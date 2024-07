Bucuria ultimului curs pentru absolvenții Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” a UMFST

Ziua de miercuri, 24 iulie, a bifat un final academic plin de emoție pentru absolvenții Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Aula Magna a găzduit foștii studenți plini de sentimente de fericire și entuziasm cu prilejul desfășurării cursului festiv al facultății, alături de cadrele didactice care i-au îndrumat de-a lungul anilor.

Decanul facultății, prof. univ. dr. Giordano Altarozzi s-a adresat absolvenților, împărtășindu-și sentimentele legate de viitorul acestora.

„De fiecare dată este o plăcere și o onoare, totodată, să ne întâlnim în această sală cu scopul de a sărbători succesul vostru, al tuturor, care este marcat prin absolvirea studiilor universitare. Marcați o nouă etapă a vieții voastre de adult. Acum câțiva ani, când ați intrat în această facultate, ați luat o decizie – poate prima decizie pe care ați luat-o ca cetățeni majori, decizie pe care sunt sigur că nu o veți regreta. Ați ales traseul vostru profesional. Indiferent unde veți ajunge și în ce domeniu veți profesa, într-o epocă în care lucrurile sunt într-o permanentă dinamică și din ce în ce mai accelerate, am convingerea că acești ani de facultate pe care i-ați petrecut aici vă vor ajuta. Ceea ce vă doresc eu ca decan și în calitate de cadru didactic este ca încheierea acestor ani să devină parte din bagajul vostru care vă va însoți de-a lungul călătoriei voastre, care este viața. Dacă am reușit să vă transmitem cunoștințele, competențele și dacă am reușit să contribuim, să avem un rol în formarea voastră ca persoană, consider că este bine. Aceasta este o etapă importantă, parte dintr-o călătorie lungă. De mâine veți putea valorifica aceste competențe dobândite. Unii dintre voi vor continua studiile universitare cu scopul de a se perfecționa, de a aprofunda domeniul pe care l-au ales acum câțiva ani; alții veți intra pe piața muncii. În orice caz, îndemnul meu este de a rămâne ceea ce sunteți – tineri în suflete, de a vă păstra curiozitatea – un atribut al tinereții, de a vă păstra îndrăzneala. Un mare poet italian, Gabriele d’Annunzio, avea un motto: „Memento audere semper” – amintiți-vă să îndrăzniți întotdeauna. Viața vă aparține. Noi v-am oferit ceea ce am putut și știut; v-am pus la dispoziție cunoștințele noastre, competențele noastre profesionale, pe care puteam să vi le oferim. De acum depinde doar de cât o să îndrăzniți voi și de cât de mult vă veți implica pentru a vă atinge obiectivele pe care vi le propuneți. În viață totul este posibil; nu există imposibilul. Sunt convins că cei mai mulți dintre voi vă propuneți să ajungeți cât mai sus, să ajungeți profesioniști de valoare, dar, în primul rând, oameni. Caracterul se formează până la această vârstă. Sper cu tot sufletul ca noi, cadrele didactice, să fi contribuit la formarea voastră. Vă felicit pe toți!” a fost mesajul decanului pentru absolvenții prezenți.

Performanțe și standarde ridicate de excelență

Cei doi șefi de promoție ai Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” sunt, totodată, și șefii de promoție la nivelul întregii universități: Răzvan Vișan la nivelul studiilor de licență și Emilia Ababei la nivelul studiilor de masterat.

„În primul rând, doresc să mă adresez profesorilor; în numele colegilor, doresc să vă mulțumesc pentru toată răbdarea avută, pentru tot ceea ce ne-ați învățat și pentru cât de mult ne-ați ajutat. Revenind la noi, la actorii principali ai acestei zile, cred că vorbesc în numele tuturor când afirm că, deși anii studenției sunt frumoși, au fost și grei uneori. Poate câtedoată nu am avut timp suficient sau timpul nu mai avea răbdare cu noi. Poate câteodată ni s-a părut greu, poate am vrut să renunțăm, dar, în cele din urmă, am ajuns să ne bucurăm împreună de această zi. Consider că despre asta este ziua de față: despre ce am realizat. Vă doresc să aveți succes în viață, în cariere, dar nu uitați că, de multe ori, succesul vine însoțit de eșec, de perseverență și de multă muncă. Carpe diem!” a transmis Răzvan Vișan.

„E un moment plin de emoție. Este o onoare pentru mine să stau astăzi în fața dumneavoastră în calitate de șefă de promoție la finalul acestei călătorii, la finalul acestui drum academic. În acești doi ani am avut privilegiul de a explora și aprofunda domeniul traducerilor multimodale. Într-o epocă în care comunicarea globală și tehnologia avansează într-un ritm amețitor, acest domeniu devine esențial pentru a asigura accesul la informație și cultură, într-o manieră cât mai cuprinzătoare și incluzivă. Pe parcursul acestor doi ani am studiat cu pasiune și dedicare și cred că aceasta este cheia succesului. Confucius spunea „Alege-ți o meserie pe care o iubești și nu va trebui să lucrezi o zi în viața ta.” Reformulând vorbele lui Confucius, aș spune, în ceea ce mă privește: Alege-ți un domeniu de studiu care te pasionează și, într-adevăr, nu vei simți că muncești. Fiecare zi a adus pentru mine noi provocări și oportunități de învățare, pe care le-am întâmpinat cu entuziam și determinare. În numele tuturor colegilor absolvenți – fie de licență, fie de masterat – doresc să le mulțumesc în mod special profesorilor noștri. Cu ajutorul lor am descoperit frumusețea cercetării, am învățat să jonglăm, ca filologi, cu nuanțe, să căutăm sensuri ascunse, să privim dincolo de semnificant. Ei ne-au ghidat în această călătorie cu răbdare și, pe mine cel puțin, m-au inspirat să-mi depășesc limitele. În egală măsură, le mulțumesc colegilor mei și știu că sunt în asentimentul tuturor domeniilor prezente aici; împreună am format un grup strâns, o adevărată comunitate de sprijin și colaborare. Fiecare dintre voi a adus ceva unic și valoros în această călătorie. În final, doresc să subliniez importanța domeniului științelor și literelor; e esențial să recunoaștem că aceste domenii aduc satisfacții intelectuale profunde și au un rol crucial în dezvoltarea noastră ca societate. Ne învață să gândim critic, să apreciem frumusețea și, în fond, să ne conectăm într-un mod mai profund la lumea din jurul nostru. Însă viitorul acestor domenii depinde de noi, cei care suntem astăzi aici, de dedicarea noastră și de modul în care ajungem să le promovăm”, a fost mesajul Emiliei Ababei.

Încununarea eforturilor studenților

Pe rând, fiecare cadru didactic prezent s-a adresat foștilor studenți, dorindu-le un viitor strălucit, plin de reușite atât pe plan profesional, cât și personal. Astfel, profesorii din cadrul departamentelor Istorie, Limbi Moderne Aplicate, Limba și Literatura română – Limba și Literatura engleză, Studii de securitate, Relații Publice, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și Educație fizică și sportivă.

Alexandra BORDAȘ