FOTO: Stele în ascensiune: UMFST Târgu Mureș celebrează generația 2024 într-o ceremonie astrală

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș a organizat în cursul zilei de miercuri, 24 iulie, una dintre cele mai importante festivități academice ale anului, reunind astfel studenți, profesori, cercetători și invitați de seamă din întreaga țară și din străinătate. Evenimentul a fost un prilej de celebrare a excelenței academice, a inovației în educație și a dedicării comunității universitare pentru formarea noilor generații de profesioniști în domeniile medical, farmaceutic și tehnologic.

Înainte de a ajunge pe Stadionul Trans-Sil (locul unde s-a desfășurat festivitatea), absolvenții asistați de voluntari s-au deplasat într-un marș simbolic de-a lungul municipiului Târgu Mureș, împărtășindu-și bucuria cu restul târgumureșenilor.

Deschiderea ceremoniei: Emoții și discursul rectorului

Ceremonia a debutat cu intonarea imnului academic „Gaudeamus Igitur” și al imnului național, urmând ulterior discursul rectorului universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Promoția 2024 a acestei Universități aduce în fața dumneavoastră absolvenții din cele 7 facultăți, reprezentând 35 de programe de licență și 27 de programe de masterat. Astăzi stau aici, în mijlocul dumneavoastră și vor pleca din Universitate 2.057 de studenți absolvenți, dintre care 1.527 sunt absolvenți ai programelor de studii de licență și 530 sunt absolvenți ai programelor de studii de masterat. Pentru efortul pe care l-au făcut în toți acești ani de studii, pentru capacitatea de a izbândi, de a-și urma visul și de a-l îndeplini în cele din urmă, vă rog, ca în fiecare an, cu ocazia absolvirii, pe toți, cei din tribune și cei din apropierea mea, părinți, profesori și invitați, să vă ridicați în semn de prețuire și să-i aplaudăm cu toții pe acești frumoși absolvenți. (…)

Devenirea voastră vă aparține nu doar vouă, ci și celor care v-au fost aproape în toți acești ani. Unii dintre ei sunt astăzi aici, alții sunt departe, unii poate nu mai sunt printre noi. Pentru părinții voștri, pentru profesorii voștri, pentru toți cei care au contribuit în vreun fel ca astăzi voi să fiți aici, frumoși și fericiți, vă rog și pe voi, dragi absolvenți ca, în semn de recunoștință și respect, să vă ridicați și să îi aplaudați, uitându-vă către ei, în jurul vostru.

Astăzi, în acest moment unic al vieții voastre, vreau să încerc să vă duc într-o călătorie printre stele, alături de invitatul nostru special, pentru că însăși călătoria voastră este una stelară. În vasta întindere a universului, stelele fascinează de multă vreme omenirea, servind drept faruri de inspirație și simboluri ale căutării noastre pentru cunoaștere. Procesul de învățare, la fel ca și studiul stelelor, este o călătorie prin necunoscut, o călătorie care necesită curiozitate, perseverență și deschidere către minunile care se află dincolo de percepția noastră imediată. (…)

Astăzi voi sunteți cei mai frumoși și mai deștepți dintre absolvenții din România anului 2024. Cele 5 stele, cele mai luminoase din constelație, vi le transmit astăzi ca să vă lumineze devenirea, vouă, promoției de 5 stele. Prima dintre ele este căutarea cunoașterii. (…) A doua dintre ele este frumusețea descoperirii. (…) Fiecare nouă bucată de cunoștințe, fie că este o descoperire științifică sau o perspectivă personală, se adaugă la mozaicul complicat al înțelegerii noastre. Frumusețea descoperirii constă nu numai în achiziția de noi informații, ci și în procesul de explorare și în sentimentul de mirare care însoțește fiecare revelație. (…)

