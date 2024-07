Noua Organigramă a Primăriei Târgu Mureș atacată în instanță de Prefectură! Va urma un colaps financiar?!

Hotărârea numărul 147 prin care Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat, în data de 28 iunie 2024, noua Organigramă a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, a fost atacată în contencios administrativ de Instituția Prefectului – Județul Mureș. Anunțul a fost făcut de un ales local, în timpul ședinței Consiliului Local Târgu Mureș din data de 25 iulie 2024, la categoria ”Diverse”. Litigiul administrativ-juridic dintre Primăria Municipiului Târgu Mureș și Instituția Prefectului – Județul Mureș, via ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), riscă să producă mai multe efecte negative, unul dintre acestea fiind intrarea într-un colaps financiar al instituției condusă de către primarul Soós Zoltán.

Temă vitală, discutată doar la ”Diverse”

Subiectul Organigramei a fost deschis aproape de sfârșitul ședinței ordinare a Consiliului Local Târgu Mureș de joi, 25 iulie, la categoria ”Diverse”, de către Adrian Mureșan, consilier local POL, care a invocat o informare în acest sens, existentă în mapele aleșilor locali.

”Văd din informări că Organigrama ”moșită” cu foarte multă ”dibăcie ” de către Executivul UDMR – PNL, studiată foarte atent de către partidele de la putere, UDMR, PNL, și votată cu extraordinar de multă ”responsabilitate” de partidele de la putere, a fost atacată în contencios administrativ de către Prefectură. Nu reușesc să văd din informare care este motivul și aș dori să o întreb pe doamna secretar, să-mi spună în câteva cuvinte, care este motivația Prefecturii, de ce crede Prefectura că această Organigramă foarte ”dibace” este ilegală”, a spus Adrian Mureșan, reprezentant al ”oamenilor liberi” în Consiliul Local Târgu Mureș, care după cum se va vedea ulterior, a greșit parțial în declarația sa, deoarece aleșii locali liberali nu au votat pentru aprobarea Organigramei.

Organigrama, atacată din ”mai multe motive”

A urmat reacția secretarului Primăriei Municipiului Târgu Mureș, Bordi Kinga: ”Domnule consilier, am să vă transmit cererea de chemare în judecată care ne-a fost comunicată săptămâna aceasta, atât dumneavoastră, cât și tuturor consilierilor și o să aflați motivele. Sunt mai multe motive pentru care a fost atacată această Organigramă, dar ca să aveți o imagine de ansamblu și să cunoașteți toate amănuntele, am să vă transmit în scris, prin intermediul Serviciului relații cu consilierii, cererea de chemare în judecată și atunci o să cunoașteți toate detaliile.”

Sabia lui Damocles, în mâna ANAF-ului?

Ulterior, pe tema Organigramei care a fost atacată în contencios administrativ au mai vorbit în plenul Consiliului Local Târgu Mureș și alți consilieri locali.

Kiss Zoltán (PMP): ”Am votat ca să nu blocăm Primăria. Dacă cineva era destul de atent și citea materialele… a venit adresă de la ANAF, fiindcă toate cotele defalcate din TVA și din impozitul pe profit nu se vor mai vira către Primărie. Simplu.”

Claudiu Maior (Pro România): ”Ați vorbit de faptul că dacă nu ați fi votat bugetul (Organigrama – n.a.) rămâneau sumele blocate. Dacă pentru asta ați votat Organigrama, ați făcut cea mai mare prostie pe care am văzut-o în viața mea. Adică nu acoperi un rău cu un alt rău, vii, îl dezbați, vorbești, găsești soluția și votezi. În altă ordine de idei, vă spun altceva, care cred că nu e surprinzător sau cred că o știți și dumneavoastră și restul colegilor: chiar dacă ați votat, a primit cele două tranșe, dar următoarele tranșe datorită faptului că este atacată în instanță nu le va mai primi.”

Kiss Zoltán (PMP): ”Vă citesc din adresa ANAF-ului. Asta este numai o parte, pentru că n-am intrat în detalii. ”AJFP Mureș v-a suspendat alimentarea cu cote și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale aferente lunii mai întrucât nu vă încadrați în numărul maxim de posturi aprobate în Ordinul numărul 127 din 22 martie 2024, și așa mai departe. Deci aici noi am discutat și de o optimizare a costurilor, de reducere a anumitor posturi de conducere. Am și spus, înainte de a-mi exprima votul, fiindcă nu este o Organigramă fericită, ar fi trebuit să fie făcută mai altfel și mai din timp.”

