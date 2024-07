Romcab SA Târgu Mureș, implicată în 20 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată

Reprezentanții SC Romcab SA Târgu Mureș, companie aflată în procedură de reorganizare judiciară, au publicat joi, 25 iulie, pe pagina web a Bursei de Valori București, un raport care conține informații despre ”situația actualizată a litigiilor” aflate pe rolul instanțelor de judecată ”în care subscrisa societate este implicată.”

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al comunicatului:

”Situatie litigii la 25.07.2024

– ROMCAB S.A. –

1. Dosar: 50/1371/2017– Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 10.02.2017

Obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014

Materia juridica: Faliment

Stadiu procesual: Fond

Parti: ROMCAB S.A. – debitor

Termen: 04.07.2024/19.09.2024

Solutii:

– La termenul din 04.07.2024, instanta a dispus repunerea pe rol a cererii de deschidere a falimentului societatii debitoare Romcab SA formulate de catre creditoarea Valtecia Development SRL. Stabileste termen pentru solutionarea cererii de faliment formulate de catre creditoarea Valtecia Development SRL pentru data de 19 septembrie 2024, C27 – sedinta publica, ora 09:00 si dispune citarea tuturor creditorilor pentru dezbateri cu mentiunea ca se va pune in discutie cererea de renuntare la judecata depusa de creditoare. Respinge cererea de intrare in faliment formulata de catre creditoarea DDCA Romania SRL, impotriva debitoarei Romcab SA, debitoarea Romcab SA, reprezentanta legal prin administrator special Z. P., prin reprezentant conventional d-na av. C. F., pe seama careia este desemnat administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite cererea accesorie formulata de creditoarea DDCA Romania SRL si avand ca obiect cheltuielile de judecata si obliga debitoarea Romcab SA la plata in favoarea creditoarei DDCA Romania SRL a sumei de 200 de lei reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare in ceea ce priveste solutia data cererii privind deschiderea falimentului debitoarei formulate de catre creditoarea DDCA Romania SRL.

2. Dosarul 50/1371/2017/a198* – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 13.10.2023

Obiect: alte cereri Constatarea nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare nr. 2277/09.10.2007

Stadiu procesual: Fond

Materie: Faliment

Parti: Romcab S.A. – Reclamant

VALTECIA ACHIZITII SRL, VALTECIA DEVELOPMENT SRL. – parat

Solutie: La termenul din 10.05.2024 instanta prin incheierea de sedinta a stabilit urmatoarele:” Respinge cererea formulata de reclamanta Romcab SA – in reorganizare, in contradictoriu cu paratele Valtecia Achizitii SRL si Valtecia Development SRL. Admite cererea de interventie accesorie formulata in favoarea paratelor de catre Mures Insolvency SPRL. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.”

3. Dosarul 16041/3/2022 – Tribunalul Bucuresti

Inregistrat la data de: 16.06.2022

Obiect: pretentii

Stadiu procesual: Fond

Materie: Litigii cu profesionistii

Parti: SCHENKER LOGISTICS ROMANIA- Reclamant

ROMCAB-Parat

TEUER INTL SRL – Parat

GARANTA ASIGURARI SA-Parat

TRAXYS EUROPE SA-Parat

Termen: -.

Solutie : -.

4. Dosar nr. 7548/3/2021 – Tribunalul Bucuresti

Inregistrat la data de: 16.03.2021

Obiect: pretentii disjuns dosar nr. 7139/3/2019

Stadiu procesual: fond

Materie: litigii cu profesionistii

Parti: ROMCAB SA- reclamant

RCB RESIDENTIAL SRL, VALTECIA ACHIZITII SRL, VALTECIA DEVELOPMENT SRL, WOLFGANG MAYER – parati

Solutii: La termenul din 07.06.2024, instanta amana cauza, stabilind in sarcina partilor sa depuna inscrisurile doveditoare.

