat cu rezultate frumoase?

E.B.: Liceenilor viitori le doresc multă baftă și să nu se dea bătuți când întâmpină dificultăți. Deși viața de liceu este una grea, este totodată și plină de oportunități și senzații.

Alexandra BORDAȘ