Puține lucruri sunt perfecte de la început și nimeni dintre noi nu a atins perfecțiunea deși tindem spre ea. Nu confundați însă progresul cu perfecțiunea așa încât urmăriți progresul nu perfecțiunea. Perfecțiunea, chiar și una relativă, va veni în timp! Și chiar dacă unii consideră sfera ca fiind forma perfectă, vă mărturisesc că prefer stabilitatea cubului. (…)

A treia dintre ele este puterea perspectivei. (…) În învățare, adoptarea unei perspective mai largi ne permite să vedem conexiuni între ideile disparate, să înțelegem contextul mai larg al cunoștințelor noastre și să apreciem diversitatea perspectivelor care ne îmbogățesc înțelegerea. (…) Dragi absolvenți, viața reală nu se desfășoară pe module și nici măcar pe semestre. Toate examenele pe care le veți da vor fi examene sumative și puține dintre acestea le veți mai putea repeta. (…)

A patra dintre ele este interconexiunea cunoașterii. (…) Această abordare interdisciplinară reflectă modul în care învățarea necesită adesea integrarea perspectivelor din diverse domenii pentru a forma o înțelegere coerentă. Recunoașterea interconexiunii cunoștințelor ne încurajează să gândim holistic, să apelăm la mai multe surse de informații și să apreciem complexitatea și bogăția subiectelor pe care le studiem. (…) În sfârșit, a cincea este faptul că această călătorie – călătoria învățării, a cunoașterii, este o călătorie pe tot parcursul vieții, ca și studiul stelelor”, a fost discursul rectorului Leonard Azamfirei.

„Dimensionați-vă însă realist așteptările”

„Chiar dacă descoperim noi perspective și facem descoperiri inovatoare, rămâne o întindere infinită de necunoscute care așteaptă să fie explorate. (…) Dimensionați-vă însă realist așteptările. Nu veți fi angajați de la început pe post de director. Este adevărat că nu întotdeauna șefii sunt mai buni decât subalternii și de aceea va trebui să îi depășiți. Și astfel veți deveni, probabil, și voi șefi, cândva. Pe care însă vă vor depăși apoi, altcândva, alții.

Dragi absolvenți, astăzi vă începeți zborul spre o altfel de libertate! Veți avea de fiecare dată două opțiuni: de a pleca și de a sta. Freedom to move/freedom to stay! Nu vă grăbiți cu prima, cu plecarea: nici în profesie, nici în viața personală. Rămâneți în România. (…) Simpla prezență aici a atâtor oameni, dimensiunea acestui eveniment, dovedește cât sunteți de importanți. Toți au venit, toți am venit aici pentru voi! Părinții voștri din tribune, când veți suferi, vor suferi mai mult decât voi. Dar când vă va merge bine, într-un anume fel, ei vor continua să fie îngrijorați pentru că știu mai bine decât voi că acest bine nu ține toată viața. (…) Astăzi, numelui vostru i se mai adaugă un nume, un titlu „nobiliar” al apartenenței la comunitatea UMFST. Nu sunteți pur și simplu absolvenți – este incomplet a spune astfel, ci sunteți absolvenți ai UMFST Târgu Mureș. (…) Să fiți mândri că astăzi și pentru totdeauna veți aparține acestei comunități de elită – UMFST Târgu Mureș”, a mai completat acesta.

Reflectând asupra parcursului: Discursul profesorului Horațiu Suciu

În fața unui public numeros, prof. univ. dr. Horațiu Suciu a ținut un discurs emoționant și inspirator, adresându-se studenților și colegilor săi de la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș. În cadrul acestui discurs, el a subliniat importanța educației și a contribuției fiecăruia la dezvoltarea comunității academice și profesionale.

Profesorul Suciu a reflectat asupra parcursului studenților care au ales să își continue studiile la Târgu Mureș, transformând astfel orașul într-un centru universitar vibrant. El a amintit de munca și dedicarea acestora, comparând eforturile lor cu un mare șantier virtual, unde studenții și profesorii lucrează împreună pentru a clădi un viitor mai bun.