5. Dosarul 22883/3/2021 – Tribunalul Bucuresti

Inregistrat la data de: 04.08.2021

Obiect: abuzul in serviciu (art.297 NCP) Art. 134 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 cu apl. art. 35 alin. 1 CP, cu apl. art. 38 alin. 1 CP

Stadiu procesual: fond

Materie: penal

Parti: PROSSZER ZOLTAN – Inculpat

NETOI DANA ELENA – Inculpat

STANESCU VALENTIN – Parte civila

POPESCU BUZEU RADU – Parte civila

BATAN MARIA – Parte civila

VLAD OCTAVIAN – Parte civila

ILIE RAMONA – Parte civila

IONESCU FLORIAN – Parte civila

VLAD ALIN – Parte civila

IANCU MARIA – Parte civila

ILIE DANIEL – Parte civila

BUCUR CONSTANTIN – Parte civila

MUNTEANU CIPRIAN VIRGIL – Parte civila

ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RTZ&PARTNERS SPRL – Parte responsabila civilmente

Termen: 22.10.2024

Solutie:

6. Dosar nr. 353/1371/2022– Tribunalul Specializat Mures

Intregistrat la data: 28.11.2022

Obiect: pretentii

Materia juridica: Litigii cu profesionisti

Stadiu processual: Fond

Parti: Romcab S.A. – reclamant

SWISS SAGL VAT – parat

Termen: 18.09.2024

7. Dosar nr. 662/102/2023 – Tribunalul Mures

Intregistrat la data: 08.03.2023

Obiect: contestatie decizie de concediere

Materia juridica: Litigii de munca

Stadiu processual: Fond

Parti: MOLDOVAN MIHAI RAZVAN – reclamant

ROMCAB SA – parat

Termen: 11.09.2024

Solutii:

– La data de 05.07.2024, instanta a dispus : “Admite cererea de preschimbare a termenului din 13 noiembrie 2024 pentru data de 11 septembrie 2024 ora 13:00 “

8. Dosarul nr. 10712/320/2023 – Judecatoria Targu Mures

Inregistrat la data de: 17.08.2023

Obiect: contestatie la executare

Stadiu procesual: Apel

Materie: Civil

Parti: Romcab S.A. – Contestator

Prosszer Zoltan- Contestator

ANAF – Intimat

Termen:

Solutie: La termenul din 22.03.2024 instanta prin incheierea de sedinta a stabilit urmatoarele:” Respinge cererea formulata de reclamanta Romcab SA – in reorganizare, in contradictoriu cu paratele Valtecia Achizitii SRL si Valtecia Development SRL. Admite cererea de interventie accesorie formulata in favoarea paratelor de catre Mures Insolvency SPRL. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.”

Impotriva acestei solutii s-a formulat apel.

9. Dosarul nr. 50/1371/2017/a214 – Curtea de Apel Mures

Inregistrat la data de: 23.04.2024

Obiect: alte cereri

Stadiu procesual: Apel

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – reclamant

VALTECIA DEVELOPMENT SRL – parat

Termen: 26.06.2024

Solutii:

– La termenul din 16.07.2024, instanta a dispus : Constata renuntarea apelantei reclamante ROMCAB S.A. in reorganizare judiciara, (cu sediul), prin reprezentant legal, administrator special (cu datele), prin reprezentant conventional (cu datele), la dreptul pretins in dosarul nr. 50/1371/2017/a214 si in consecinta, Admite apelul declarat de ROMCAB S.A. in reorganizare judiciara, impotriva Sentintei nr. 126 din 4.04.2024 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosarul nr. 50/1371/2017/a214 si anuleaza sentinta civila atacata. Cu drept de recurs, in termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se va depune la Curtea de Apel Targu Mures, sub sanctiunea nulitatii. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, 16.07.2024.

10. Dosarul nr. 50/1371/2017/a216 conexat cu 50/1371/2017/a217 – Curtea de Apel Mures

Inregistrat la data de: 18.12.2023

Obiect: rezilierea contractului de locatiune

Stadiu procesual: Apel

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – parat

VALTECIA DEVELOPMENT SRL – reclamant

Termen:

Solutie: La termenul din 10.07.2024 instanta prin incheierea de sedinta a stabilit urmatoarele:” Constata achiesarea apelantei intimate Romcab S.A., in reorganizare (cu datele) la Sentinta civila nr.127 din 04.04.2024 si Incheierea din 21.03.2024, pronuntate de Tribunalul Specializat Mures, in dosarul nr. 50/1371/2017/a216 si, in consecinta, Ia act de renuntarea la judecarea apelului declarat de Romcab S.A. (cu datele) impotriva Sentintei civile nr.127 din 04.04.2024 si a Incheierii din 21.03.2024 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures, in dosarul nr. 50/1371/2017/a216. Cu drept de recurs, in termen de 30 de zile de la comunicare, recursul se depune sub sanctiunea nulitatii, la Curtea de Apel Targu Mures.”

