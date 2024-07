Harmonia Cordis, la episodul 19. Artiștii care vor concerta în prima zi de festival

Au rămas puține zile până la o nouă ediție a Festivalului Internaţional de Chitară Harmonia Cordis. Ajuns în acest an la cea de a XIX-a ediție, Harmonia Cordis va debuta marți, 6 august, ora 16 la Palatul Culturii (Sala Mică) cu prilejul tradiționalului deja Concert al Școlii Mureșene. Începând cu ora 19, la Sala Mare a Palatul Culturii vor debuta primele recitaluri din cadrul Harmonia Cordis 2024. Protagoniști primei zile sunt Babțan-Varga Florian (Romania), Tritonus Guitar Trio (Ungaria), Cassie Martin (Franța) și Marcin Dylla (Polonia) . Până la debutul festivalului, Cotidianul Zi de zi va face o prezentare a fiecărui artist în parte care va urca pe scena ediției 2024 a Festivalului Internaţional de Chitară Harmonia Cordis.

BABȚAN-VARGA FLORIAN (Romania)

Florian Babțan-Varga și-a început studiile muzicale la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca, unde a început să cânte la chitară clasică la vârsta de 13 ani sub îndrumarea profesoarei Laura Platon, continuându-și studiile cu Lajos Bíró și George Muntean. Și-a finalizat studiile de licență și masterat în chitară clasică la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca sub îndrumarea profesorilor Dr. István Ferenc Beke și Dr. Constantin Andrei. În prezent, este student al Școlii Doctorale Sigismund Toduță din cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde cercetările sale explorează muzica și compozitorii europeni contemporani de chitară clasică.

De-a lungul anilor, a participat la cursuri de măiestrie cu Judicael Perroy, Gabriel Bianco, Costas Cotsiolis, Giampaolo Bandini, Anton Baranov, András Csáki, Rovshan Mamedkuliev, Florian Larousse, Alexis Muzurakis, Susana Prieto și mulți alți artiști de renume internațional. Florian predă chitara clasică la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca, unde elevii săi au câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale de chitară. De asemenea acesta predă chitară clasică și muzică de cameră în cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. În cadrul Asociației Harmonia Cordis, Florian este membru al echipei principale de organizare a Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis de la Târgu Mureș, a Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis de la Odorheiu Secuiesc și a Festivalului Internațional de Chitară Novum Generatio de la Cluj-Napoca. Florian este un membru activ al vieții muzicale și artistice din Cluj-Napoca, colaborând cu Opera Română din Cluj-Napoca, Opera Maghiară din Cluj-Napoca și Filarmonica de Stat Transilvania, încercând să îmbogățească cultura transilvăneană prin participarea la diverse proiecte. Florian cântă pe o chitară construită de lutierul spaniol Eduardo Alférez, folosește amplificatoare AER și coarde D’Addario.

TRITONUS GUITAR TRIO (Ungaria)

Tritonus Guitar Trio este un ansamblu de chitară clasică din Ungaria. Primul lor concert a avut loc în ianuarie 2015, la Budapesta. Actualii membri ai ansamblului sunt Levente Molnár, Gergely Szurgyi și Bálint Varga. Toți trei provin din clasa lui Ede Roth și au lucrat împreună ca ansamblu cu Balázs Arnóth, la Universitatea de Muzică din Győr.

Tritonus Guitar Trio este prezent în toate zonele Ungariei și în străinătate și a concurat cu succes la competiții naționale și internaționale. Ei au câștigat premiul I la concursurile de muzică de cameră de la Szeged, Győr și Bratislava. De asemenea, au primit premiul publicului la Concursul Internațional de Muzică de Cameră din Braga, Portugalia. În 2018, trio-ul a câștigat locul doi la Concursul Internațional de Ansamblu al Guitar Foundation of America. În 2019, au câștigat următoarea ediție a IEC, GFA, care a avut loc la Miami. Primul CD al trio-ului, intitulat „DEBÜT”, a fost lansat la sfârșitul anului 2018. Scopul trio-ului este să aducă în fața publicului lucrări ne mai auzite sau rar cântate la trei chitare și de asemenea lărgirea repertoriul chitarei.