„Acum câțiva ani, mulți dintre voi ați luat drumul Târgu Mureșului pentru a face școală aici și ați îndeplinit a doua definiție a brand-ului orașului nostru, acela de oraș universitar. Unii ați rămas acasă tot pentru a face școală și cu toții ați devenit parte din povestea UMFST G.E. Palade. Este o poveste despre un mare șantier virtual în care prințesele au schimbat rochiile elegante cu jeansi și prinții au înlocuit fracul cu o cască de protecție. Și așa, profesori și studenți, am mai clădit un etaj din marea construcție a acestei universități, care este mare cât un oraș.

Suntem peste 11.000, iar voi ați fost parte din aceastră familie în care veți rămâne pentru totodeauna. (…) De dimineață, după ce am ieșit din raportul de gardă, m-am gândit că voi sunteți în acel moment al drumului vostru în viață, pe care eu îl numesc „No turning point”. L-aș pune într-o paralelă cu profesia mea. Îmi place să spun că o operație pe inimă este similară cu zborul într-un avion. Ne suim în el, ne punem viețile în mâinile și priceprea celor care îl pilotează, necunoscuți, dar față de care simțim un atașament inexplicabil. În profesia mea, oamenii își pun cu încredere inima în mâinile noastre, acolo unde marja de eroare este 0. Când extragem cordul bolnav și acolo rămâne o cavitate goală, este momentul de „No turning point”. Știm că trebuie să mergem înainte. Aici sunteți voi astăzi, „No turning point”. De acum, doar înainte.

În 2004, când am început să operăm la Târgu Mureș nou-născuți pe inimă, am făcut-o cu încrederea că vom schimba lumea. Încă nu am schimbat-o de tot, deși, până astăzi am operat peste 4.000 de copii, care în România acelor ani, nu ar fi avut șansa să trăiască dacă nu îndrăzneam să încercăm necunoscutul. Poate vă va fi greu să schimbați lumea, dar greul acesta este individual. (…) Încercați să trăiți cu sens toși anii vieții voastre. Cel mai mare dar care ni s-a dat este timpul. Folosiți-l cu înțelepciune și fiți recunoscători pentru fiecare moment pe care îl trăiți. Dați-vă șansa de a nu regreta nimic din ceea ce ați făcut sau nu ați făcut. Schimbați lumea în bine, fiecare după puterile voastre. Odată, pe la începuturile mele în chirurgie, am operat un copil care din cauza lipsei de exigen, avea culoarea unei prune coapte. După operație, mama lui a intrat în salonul de Terapie Intensivă și nu își găsea fiul. El era acolo, doar că nu mai avea culoarea bolnăvicioasă a afecțiunii inimii, ci culoarea unui copil sănătos. Situația m-a emoționat și am vărsat discret o lacrimă, văzând reacția mamei care a început să plângă în fața a ceea ce a considerat miracolul vindecării. Dați-vă șansa de a face meseria atât de bine și cu atât de multă pasiune, încât să puteți să plângeți de fericire. Lacrimile sunt ale oamenilor puternici”, a fost discursul prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

Ministrul Cercetării: Viitorul generațiilor de elită

Ulterior, cuvântul a afost luat de către, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, care a vorbit despre necesitatea unui sistem de învățământ universitar de calitate și despre importanța generațiilor de elită, generații care vor aduce României un beneficiu onorabil.

