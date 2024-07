Interviu cu Gheborean Bogdan-Dacian, șeful de promoție al specializării Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din cadrul UMFST

Gheborean Bogdan-Dacian este șeful de promoție al specializării Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, promoția 2024, finalizând anii de studiu cu media 9.80, promovând examenul de Licență cu media 9.83, note care atestă nu doar perseverența acestuia în ceea ce privește studiul asiduu, ci și prezența unor abilități intelectuale și cognitive impresionante. Mai multe despre parcursul academic al absolventului, despre planurile sale de viitor și despre viața sa, privită dincolo de barierele educaționale, aflați lecturând interviul următor.

Reporter: Ce te-a determinat să alegi această specializare?

Gheborean Bogdan-Dacian: Inițial am cochetat cu facultatea de Medicină, dar în clasa a XII-a, în vacanța de iarnă, mi-am schimbat gândurile. Am ales această specializare, deoarece este cea mai concretă și este și de viitor. România tinde să se reindustrializeze cu pași mici, dar tinde.

Experiența UMFST

Rep.: Cum ai descrie sintetic experiența UMFST la specializarea absolvită de tine?

G.B.D.: Ca absolvent al Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, am parcurs, de-a lungul celor patru ani de studiu, un itinerar al cunoașterii și formării profesionale atractiv din punct de vedere al provocărilor, deoarece programul de studii a fost concentrat pe obținerea unor abilități generale, caracteristice profesiei de inginer, pe dezvoltarea cunoștințelor de bază pentru înțelegerea tehnicilor și proceselor, pe dezvoltarea capacității de design și proiectare asistată, pe dezvoltarea de competențe pentru concepția şi construcția echipamentelor mecanice, pe formarea capacității de gestiune a sistemelor de inginerie mecanică şi a deprinderilor de acțiune într-un domeniu productiv pentru promovarea şi exploatarea sistemelor mecanice.

Rep.: Care consideri că au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat pe parcursul studiilor?

G.B.D.: Ce a fost mai greu au fost proiectele de an. De exemplu, am avut proiecte unde am avut 68 de pagini de calcul, desene pe format A0 dificile. Trebuia să le fac pe masa din bucătărie pentru că nu încăpeau pe o masă obișnuită. Și seminarele și lucrările practice au fost destul de dificile. Cadrele didactice au fost tot timpul bine pregătite, ne-au îndrumat și spre alți autori pe care i-am putut consulta în cadrul bibliotecii. Chiar dacă inițial am început online și situația pandemică a făcut în așa fel încât să nu ne putem deplasa la facultate, profesorii și-au dat toată silința pentru a ne prezenta lucrările de laborator, ne-au pus la dispoziție toate materialele pe Blackboard, deci am avut de unde învăța. Pe această cale, le mulțumesc profesorilor care ne-au pus la dispoziție materiale, le mulțumesc colegilor cu care m-am împrietenit, ne-am ajutat cum am putut noi mai bine atât la învățătură, cât și la alte probleme. Nu în ultimul rând, le mulțumesc părinților și bunicilor pentru că m-au susținut în cei patru ani de studenție.

Rep.: Ai participat la concursuri/activități extra-curriculare în cadrul facultății?

G.B.D.: Am participat la sesiunile de comunicări științifice Inovate INK, organizate cu ocazia Zilelor Universității, unde am prezentat o lucrare făcută de mine în mod integral, care a obținut locul I în cadrul Secțiunii de Inginerie industrială. Lucrarea a constat în realizarea unui program în Visual Studio, folosind limbajul de programare Visual Basic Net care permite calculul celor trei probleme de flambaj. Am făcut practica de specialitate în anul II și în anul III la Termocentrala de la Iernut, în cadrul Serviciului Mecanic.

Hobby-uri și viziuni

Rep.: În afara studiului intens, care sunt hobby-urile tale?

G.B.D.: Îmi place matematica, îmi plac limbile străine. De altfel am și certificatul Cambridge, nivelul B2, l-am obținut în vara lui 2019. În familie bunicii au fost profesori de istorie, motiv pentru care pot să spun că iubesc și istoria. Deci, nu cochetez doar cu științele reale, inginerești, ci și cu cele umane. Cochetez și cu lectura, îmi place să citesc, să mă uit la documentare, pot să spun că sunt de modă mai veche.

Rep.: Ce îți propui să întreprinzi în viitorul apropiat?

G.B.D.: Vreau să urmez masteratul de doi ani tot în domeniul ingineresc, respectiv la specializarea Managementul sistemelor calității. Totodată, anul trecut am absolvit și modulul pedagogic de trei ani, nivelul I și aș vrea să continui și cu nivelul II al acestuia pe perioada masteratului. Am dat preadmiterea la master, la finalul lunii mai, constând într-un examen de tip grilă pe care l-am obținut cu media 10, iar media de intrare a fost 9,79.

Rep.: Te gândești să urmezi o carieră didactică?

G.B.D.: Să vedem ce oportunități mi se oferă. Mi-ar plăcea, fiindcă bunica din partea mamei a fost profesoară de istorie în cadrul Școlii Gimnaziale Iernut, iar bunicii din partea tatălui au fost profesori la Luduș, deci nu e exclus.

A consemnat, Mădălina ROHAN