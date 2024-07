FOTO/VIDEO – Asociația Zona Metropolitană sprijină producătorii locali prin organizarea Pieței Produselor Metropolitane

Asociația Zona Metropolitană a făcut un pas important în sprijinirea producătorilor locali prin organizarea primei ediții a Pieței Produselor Metropolitane. Târgul, care a avut loc joi, 18 iulie, începând cu ora 10:00 și care a fost deschis până la ora 18:00, în parcarea Sălii Sporturilor din municipiul Târgu Mureș, a fost dedicat exclusiv producătorilor din zona metropolitană a Târgu Mureșului.

Cei aproximativ 30 de producători prezenți la eveniment s-au bucurat de oportunitatea de a-și promova și comercializa produsele într-un cadru accesibil și prietenos. Standurile pline de produse locale variate, de la legume și fructe proaspete la produse artizanale, au atras atenția vizitatorilor care au apreciat calitatea și autenticitatea ofertelor.

„Este o oportunitate minunată pentru noi să ne facem cunoscuți și să interacționăm direct cu consumatorii. Evenimente de acest gen sunt esențiale pentru susținerea producției locale”, a declarat unul dintre producători.

„Ne dorim să oferim producătorilor cât mai multe ocazii de a-și prezenta produsele”

Molnar Lajos, directorul executiv al Asociației Zona Metropolitană, a subliniat că succesul evenimentului va duce la reluarea și extinderea Pieței Produselor Metropolitane. Aprecierea atât din partea producătorilor cât și a consumatorilor va fi un factor decisiv în luarea acestei decizii.

„Aceasta a fost ediția zero, cum îi spunem noi, un prim pas prin care încercăm să învățăm ce trebuie să satisfacem ca organizatori de asemenea evenimente. Am reușit să adunăm la această ediție în jur de 30 de expozanți și sperăm ca în viitor să putem organiza astfel de târguri de cel puțin două ori pe lună în Târgu Mureș. Ne dorim să oferim producătorilor locali cât mai multe ocazii de a-și prezenta produsele și să ieșim alături de ei și în zona metropolitană, să nu rămânem doar în oraș. Am dori să extindem cât mai mult baza producătorilor care să aibă acces la asemenea evenimente și să le ușurăm munca. Apoi ne dorim să organizăm un șir de întâlniri cu producătorii locali pentru a le oferi cât mai multe prescripții și informații, atât tehnice cât și financiare. Noi considerăm că asigurarea unui astfel de spațiu îi va ajuta să ia cât mai multe decizii pozitive și să investească în legiferarea produselor lor” a declarat un reprezentant al Asociației Zona Metropolitană.

Filosofia „from farm to fork”

Prin astfel de inițiative, Asociația Zona Metropolitană contribuie la promovarea economiei locale și la crearea unui sentiment de comunitate și susținere reciprocă între producători și consumatori.

„Pentru prima ediție, noi ne declarăm mulțumiți din punct de vedere al numărului de producători care au răspuns chemării noastre, să spun așa. Pentru început trebuie să ne cunoască și să prindă încredere în astfel de evenimente ca abia apoi să putem spune că ne așteptăm la un număr mai mare de producători. Nu în ultimul rând, și cei care vin să cumpere trebuie să ne cunoască. Încercăm să introducem în mentalitatea târgumureșenilor filosofia „from farm to fork” (din engleza – de la fermă la furculiță), să reducem liniile de aprovizionare și să se întâlnească producătorul cu consumatorul față în față. Noi credem că avem toate șansele de a începe un drum foarte frumos și longeviv”, a mai adăugat acesta.

Text & foto: Lorena PINTILIE