„Adevărata valoare a unei generații stă în oamenii de vârf ai acelei generații, iar voi, dragii mei, sunteți acei oameni care v-ați depășit limitele, acei oameni care ați arătat că se poate, atunci când alții v-au spus că nu se poate. Acei oameni care în loc să alegeți calea ușoară ați ales calea cea grea și, mai presus de toate, să fiți parte din elită. Atunci când mă refer la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș mă pot gândi doar la numărul unu. UMFST este universitatea din România care atunci când se deschide o oportunitate de finanțare este prima acolo, este universitatea din România care a făcut să îmi bată inima mult mai tare atunci când am auzit cu câtă mândrie vorbea unul dintre cei mai vizionari oameni pe care am avut ocazia să-i cunosc, rectorul dumneavoastră, domnul LeonardAzamfirei, pentru că a înțeles că poți să duci mai departe o generație, că poți să lași o dâră adâncă în ceea ce înseamnă societatea din România doar încercând să te raportezi și să te compari cu cei mai puternici, nu din țara ta, ci cu cei mai puternici din lume. Datorită domniei sale și datorită vouă, astăzi UMFST Târgu Mureș are prima extensie în afara României, la Hamburg (Germania). Gândiți-vă cât de important este să știți că faceți parte din această echipă”, li s-a adresat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, proaspeților absolvenți.

„E vremea ca vocile care merită cu adevărat auzite să fie vocile tinerilor de geniu”

„Doar atunci când știi ce vrei, nu iei ceea ce ți se oferă, iar voi ați ales să fiți parte din cea mai bună echipă a generației din care faceți parte. Mă uit la voi, și parcă mă văd pe mine, nu acum mult timp, și îmi dau seama ce misiune importantă am primit din partea oamenilor, a bunului Dumnezeu și a premierului României, atunci când la doar 32 de ani am primit misiunea ca ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, ca împreună cu dumneavoastră și mediul universitar să fac tot ceea ce ține de mine și de noi toți ca să ne păstrăm tinerii buni acasă, în România și să creștem țara noastră. Nu are cine să crească România decât voi, dragii mei. E vremea ca vocile care merită cu adevărat auzite să fie vocile tinerilor de geniu, vocile acelor tineri care au învățat înainte de a vorbi”, a adăugat acesta.

În încheiere, ministrul le-a cerut absolvenților, drept o rugăminte, să rămână determinați, punctând ulterior că atunci când vor face lucrurile până la capăt „oameni vor trăi”.

„Dacă vi s-a părut greu în sesiune, să știți că greul de abia acum începe. Dacă poate vi s-a părut că vreodată ați fost nedreptățiți, să știți că adevăratele lucruri injuste abia de acum încep și vă veți dori să fiți din nou studenți, să aveți din nou libertate, dar să știți că nimic nu se poate face fără sacrificiu și odată ce ați pășit în această nouă etapă nimic nu vă mai poate opri. Nu cred că poate fi o misiune mai nobilă decât cea pe care ați ales-o dumneavoastră. Misiunea de a fi mâinile Lui Dumnezeu trimise pe Pământ, misiunea de a fi cei care nu dau viață, dar care fac ca viața să rămână în continuare în oameni, iar acest lucru nu se poate cumpăra cu bani. Din acest punct de vedere, mă înclin în fața voastră, pentru faptul că voi sunteți cei care poate mâine o să salvați viața oricăruia dintre noi. Vă doresc să aveți aceeași determinare și de acum înainte, determinarea de a duce lucrurile la capăt, pentru că atunci când veți duce lucrurile la capăt oameni vor trăi. Vă mulțumesc că arătați că România are cu adevărat viitor”, a încheiat ministrul.

La finalul discursului, rectorul universității i-a înmânat ministrului Bogdan-Gruia Ivan, diploma și medalia de onoare a universității, în semn de apreciere din partea întregii comunități academice.

Sfaturi venite „dintre stele”, rostite de fostul astronaut Dumitru Prunariu

În tradiția festivităților de absolvire organizate de UMFST Târgu Mureș, un moment special îl reprezintă prezența și alocuțiunea invitatului de onoare. Invitatul special care a pășit în fața absolvenților de anul acesta a fost primul și unicul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, unul dintre ce mai tineri cosmonauți din lume și ambasadorul spațial al României, academicianul dr. ing. Dumitru Prunariu.

