INTERVIU cu Violeta Oltean, o tânără mureșeancă dornică să schimbe lumea: „Nu lăsați teama de necunoscut să vă oprească”

Violeta Oltean este o tânără de 19 ani, recent absolventă de liceu, profund dedicată voluntariatului și implicării comunitare. Ea a activat în numeroase organizații non-guvernamentale și conduce Asociația „Zâmbete la Unison”, unde se străduiește să sprijine comunitățile vulnerabile. De asemenea, moderează o emisiune TV cu și despre tineri, unde explorează diverse probleme și provocări cu care aceștia se confruntă.

Pasionată de artă, lectură și natură, aceste interese îi îmbogățesc perspectiva și contribuie la motivația de a aduce schimbări pozitive în societate. De câțiva ani, Violeta se ghidează după motto-ul inspirator al lui Mahatma Gandhi: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume,” și își dorește să continue să ajute, promovând empatia și solidaritatea în toate acțiunile ei.

„Voluntariatul este despre a oferi fără a aștepta ceva la schimb”

Reporter.: Ce te-a determinat să te implici în acte de voluntariat?

Violeta Oltean: Implicarea mea în actul voluntariatului a fost determinată de o combinație de factori personali și observații asupra lumii din jurul meu. Crescând, am fost mereu sensibilizată de nevoile celor din comunitatea mea și am simțit o chemare interioară de a contribui la binele colectiv. Prima mea experiență de voluntariat a avut loc în clasa a VII-a, când am participat la un proiect comunitar. Această experiență mi-a deschis ochii asupra impactului pozitiv pe care îl pot avea asupra vieților altora. De atunci, am continuat să mă implic în diverse activități, inspirată de cuvintele lui Mahatma Gandhi: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Un alt factor esențial care m-a motivat să mă implic în voluntariat a fost cartea „Eu sunt Malala”. Această lectură, oferită de doamna profesoară de limba română, Delia Vlasa, a fost debutul meu în înțelegerea profundă a luptei pentru dreptate și educație. Povestea Malalei Yousafzai m-a inspirat să cred că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă sau circumstanțe, poate face o diferență semnificativă în lume. Îi mulțumesc cu recunoștință doamnei profesoare, care a avut o contribuție semnificativă pentru ceea ce sunt eu astăzi. De asemenea, un alt exemplu important în ceea ce fac a fost una dintre surorile mele, Ancuța, cu care am colaborat mult și care mă sprijină în tot ce fac. Alături de ea, am realizat numeroase proiecte și am învățat importanța muncii în echipă și a susținerii reciproce. A fost o binecuvântare să am susținerea familiei în toate inițiativele mele, iar acest sprijin constant a jucat un rol crucial în dezvoltarea mea personală și în implicarea mea continuă în voluntariat.

Rep.: Ce reprezintă pentru tine voluntariatul?

V.O.: Pentru mine, acțiunea de voluntariat reprezintă o modalitate esențială de a contribui la binele societății și de a dezvolta empatie și solidaritate. Voluntariatul nu este doar un act de caritate, ci o responsabilitate socială. Este despre a oferi fără a aștepta ceva în schimb, despre a crea legături și a înțelege profund nevoile comunității. Amintesc, în acest context, cuvintele lui Albert Schweitzer, „Fericirea nu este ceva făcut. Ea vine din propriile noastre acțiuni”. Voluntariatul mă face să mă simt conectată cu cei din jur și îmi oferă un sens profund al scopului. Această dedicare față de voluntariat a fost întărită de numeroasele experiențe și întâlniri cu oameni din diverse medii. Fiecare persoană pe care am cunoscut-o mi-a oferit o lecție valoroasă despre umanitate și altruism. De asemenea, implicarea în diverse organizații și proiecte mi-a permis să înțeleg mai bine nevoile și provocările comunității mele și m-a motivat să continui să contribui la schimbarea pozitivă

Rep.: De cât timp faci voluntariat și în ce asociații activezi ca voluntar?

V.O.: Fac voluntariat de aproximativ șapte ani, începând din clasa a VII-a. De-a lungul acestui timp, am avut onoarea de a colabora cu numeroase organizații și asociații, fiecare oferindu-mi oportunități valoroase de a învăța și de a contribui, dar și de a oferi ajutor celor mai puțin privilegiați. Printre acestea se numără ONG-uri precum Magic, Banca de Haine, Salvați Copiii, Totul este Posibil și Ajutăm Printr-un Zâmbet. În prezent, sunt implicată activ în propriul meu ONG, Asociația Zâmbete la Unison. De asemenea, am participat la multiple proiecte Erasmus și summit-uri pentru tineri, care mi-au permis să învăț enorm și să mă dezvolt personal și profesional. Un proiect de suflet și printre primele mele inițiative a fost Bright Ed, unde am colectat device-uri în pandemie pentru elevii de la sate și i-am mentorat. De aproximativ cinci ani, am transformat ziua mea de naștere într-o ocazie de a dărui, organizând anual o campanie de Crăciun. Prin această inițiativă, am reușit să aduc un strop de bucurie și speranță copiilor din medii vulnerabile. Acest proiect nu numai că îmi permite să ofer sprijin celor în nevoie, dar îmi oferă și satisfacția de a vedea cum eforturile noastre colective pot transforma vieți. Această campanie a devenit o tradiție personală și un mod prin care mă reconectez cu valorile și motivațiile mele inițiale pentru voluntariat, reafirmându-mi angajamentul de a contribui la binele comun.