Adrian Mureșan (POL): ”Privind situația în cazul Organigramei din nou, statistic vorbind, n-ar fi nici prima, nici ultima dată când ni se aduce ceva la vot și ni se spune: trebuie neapărat să votați, că dacă nu cade sabia lui Damocles și orașul va fi în ”hot water” cum zic americanii sau va fi într-o situație greu de ieșit. Mie mi se pare, ca să mă exprim elegant, o mârlănie. Mie mi se pare o mârlănie ca Executivul să pună pe masă aleșilor locali pistolul la tâmplă, să pună pe masă un document, să zică că dacă nu-l votezi se vor întâmpla tot felul de dezastre. Dar dacă ne gândim, așa, la rece, dacă Executivul e prins cu ușa de către ANAF, nu?, Executivul e strâns cu ușa, că așa e expresia, de ce să nu ne folosim noi de această situație? În loc ca Executivul să ne forțeze pe noi să ne zică: haideți, repede, repede, votați, că dacă nu, nu mai vin banii, de ce să nu ne folosim noi de această situație să zicem: aaa, ești strâns cu ușa, Executivule? Păi nu-ți votez, frate, și o să te pedepsească ANAF-ul, ia fă tu ce zicem noi. Pentru că atunci și acest Consiliu Local va avea mai multă putere.”

Cine cum a votat în 28 iunie 2024

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și al Direcției de Evidență al Persoanelor Târgu Mureș a fost adoptat în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Târgu Mureș din data de 28 iunie 2024, cu următorul ”scor”: 12 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri.

Au votat pentru: Frunda Csenge (UDMR), Iszlai Tamás (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Kelemen Atilla (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Tamási Zsolt (UDMR), Vanczi Janos (UDMR), Portik Vilmos (UDMR), Kiss Zoltán (PMP), Bereczki Sándor (UDMR) și Jakab István (UDMR).

Au votat împotrivă: Adrian Mureșan (POL), Claudiu Maior (Pro România), Călin Moldovan (Pro România), Andrei Chebuțiu (POL) și Sebastian Pui (PSD).

S-au abținut: Mădălina Oltean (PNL), Horea Șarlea (PNL) și Alexandru György (PNL).

Nu au votat: Sergiu Papuc (PSD), Radu Pescar (PMP) și Bogdan Voicu (PNL).

De la 753 la 629 de posturi

Noua Organigramă a fost votată de consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș pentru a fi respectate prevederile Legii nr. 296/2023 privind măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Legea respectivă impune diminuarea numărului total al funcțiilor publice de conducere din cadrul instituției publice, de la maximum 12% la maximum 8%, din numărul total al posturilor aprobate, cu excepția funcției de secretar general, iar termenul pentru adoptarea Organigramei era 30 iunie 2024.

Proiectul noii Organigrame prevedea reducerea numărului de posturi de la 753 la 629, precum și reducerea numărului de posturi de conducere de la 90 la 50.

Sindicalist: ”Nu am fost consultați”

La aceași ședință din data de 28 iunie 2024 a fost invitat să ia cuvântul și Valentin Teban, președintele Sindicatului FORUM al Salariaților din Administrația Municipiului Târgu Mureș, care a dezvăluit că noua Organigramă a instituției a fost elaborată fără ca sindicaliștii să își poată exprima vreun punct de vedere vizavi de aceasta.

„Singura consultare pe care noi am avut-o oficial cu conducerea a fost în decembrie (2023 – n.a.). Noi, de atunci nu am avut nicio consultare și materialul respectiv care este azi în mape nu ne-a fost comunicat. De atunci, materialul a suferit mai multe modificări, ca atare nu ne-am putut exprima un punct de vedere. Noi nu am fost consultați, nu ne-a fost dat acest material, am vrut doar să știți. Nu vrem să facem altceva, decât să vă aducem la cunoștință”, s-a adresat aleșilor locali, la ședința respectivă, Valentin Teban.

Va urma…

Vom reveni, în viitorul apropiat, cu motivele pentru care Instituția Prefectului – Județul Mureș a atacat în contencios administrativ Hotărârea Consiliului Local Târgu Mureș nr. 147/28 iunie 2024 privind reorganizarea, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș și al Direcției de Evidență al Persoanelor Târgu Mureș.

Alex TOTH