„Ați muncit din greu, ați depășit obstacole și ați demonstrat o dedicare remarcabilă pentru a ajunge aici, felicitări pentru această realizare extraordinară. În timpul anilor de studiu ați învățat nu doar despre medicină, farmacie, științe și tehnologie, ci și despre cât de important este să poți visa. V-ați confrunat cu provocări academice, dar ați continuat să mergeți înainte. Acest curaj de a presevera este ceea ce trebuie să vă ghideze mai departe în carierele voastre viitoare. Nu uitați niciodată că fiecare mare realizare începe cu un vis. Aveți curajul să visați măreț și să transformați aceste vise în realitate. Și eu am visat, la fel ca voi, și am perseverat, ajungând să fiu unul dintre cei doar 644 de oameni care au ajuns în spațiu până în acest moment și au avut privilegiul de a privi planeta din vastitatea spațiului”, au fost primele cuvinte ale academicianului.

„Fiecare dintre voi poate face o diferență semnificativă în lume”

Invitatul de onoare a continuat prin a face o paralelă între greutățile vieții de astronaut și cele ale specialiștilor din oricare alt domeniu, subliniind ideea că, indiferent de domeniu, cea mai mare greșeală pe care oricine ar putea-o face este să se oprească din a explora.

„Vă voi împărtășii astăzi câteva principii care mi-au ghidat calea și care, cred că, vă vor fi de folos în oricare dintre carierele voastre. (…) Astronauții sunt mereu în căutarea unor noi descoperiri și aventuri, la fel ca și noi, explorați necunoscutul. Explorarea nu este doar despre a ajunge la stele, este despre a depăși limitele cunoașterii și a deschide noi orizonturi indiferent de mediul vostru de activitate. Explorați constant! Nu doar în sensul de a căuta noi tehnologii și metode, ci și în sensul de a vă înțelege mai bine colegii și benificiarii muncii voastre, de a găsi metode creative de a îmbunătății viețile celor din jur. Explorarea nu se limitează la laboratoare, birouri sau ateliere, este un proces continuu de adaptare. Fiți Curioși, întrebați, cercetați și nu vă temeți să explorați necunoscutul. (…) Într-o lume în continuă schimbare, inovația este cheia succesului. Indiferent dacă veți lucra în domeniul medical, farmaceutic, tehnologic sau un alt domeniu, folosiți-vă cunoștințele pentru a găsii soluții la problemele complexe ale lumii. Fiecare dintre voi poate face o diferență semnificativă în lume. Ca și specialiști în domeniile voastre de formare, aveți o responsabilitate mare față de societate. Etica profesională trebuie să fie întotdeauna în centrul activității voastre. Fiți integrii, empatici și dedicați”, a mărturisit Dumitru Prunariu.

„În activitatea voastră profesională veți întâlni probleme dificile, ore lungi de muncă și situații emoționante. Vor fi momente în care vă veți simți copleșiți sau veți avea îndoieli asupra abilităților voastre, în acele momente amintiți-vă că reziliența nu înseamnă evitarea eșcului sau a greutăților, ci să vă ridicați, să învîțați din experiențe și să mergeți mai departe. (…) Trebuie să vă înconjurați de colegi cu care să puteți construi relații de încredere și de sprijin reciproc. Căutați mentori și aveți grijă de voi”, i-a îndemnat fostul astronaut pe absolvenții generației 2024.

Asemeni ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, invitatul de onoare Dumitru Prunariu a primit, din partea întregii cominutăți academice, diploma și medalia de onoare a universității, înmânată de rectorul universității în semn de apreciere.

Ultimul discurs al absolvenților: Emoții și recunoștință

Au urmat mai apoi șefii de promoție, care în emoția lor, au urcat pe șcenă ținând chiar și câte un discurs în care au subliniat recunoștința pentru tot ceea ce sunt astăzi.