11. Dosarul nr. 50/1371/2017/a217 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 20.12.2023

Obiect: reziliere/rezolutiune/despagubiri/impreviziune/contracte. Contract locatiune din 14.10.2010

Stadiu procesual: Fond

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – parat

VALTECIA DEVELOPMENT SRL – reclamant

Termen:

Solutie: La termenul din 21.03.2024 instanta prin incheierea de sedinta judecatorul sindic a stabilit urmatoarele:” Admite exceptia litispendentei invocata din oficiu si dispune trimiterea prezentului dosar avand ca obiect actiunea formulata de reclamanta creditoare Valtecia Development S.R.L. in contradictoriu cu parata debitoare Romcab S.A. avand ca obiect rezilierea contractului de locatiunea din data de 14.10.2010 incheiat intre parti, la dosarul nr. 50/1371/2017/a216 al Tribunalului Specializat Mures. Dispune atasarea unui exemplar al prezentei incheieri la dosarul nr. 50/1371/2017/a216 al Tribunalului Specializat Mures.”

12. Dosarul nr. 50/1371/2017/a218 – Curtea de Apel Mures

Inregistrat la data de: 19.02.2024

Obiect: confirmare/modificare plan de reorganizare judiciara

Stadiu procesual: Apel

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA

Termen:

Solutie: La termenul din 29.04.2024, instanta prin incheierea de sedinta a stabilit urmatoarele : Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures (cu datele), exceptie invocata de intimata Romcab S.A., in reorganizare, (cu datele), prin administrator special. Respinge ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa, apelul declarat de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures (cu datele), impotriva Hotararii nr. 25 din 01.02.2024, pronuntate in dosarul nr. 50/1371/2017/a218 de catre Tribunalul Specializat Mures. Definitiva. Pusa la dispozitia partilor, prin intermediul grefei instantei, in 29.04.2024.

13. Dosarul nr. 50/1371/2017/a219 conexat cu 50/1371/2017/a220 – Curtea de Apel Mures

Inregistrat la data de: 21.02.2024

Obiect: contestatie impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar la Raportul de activitate nr. 347/19.02.2024

Stadiu procesual: Apel

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – reclamant

RUSAL MARKETING GMBH – intimat

Termen: 23.09.2024

Solutie: La termenul din 27.06.2024 instanta – Curtea de Apel Mures a stabilit urmatoarele:” Admite cererea de suspendare formulata de Romcab SA, in reorganizare judiciara, prin administrator special, in contradictoriu cu creditoarea Rusal Marketing GmbH (cu datele). Dispune suspendarea executarii Sentintei nr. 94/C din 11.06.2024 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures, in dosarul nr. 50/1371/2017/a219. Respinge ca lipsita de interes cererea de suspendare provizorie formulata de Romcab SA, in reorganizare judiciara, prin administrator special, vizand aceeasi sentinta Definitiva.”

– La termenul din 11.06.2024 instanta prin incheierea de sedinta a judecatorului sindic a stabilit urmatoarele:” Respinge contestatia formulata de catre debitoarea Romcab SA, in reorganizare, prin administrator special Zoltan Prosszer, cu privire la masura administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL desemnat pe seama debitoarei Romcab SA, cuprinsa in Raportul de analiza nr. 347/19.02.2024 publicat in BPI nr. 3274/20.02.2024. Admite contestatia formulata de catre creditoarea Rusal Marketing GmbH, cu privire la masura administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL desemnat pe seama debitoarei Romcab SA cuprinsa in Raportul de analiza nr. 347/19.02.2024 publicat in BPI nr. 3274/20.02.2024. Constata ca suma solicitata prin cererea de plata este exigibila, debitoarea avand potrivit art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 obligatia de a o achita. Ia act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare.”

