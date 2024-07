Interviu cu șeful de promoție al specializării Energetică și tehnologii informatice (UMFST), Cătălin Enache

Cătălin Cristian Enache este șeful de promoție al specializării Energetică și tehnologii informatice din cadrul facultății de Inginerie și Tehnologia Informației a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, fiind un absolvent al cărui parcurs al vieții a fost unul anevoios, purtându-l prin locuri diverse înainte de a-l aduce la Târgu Mureș, loc unde și-a câștigat recunoașterea în urma performanțelor sale academice redutabile.

De la absolvirea liceului în Craiova, la experiența de șofer pe TIR, Cătălin a devenit student al universității târgumureșene și, în urma unor eforturi intelectuale asidue și constante, absolvent cu titlul de șef de promoție. Acesta ne povestește că viața l-a purtat pe căi misterioase. La momentul actual, Cătălin are 36 de ani, este căsătorit de 8 ani de zile, iar mai multe detalii privind parcursul său excepțional de viață, aflați lecturând interviul următor:

Reporter: Care a fost împrejurarea care te-a determinat să te înscrii la această specializare, la UMFST?

Cătălin Cristian Enache: După ce am venit acasă am încercat să caut de muncă ceva care să mă mulțumească în primul rând din punct de vedere profesional și am ajuns să lucrez ca Tehnician Electrician la Auchan în Promenada Mall. Cumva aici a fost „plantată sămânța” pentru domeniul energetic, chiar dacă acolo nu am stat foarte mult din cauza unor considerente de ordin financiar. Ulterior, după lockdown, voiam să fac o schimbare și într-o seară de Iunie i-am spus soției: „Eu mă înscriu la facultate” și așa am ajuns să aleg această specializare pe care o recomand tuturor celor care își doresc ceva de viitor.

Rep.: Cum ți s-au părut anii de studenție?

C.C.E.: Mie personal toată perioada de 4 ani mi-a plăcut foarte mult. Am încercat să mă bucur pe deplin de toată experiența. Pot spune că acum am văzut altfel lucrurile față de atunci când aveam 18 ani. Cel mai puțin plăcută perioadă a fost cea cu pandemia, când am făcut cursuri online.

Rep.: Care este amintirea din facultate de care îți vei aduce aminte cu drag?

C.C.E.: Toata facultatea a fost o perioada pe care nu o voi uita. E ceva de care m-am bucurat în fiecare moment.

Ambiția, cheia succesului academic

Rep.: Care crezi că a fost „cheia” succesului tău academic?

C.C.E.: Cred că cel mai important lucru a fost ambiția. Dacă nu am făcut facultatea la timpul ei când „a trebuit”, am avut ambiția ca acum, dacă o fac, să o fac cât de bine posibil. Și am tras cât de tare am putut și de la an la an mi-am îmbunătățit performanțele.

Rep.: Cine/ ce te-a ajutat în demersul tău educațional?

C.C.E.: Cred că cel mai mare ajutor a fost soția și familia în general, dar și colegii de la jobul pe care îl aveam în anul I, precum și colegii de birou de la actualul job, unde lucrez de la finalul anului III. In anul II și III am renunțat la muncă pentru a mă putea axa mai bine pe partea educațională.

Rep.: Ce îți dorești să faci pe viitor? Te-ai înscris la master?

C.C.E.: Pe viitor vreau să fac cât de multe pot. M-am înscris la master, am un job foarte fain în domeniul proiectării de instalații electrice și voi încerca să profit de orice ocazie mi se ivește pentru a-mi îmbunătății calitățile profesionale.

A consemnat, Mădălina ROHAN