Nivel licență

Facultatea de Medicină

„Astăzi sărbătorim finalizarea unei lungi călătorii pline de muncă asiduă. În primul rând, ne exprimăm recunoștința față de conducerea universității, a facultății și față de profesorii noștri, toți cei care ne-au inspirat și ghidat de-a lungul acestor ani. Fiecare lecție învățată nu ne-a pregătit doar pentru a deveni viitori medici, viitori profesioniști, ci și pentru a deveni oameni buni. Le mulțumim și familiilor noastre pentru sprijinul necondiționat”, a fost mesajul șefei de promoție a Facultății de Medicină, cu specializarea Medicină, Arnaut Nicoleta.

Șefi de promoție:

Medicină: Nicoleta Arnaut, media 9,75

Medicină (în limba maghiară): Vata Biborka, media 9,44

Medicină militară: Bogdan-Marcel Suciarghi, media 9,23

Asistență medicală generală – linia de studii română: Antonio-Lucian Jîmbordean, media 9,63

Asistență medicală generală – linia de studii maghiară: Menyhart Kincső-Katalin

Balneofiziokinetoterapie și recuperare: Haubenreich Andreea-Raluca, media 9,67

Nutriție și dietetică: Paula-Sophia Cozma, media 9,41

Facultatea de Medicină în engleză

„Astăzi ne adunăm pentru a celebra o realizare extraordinară – absolvirea celor șase ani de medicină în România. Această călătorie a fost o adevărată epopee medicală, plină de momente fericite, lacrimi și mai multă cofeină decât ar fi recomandat pentru viitorii noștri pacienți. Să ne imaginăm această călătorie de parcă am trata cel mai complex pacient și anume, noi. Când am fost admiși, eram începători, necunoscători, speriați, dar doritori de a învăța. Limba română pentru noi era limitată la „Bună ziua!” și „O bere, vă rog”. La început încercam să ne auto-diagnosticăm: șocul cultural, dorul de casă, limba străină. Iată-ne azi aici, gata să externăm pacientul, în calitate de doctori propriu-ziși”, a transmis șeful de promoție al Facultății de Medicină în limba engleză, Lechsner Patrick.

Facultatea de Medicină Dentară

„Ne aflăm astăzi aici pentru a sărbători succesul nostru, al tuturor absolvenților. Marcăm finalul unei perioade frumoase din viața noastră – studenția, dar și începutul unei noi călătorii în profesia de medic stomatolog. Vă mulțumim cadrelor didactice pentru devotamentul manifestat zi de zi. Dragi părinți, vă mulțumim pentru sprijin și pentru cuvintele oferite în momentele dificile. Astfel, ne-ați ușurat drumul”, a fost mesajul șefului de promoție al Facultății de Medicină Dentară, Bădărău-Șușter Andrei-Mario.

Șefi de promoție:

Medicină dentară – linia de studii română: Bădărau-Șușter Andrei-Mario, media 9,61

Medicină dentară – linia de studii maghiară: Lázár Andrea, media 9,46

Medicină dentară (în limba engleză): Seusing Pero Levin, media 9,50

Tehnică dentară: Big Ileana-Sânziana, media 9,42

Facultatea de Farmacie

„Am ajuns la finalul unei aventuri care ni se pare că abia ieri a început. La absolvirea liceului ni se spunea că începe viața reală, dar noi am reușit să mai amânăm acest început cu anii facultății. Acești ani plini de încercări, bucurii, emoții i-am trăit împreună. Am fost împreună online și on sight, am fost împreună la bine și la rău. Nu vom uita primii pași făcuți pentru a desluși profesia farmaciei și emoțiile examenelor. Vom rămâne cu amintiri frumoase”, a transmis șefa de promoție a Facultății de Farmacie, Kis Csenge.