„Implicarea tinerilor în voluntariat este crucială pentru dezvoltarea lor holistică”

Rep.: De ce crezi că e important ca tinerii din ziua de astăzi să fie implicați în asemenea activități?

V.O.: Implicarea tinerilor în voluntariat este crucială pentru dezvoltarea lor holistică și pentru construirea unei societăți mai bune. Prin voluntariat, tinerii învață abilități esențiale precum leadership-ul, munca în echipă și empatia. Aceste experiențe îi ajută să devină cetățeni responsabili și să contribuie activ la comunitățile lor. Într-o lume în continuă schimbare, este vital ca tinerii să înțeleagă importanța solidarității și a implicării civice. După cum spunea John F. Kennedy, „Nu întreba ce poate face țara ta pentru tine, întreabă ce poți face tu pentru țara ta”. Prin implicarea lor, tinerii pot aduce schimbări pozitive și durabile în societate. Un alt exemplu de inspirație pentru tineri poate fi găsit în cuvintele lui Nelson Mandela: „Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea”. Implicarea în activități de voluntariat nu doar că îi educă pe tineri, dar le oferă și oportunitatea de a pune în practică ceea ce învață, transformându-se în agenți ai schimbării în comunitățile lor.

Rep.: Ce sfat ai pentru tinerii care doresc să ajute și nu au avut oportunitatea încă?

V.O.: Pentru tinerii care doresc să ajute, dar nu au avut încă oportunitatea, primul pas este să fie proactivi și să caute activități de voluntariat în comunitățile lor. Există multe organizații care au nevoie de voluntari, iar un simplu gest de bunătate poate avea un impact semnificativ. Recomand să înceapă cu acțiuni mici și să se implice treptat în proiecte mai mari. Nu lăsați teama de necunoscut să vă oprească. Așa cum a spus Greta Thunberg, „Niciodată nu ești prea mic pentru a face o diferență”. Fiecare contribuție contează și fiecare pas mic poate duce la schimbări mari. Pentru a găsi oportunități de voluntariat, tinerii pot căuta informații în școlile lor, în comunitățile locale sau pe platforme online dedicate voluntariatului. De asemenea, pot discuta cu persoane care sunt deja implicate în astfel de activități pentru a obține recomandări și îndrumări. Este important să înceapă cu pași mici și să construiască treptat, câștigând experiență și încredere în forțele proprii.

”Această experiență m-a motivat să continui să contribui activ la transformarea și îmbunătățirea societății noastre”

Rep.: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit în timpul acestor activități de voluntariat?

V.O.: Una dintre cele mai mari provocări pe care le-am întâlnit în timpul activităților de voluntariat a fost lipsa de susținere din partea școlii. Această situație a dus la consecințe asupra performanțelor mele academice, însă nu m-a descurajat să continui să mă implic. Gestionarea timpului a fost o altă provocare majoră, având în vedere că trebuia să îmbin studiile cu activitățile de voluntariat. În plus, organizarea și conducerea unui ONG propriu, Asociația Zâmbete la Unison, a fost o sarcină complexă, dar extrem de rewarding. Recent, am avut onoarea de a fi tânăr jurat la Gala Societății Civile, unde am putut evalua proiecte de bine, o experiență care mi-a oferit o perspectivă profundă asupra impactului pe care îl poate avea voluntariatul. Întâlnirea cu provocările și dificultățile nu m-a descurajat, ci m-a motivat să continui. Fiecare obstacol depășit mi-a întărit convingerea că munca mea este importantă și valoroasă. Am învățat să fiu rezilientă și să îmi gestionez timpul și resursele eficient. Această determinare m-a ajutat să îmi ating obiectivele și să continui să contribui la binele comunității mele.

Doresc să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei care au avut încredere în mine și mi-au oferit sprijinul necesar pentru a-mi urma pasiunea. În mod special, mulțumirile mele se îndreaptă către colegii din ONG-uri și familia mea, a căror susținere necondiționată a fost esențială în atingerea realizărilor mele și în contribuirea la binele comun. Fără sprijinul și încrederea lor, nu aș fi reușit să îmi îndeplinesc obiectivele și să fac o diferență semnificativă în societate. În același timp, doresc să adresez un gând de recunoștință și profesorilor mei din liceu. Deși abordarea lor a fost uneori descurajatoare, tocmai aceste provocări m-au impulsionat să perseverez și mi-au demonstrat necesitatea unei schimbări în sistemul educațional. Această experiență m-a motivat să continui să contribui activ la transformarea și îmbunătățirea societății noastre, asigurându-mă că fiecare pas înainte este însoțit de determinarea și angajamentul necesar pentru a face o diferență durabilă.

A consemnat Alisia BALOGH