14. Dosarul nr. 50/1371/2017/a221 – Curtea de Apel Mures

Inregistrat la data de: 07.06.2024

Obiect: contestatie impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Stadiu procesual: Apel

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – rcontestator

VALTECIA DEVELOPMENT SRL – parat

Termen: 09.09.2024

15. Dosarul nr. 50/1371/2017/a222 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 15.05.2024

Obiect: obligatia de a face

Stadiu procesual: Fond

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – reclamant

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV-ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MURES – parat

Termen: 19.09.2024

Solutie:

16. Dosarul nr. 50/1371/2017/a224 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 28.05.2024

Obiect: contestatie impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar Impotriva Raportului privind analiza cererii de plata nr. 1137/17.05.2024 publicat in BPI nr. 9443/21.05.2024

Stadiu procesual: Fond

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – contestator

GM ECOINSTAL SRL – creditor

Termen:

Solutie: La termenul din 04.07.2024 a judecatorul sindic a stabilit urmatoarele:” Admite exceptia netimbrarii invocata de judecatorul sindic din oficiu. Anuleaza ca netimbrata contestatia intemeiata pe dispozitiile art. 75 alin. 3 si art. 59 alin. 5 – 7 din Legea nr. 85/2014 formulata de catre contestatoarea debitoare Romcab SA, in reorganizare, cu privire la masura administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, desemnat pe seama debitoarei, masura cuprinsa in Raportul nr. 1137/17.05.2024 de analiza cerere de plata publicat in BPI nr. 9443/21.05.2024 privind cererea de plata a creditoarei GM Ecoinstal SRL. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mures. Pronuntata in conditiile art. 396 Cod procedura civila, astazi, 04.07.2024..”

17. Dosarul nr. 50/1371/2017/a225 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 28.05.2024

Obiect: contestatie impotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar Impotriva Raportului privind analiza cererii de plata nr. 1137/17.05.2024 publicat in BPI nr. 9443/21.05.2024

Stadiu procesual: Fond

Materie: Faliment

Parti: ROMCAB SA – contestator

Transped – creditor

Termen:

Solutie: La termenul din 04.07.2024 a judecatorul sindic a stabilit urmatoarele:” Respinge contestatia intemeiata pe dispozitiile art. 75 alin. 3 si art. 59 alin. 5 – 7 din Legea nr. 85/2014 formulata de catre contestatoarea debitoare Romcab SA, in reorganizare, reprezentanta legal prin administrator special Z. P. si conventional prin d-na av. C. F. cu privire la masura administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, desemnat pe seama debitoarei, masura cuprinsa in Raportul nr. 1139/17.05.2024 de analiza cerere de plata publicat in BPI nr. 9443/21.05.2024 privind cererea de plata a creditoarei Transped RC-RAC SRL. Respinge cererea accesorie formulata de catre contestatoare avand ca obiect acordarea cheltuielilor de judecata. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mures. Pronuntata in conditiile art. 396 Cod procedura civila, astazi, 04.07.2024.”

18. Dosarul nr. 29095/300/2023 – Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti

Inregistrat la data de: 07.11.2023

Obiect: contestatie la executare 2100245, 2100242, 2100246/2023…,

Stadiu procesual: Fond

Materie: Civil

Parti: ROMCAB SA – contestator

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, ADMINISTRATIA SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE – intimat

Termen:

Solutie: La termenul din 17.04.2024 instanta a stabilit urmatoarele:” Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea ROMCAB S.A., in contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti – Administratia Sector 2 a Finantelor Publice, ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.”

Impotriva acestei Sentinte, ROMCAB SA va formula Apel.

19. Dosarul nr. 299/1371/2023 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 21.11.2023

Obiect: constatare nulitate act

Stadiu procesual: Fond

Materie: Litigii cu profesionistii

Parti: ROMCAB SA – reclamant

VALTECIA DEVELOPMENT SRL, M. Handels, W. Mayer, RCB Residential – parat

Termen: 16.10.2024

Solutie : – La termenul din 12.06.2024, instanta a stabilit : Pentru lipsa de procedura, in vederea citarii paratilor Mayer Handels Gmbh si Wolfgang Mayer prin publicitate, amana judecarea cauzei la data de 16.10.2024, ora 12:00.

20. Dosarul nr. 73/1371/2024 – Tribunalul Specializat Mures

Inregistrat la data de: 10.04.2024

Obiect: actiune in daune delictuale

Stadiu procesual: Fond

Materie: Civil

Parti: ROMCAB SA – reclamant

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV – ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MURES – parat

Termen:

Solutie: La termenul din 17.06.2024 instanta a stabilit urmatoarele:” Anuleaza cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Romcab S.A., in reorganizare judiciara. Cu drept de a formula cerere de reexaminare, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei incheieri, la Tribunalul Specializat Mures.”

Zoltan Prosszer

Administrator Special”