Șefi de promoție:

Farmacie – linia de studii română: Munteanu Sabina-Elena, media 9,45

Farmacie – linia de studii maghiară: Kis Csenge, media 9,64

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: Farcaș Andreea-Maria, media 9,50

Chimie medicală: Freundlich Leah, media 9,25

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

„Faptul că mă aflu azi aici în fața a sute de colegi, de profesori, rude și prieteni reprezintă o provocare și un pas în afara zonei mele de confort. Mă încurajează că nu sunt primul care trece bariere de cunoaștere pentru a-și face cunoscute visele. Urmez un șir impozant de oameni – unii celebri, alții anonimi, care au îndrăznit, care s-au ridicat când au căzut, care și-au spus povestea. Începutul poveștii mele este unul de succes, altfel nu m-aș fi aflat azi aici, în fața voastră”, a fost mesajul șefului de promoție al Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, Sipos Szilárd.

Șefi de promoție:

Automatică și informatică aplicată: Pop Alexandra-Cornelia, media 9,70

Energetică și tehnologii informatice: Enache Cătălin-Cristian, media 8,97

Inginerie economică industrială: Pădurean Silviu, media 9,83

Tehnologia construcțiilor de mașini: Gheborean Bogdan-Dacian, media 9,79

Inginerie medicală: Nechiti Gabriel, media 9,53

Informatică: Molnár Boglárka, media 9,41

Informatică (în limba maghiară): Sipos Szilárd, media 9,90

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

„Acest moment reprezintă, mai degrabă, începutul; începutul vieții noastre de adult și al carierei noastre profesionale. Depinde de noi cum va arăta acesta. Nu sunt în măsură să vă dau sfaturi, dar, dacă ar fi să o fac, aș spune următoarele lucruri: fiți înconjurați de oameni care vă fac mai buni, de oameni care vă cunosc valoarea. Păstrați-vă vie curiozitatea și setea de cunoaștere. Rămâneți integri și apărați adevărul. Noi, cei prezenți, în scurt timp, vom reprezenta nucleul societății”, a transmis șeful de promoție al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, Ghișa Răzvan-Petru.

Șefi de promoție:

Istorie: Ghișa Răzvan Petru, media 9,88

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză: Costa Anghel-Vasile, media 9,70

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, italiană, germană): Oltean Alexandra-Gabriela, media 9,84

Comunicare și relații publice: Man Andrada-Gheorghina, media 9,74

Studii de securitate: Danciu Daniel-Cristian, media 9,14

Educație fizică și sport: Herman Adrian-Andrei, media 9,32

Pedagogia învățământului primar și preșcolar: Frenț Claudia-Ioana, media 9,82

Facultatea de Economie și Drept

„Țin să le mulțumesc profesorilor pentru că ne-au insuflat dorința de a explora necunoscutul. Vă asigurăm că eforturile voastre, munca, răbdarea și înțelegerea nu au preț. Le mulțumim familiilor noastre pentru eforturi și sacrificii și pentru că ne sunteți alături în aceste clipe importante. Dragi colegi, fiți mândri de voi, de toate reușitele voastre. Nu există limite pentru ceea ce putem realiza în viață. Am învățat lecții valoroase în acești ani de facultate, iar acum este timpul să arătăm întregii lumi de ceea ce suntem capabili”, a fost mesajul șefei de promoție a Facultății de Economie și Drept, Costan Paula-Octavia.