CASSIE MARTIN (Franța)

Revelația anului 2018 a revistei Classical Guitar Magazine, Cassie Martin, a început să cânte la chitară la vârsta de 5 ani. După ce s-a format la Conservatorul din Orleans, a fost admisă în 2015 la Conservatorul din Paris, la clasa lui Gérard Abiton, unde a absolvit la vârsta de 15 ani. La vârsta de 17 ani este admisă la Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, la clasa lui Olivier Chassain. Cassie a lucrat cu mai mulți chitariști de renume internațional, precum Sergio Assad, Jérémy Jouve, Judicaël Perroy, Eric Franceries, Tania Chagnot, Johan Fostier, care au contribuit la dezvoltarea sa artistică. În 2018, a avut onoarea de a interpreta Concertul în Re op. 99 de Mario Castelnuovo-Tedesco, dirijat de Xavier Delette la Paris. În martie 2022, a interpretat celebrul Concert Aranjuez de Joaquín Rodrigo cu Grand Orchestre Symphonique Universitaire de Lille. În 2020 a reprezentat Franța în cadrul proiectului Eurostrings urmând o deschidere spre scena europeană, iar în 2022 a fost selectată pentru a participa la turneul lui Gautier Capuçon „Un été en France”.

Cassie Martin a participat la numeroase festivaluri în Franța și Europa, oferind un repertoriu de stiluri care variază de la muzica veche la muzica contemporană. Cassie Martin folosește coarde Savarez și cântă la o chitară confecționată de lutierul Fernando Mazza.

MARCIN DYLLA (Polonia)

Apreciat de Washington Post ca fiind „unul dintre cei mai talentați chitariști de pe planetă”, chitaristul polonez Marcin Dylla este un fenomen rar în istoria recentă a chitarei clasice. Numeroși critici muzicali, cunoscători și iubitori de muzică certifică faptul că Marcin Dylla se află în elita mondială a chitariștilor clasici. Și-a câștigat această poziție, printre altele, pentru numărul inegalabil de premii, inclusiv 19 premii I în perioada 1996-2007 la cele mai prestigioase concursuri internaționale de muzică din întreaga lume. Ultimul său triumf a fost medalia de aur la „2007 Guitar Foundation of America International Competition” din Los Angeles, cunoscut ca fiind cel mai prestigios concurs de chitară din lume, urmat de un turneu în peste 50 de orașe din America de Nord, Mexic și Canada în sezonul 2008-2009, înregistrarea video a unui recital live pentru Mel Bay Publications și înregistrarea unui CD pentru Naxos, care a ajuns în „Top 10 cele mai bine vândute albume” Naxos în septembrie 2008. DVD-ul cu recitalul său live „Wawel Royal Castle at Dusk” a fost nominalizat la Premiul Fryderyk 2010 (egal cu Grammy american) la categoria „Albumul de muzică clasică solo al anului”. Domnul Dylla și-a făcut debutul în recitalul de la Concertgebouw în noiembrie 2016, în timpul unui sezon 2016/2017 plin de activități, în care a fost, de asemenea, numit profesor rezident la San Francisco Conservatory of Music pentru semestrul de toamnă 2016. Printre cele mai importante turnee recente se numără invitații de revenire în Mexic, Chile și recitaluri în toată Asia, inclusiv în Japonia, la Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima și Hokkaido. În Taiwan, la Taipei National Concert Hall cu Taipei Symphony Orchestra, și debutul la Carnegie Hall în timpul unui turneu de două luni în America de Nord, cu recitaluri pe ambele coaste. În Europa, a revenit la Konzerthaus din Viena și este invitat să apară la Festivalul și Concursul Internațional de Chitară de la Koblenz, un festival important pentru chitara clasică în fiecare an, unde este un obișnuit îndrăgit. Invitațiile regulate la recitaluri în Statele Unite l-au dus pe dl Dylla în Cincinnati, Lexington, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Sonoma, Cleveland, New York, Utah, Miami, Boston, New Jersey și Seattle, precum și la o apariție cu Riverside Symphonia în concertul dublu pentru chitară și bandoneon al lui Piazzolla. În Europa, turneele ample îl duc cu regularitate în Marea Britanie, Norvegia, Spania, Ungaria, Suedia, Danemarca, Polonia și Italia, unde s-a întors pentru a face parte din distinsul juriu al celei de-a 42-a ediții a Concursului Internațional de Chitară Clasică Michele Pittaluga. Angajamentele orchestrale ale domnului Dylla au inclus concerte de abonament cu Filarmonica din Varșovia condusă de Christian Arming, interpretând două concerte (Concierto del Sur de Ponce și Concierto de Aranjuez de Rodrigo) în două seri consecutive, pe lângă recitalurile susținute în fiecare an în întreaga Europă. În Statele Unite, a cântat ca solist cu Orchestra Simfonică din Bakersfield în timpul căutării noului director muzical al acesteia. De asemenea, a apărut ca solist alături de Orchestra Filarmonicii din Buffalo condusă de JoAnn Falletta, Orquesta Sinfónica de Radio Television Espanola (RTVE Madrid, Spania), Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg (Federația Rusă), Orchestra Filharmonica di Torino (Italia), Orchestra Simfonică Radio din Stuttgart la Stuttgart Liederhalle, în România cu Orchestra Națională Radio din București și Orchestra de Cameră din Essen (Germania). În 2006, Cecilia Rodrigo, fiica legendarului compozitor spaniol Joaquin Rodrigo, l-a ales pe dl Dylla pentru a interpreta în premieră mondială o nouă lucrare pentru chitară a tatălui său, recent descoperită, intitulată „Toccata” (1933), la Muzeul de Artă Modernă Reina Sofia din Madrid.