Șefi de promoție:

Management: Suciu Denisa-Andreea, media 9,28

Management – ID: Hajdu Doina, media 9,35

Economia comerțului, turismului și serviciilor: Sărac Carla-Daria, media 8,60

Contabilitate și informatică de gestiune: Kirila Anita, media 9,81

Contabilitate și informatică de gestiune – ID: Eparu Ramona, media 9,26

Finanțe și bănci: Costan Paula-Octavia, media 9,82

Administrașie publică: Vorga Erik, media 8,05

Drept: Cătană Patricia, media 9,71

Drept – ID: Hărșan Ionela-Claudia, media 9,55

Nivel master

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

„Este finalul unei călătorii care o anunță pe următoare, cu alt fel de exigențe, dar și frumuseți; o călătorie în care i-am avut alături pe cei prezenți azi aici, cei din tribune – gândul nostru se îndreaptă spre ei. Privim în egală măsură către trecut, cu un gram de nostalgie și către viitor, cu deschidere și încredere. Pentru tot ceea ce a înseamnat etapa care tocmai se încheie, aș dori să le mulțumesc în mod special domnilor profesori. Confucius spunea „Alege-ți o meserie pe care o iubești și nu va trebui să lucrezi o zi în viața ta.” Reformulând vorbele lui Confucius, aș spune, în ceea ce ne privește: Alege-ți un domeniu de studiu care te pasionează și, într-adevăr, nu vei simți că muncești”, a transmis șefa de promoție a Programului de studii masterale Traducere multimodală, Cioloca Emilia.

Șefi de promoție:

Istorie și turism cultural: Guțu Andrei, media 9,85

Scriere creatoare și compoziție digitală: Gráma Apollónia, media 9,22

Traducere multimodală: Cioloca Emilia, media 9,95

Educație fizică și consiliere sportivă: Vulturar Oana-Roxana, media 9,83

Facultatea de Medicină

Șefi de promoție:

Laborator clinic: Marian Alina-Mihaela, media 9,31

Managementul serviciilor de sănătate: Creț Adina, Muntean Carmen-Viorica, Mureșan Claudia-Violeta și Scridon Alina, media 9,91

Nutriție clinică și comunitară: Tozlovanu Rodica (Demenciuc), media 9,63

Terapie fizică și reabilitare funcțională: Sandor Grațiela, media 9,57

Cercetare științifică avansată medico – farmaceutică: Pop Adrian Vlad, media

Facultatea de Medicină Dentară

Șefi de promoție:

Reabilitare orală estetică: Donciu Maria, media 9,90

Facultatea de Farmacie

Șefi de promoție:

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului: Radu Cristina-Izabela, media 9,83

Biotehnologie medicală (în limba maghiară): Molnár Tas Szilveszter, media 9,69

Cosmetologie și dermofarmacie: Retegan Bianca-Andreea, media 9,79

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Șefi de promoție:

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale: Nebunu-Barac Elena-Maria, media 9,94

Managementul sistemelor de energie: Petcu Mircea-Constantin, media 9,68

Proiectare și fabricație asistate de calculator: Kacsó Alex-Barna, media 9,93

Managementul sistemelor calității: Moldovan Flaviu, media 9,87

Inteligența artificială: Lupușor Nicolae, media 9,63

Facultatea de Economie și Drept

Șefi de promoție:

Achiziții publice: Muzsi Emőke Tünde, media 9,60

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii: Poruțiu Vlad-Valentin, media 9,27

Administrație publică și politici europene: Truța Roxana-Gabriela, media 9,81

Contabilitate și audit: Călin Ariana-Paula, media 9,48

E-business management și marketing: Sandor Andra-Nicoleta, media 9,45

Instituții judiciare și profesii liberale: Seres Bernadett, media 9,63

Managementul resurselor umane: Biró Melinda, media 9,45

Poliție locală și siguranță publică: Vunvulea Marian, media 9,68

Servicii și tehnologii financiare: Popa Dragoș-Răzvan, media 9,61

Festivitatea UMFST din Târgu Mureș a fost, fără îndoială, un eveniment memorabil, care a reunit comunitatea academică într-o celebrare a excelenței, inovației și dedicării. A fost o ocazie de a recunoaște eforturile și realizările tuturor celor implicați și de a privi cu optimism către viitor. UMFST continuă să fie un far al educației superioare în România, ghidându-și studenții spre performanță și succes.