În 2002, la cea de-a 7-a ediție a Conventului Internațional de Chitară de la Alessandria, i s-a acordat premiul „chitara de aur” al criticilor muzicali pentru cel mai bun tânăr chitarist în devenire. A concertat în numeroase săli de concert de renume, printre care Konzerthaus, Musikverein și Palais Lobkovitz din Viena (Austria), Auditorio Nacional și Auditorio Conde Duque din Madrid (Spania), Sala Filarmonicii din Sankt Petersburg (Federația Rusă), Kleinhans Music Hall din Buffalo (SUA), Villa Hügel din Essen (Germania) și Palazzina Liberty din Milano (Italia). În afară de concertele susținute la aproape toate marile festivaluri de chitară din Europa și America de Nord, a fost invitat în mod regulat la Festivalul Internazionale Settimane Musicali di Stresa (Italia), Festivalul de Muzică Don Quixote (Paris, Franța), Burghofspiele Eltville (Germania), Festivalul Internațional Musical Olympus (St. Petersburg, Federația Rusă), Inverno Musicale (Alzano, Italia), Central European Music Festival (Zilinai, Lituania), Festival Internacional de Música (Toledo, Italia) și Musique Dans la Rue (Aix-en-Provence, Franța). Marcin Dylla s-a născut în Chorzow în 1976 și a primit primele lecții de chitară la Conservatorul de Muzică Ruda Slaska din Polonia natală. Între 1995 și 2000 a studiat la Academia de Muzică din Katowice cu Adi Wanda Palacz, iar ulterior și-a completat studiile cu Oscar Ghiglia, Sonja Prunnbauer și Carlo Marchione la Academiile de Muzică din Basel (Elveția), Freiburg (Germania) și, respectiv, Maastricht (Olanda). În prezent, este profesor de chitară la Academia de Muzică din Katowice și la Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

(Redacția)