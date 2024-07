Final de an pentru preșcolarii Școlii Primare Montessori din Târgu Mureș: „Copiii sunt exploratori dornici să cuprindă întreaga lume cu mintea lor”

Recent familia Montessori Târgu Mureș a bifat un nou final de an școlar încununat de mari emoții și sentimente de fericire pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani. Astfel, grupa Pământ a Casei Copiilor a fost sărbătorită în cadrul frumoasei serbări găzduite de Cetatea Medievală, în cadrul căreia cadrele didactice și-au exprimat sentimentele de bucurie și, totodată, nostalgie izvorâte cu prilejul zilei festive.

„Am celebrat serbarea de final de an a Grupei Pământ, numită Casa Copiilor de către Maria Montessori – o grupă mixtă de preșcolari, copii de la 3 ani până la 6 ani. În primul rând, a fost un motiv de celebrare pentru încă un an școlar petrecut împreună. La această serbare au participat copii, părinți, bunici și educatori. Comunitatea noastră seamănă cu o familie mare în care ne prețuim unii pe alții. Apreciez foarte mult dedicarea fiecărui părinte și bunic pentru creșterea armonioasă a copilului”, a transmis Mihaela Chirteș, pedagog Montessori AMI pentru nivelul de vârstă 3-6 ani.

De la grădiniță la viața de școlar

În cadrul serbării, cadrele didactice au ales să dedice un moment mai amplu și special pentru a-și lua rămas bun de la copiii care încheie grădinița și merg spre nivelul școlar.

„E o tradiție emoționantă aceea de a privi parcursul fiecărui copil mare. Copiii participă la grădiniță timp de 3 ani, iar creșterea lor începe din a fi un copil mic-mic în primul an, care apoi ajunge mijlociu și e frumos să îi vedem cum ajung să fie și să se simtă mari. De fapt, vedem cum viața se relevă în fața noastră zi după zi și pare că într-o clipă au trecut 3 ani. Am vorbit despre fiecare viitor școlar cu același entuziasm și drag pe care le avem zilnic în relaționarea de la grupă. Sunt tare mândră de copiii aceștia care au fost și sunt modele pentru ceilalți din Casa Copiilor. Viitorii școlari au arătat perseverență, responsabilitate, contribuție, reziliență, stabilitate emoțională și îi văd plini de energie, de curiozitate, de râvnă, dar și gingășie și candoare. Îi văd deja exploratori dornici să cuprindă întreaga lume cu mintea lor. În acești 3 ani, am fost martori la procesul de care însăși Maria Montessori vorbea mereu cu uimire: normalizarea. Acest sfârșit e în același timp și un început – spontan și total neobservat deja s-a predat ștafeta următoarei generații de viitori școlari. Cei care sunt acum mijlocii sunt deja inspirați și entuziasmați de a deveni ei înșiși mai mari cu vioiciune, optimism și curiozitate spre provocările pe care creșterea lor firească le va aduce. Au avut copii-modele pline de reziliență și armonie”, a adăugat aceasta.

Relația cadru didactic – copil, bazată pe înțelegere

La baza tuturor sentimentelor pe care le simte un cadru didactic în momentul conștientizării unui nou final de an se află recunoștința, o recunoștință izvorâtă dintr-o relație profesor – elev al cărei nucleu este respectul mutual, care duce la o creștere în tandem a celor două părți.

„În modul cel mai profund, simt recunoștință, în primul rând, pentru fiecare lecție în care copiii mi-au fost parteneri, prin puritatea și inocența lor, copiii ne-au arătat zilnic cum să devenim împreună oameni mai onești. Atât eu, cât și colegele mele de la grupă, suntem toate dedicate înțelegerii în profunzime a caracteristicilor copiilor din nivelul de vârstă 3-6 ani. Momentele de reflecție zilnice ne ajută enorm să descoperim perle de înțelepciune în fapte firești de viață. Zilnic creștem împreună cu copiii pentru a-i ajuta pe ei să devină unici, autentici, autonomi. Simt multă gratitudine pentru parteneriatul tot mai strâns care se formează între grădiniță și familiile din comunitate. Văd în fiecare zi în părinți asumarea de a crește alături de propriul copil. Pe această încredere reciprocă clădim împreună o comunitate de care eu sunt tot mai mândră că aparțin. Energia pe care am simțit-o pe toată durata serbării a fost bucurie și încântare împărtășită. Dacă ar fi să fac o urare copiilor, mai mult decât orice, doresc fiecărui copilaș, încredere, curiozitate și bucurie spre a-și aduce propria contribuție unică spre lume în mod autentic și exuberant.”, a evocat Mihaela Chirteș, pedagog Montessori.

Un an la Montessori, în retrospectivă

Cu prilejul zilei festive, Mihaela Chirteș a oferit cotidianului Zi de Zi o perspectivă diacronică asupra anului care s-a încheiat recent, realizând un dublu bilanț – trăirile și sentimentele.

„Bilanțul experiențelor trăite împreună include în primul rând multe excursii: Grădina Zoologică, Fabrica de pâine Eldi, Apele Române, cules de nuci la livadă, Departamentul de pompieri, Muzeul de Științe ale Naturii. Am clădit în copii mult interes, uimire și apreciere pentru natură. Am studiat în grupă: ouă de broaște și am observat cum se transformă în mormoloci și cresc; libelule care au depus ouă, dinți de rechin, pești exotici și o largă varietate de animale sălbatice, domestice sau insecte. Am vizitat zonele verzi ale complexului weekend de nenumărate ori, dând mâncare la rățuște sau cercetând ce fascinantă e natura din jur. Bilanțul simțirilor e mai abstract de cuantificat, dar e esențial în dezvoltarea ființei umane”, a mai transmis pedagogul.

Plantarea de „semințe-virtuți” în sufletul copiilor

Cadrele didactice din cadrul Montessori au o perspectivă asupra dezvoltării copiilor bazată pe metafora plantării, urmând ca ei să își crească propria plantă sub îndrumarea atentă a profesorilor. Astfel bilanțul realizat de Mihaela Chirteș cuprinde „semințe-virtuți” precum inocența realizării propriilor descoperiri, uimirea spre a găsi ceva special în orice, oriunde, curiozitatea pentru a vedea dincolo de provocare, perseverența de a-și dori propria creștere: ”eu vreau să pot și voi reuși”, încrederea pentru a-și da voie să facă alegeri proprii, empatia pentru a-și permite propriile greșeli și pe ale altora, dragul de a se descoperi pe sine, gingășia pentru a cerceta natura și tot ce e viu în jur, cumpătarea pentru a folosi cu sens belșugul de resurse, blândețea pentru a căuta binele și a face mereu bine.

„Am încredere deplină în faptul că fiecare din acești copii vor duce în propria lor viață semințele-virtuți deja integrate în Casa Copiilor și își vor da voie să înflorească, să își împlinească maximul lor potențial. Simt foarte multă bucurie prin parcurgerea aceasta firească a creșterii copiilor: exploratorii Casei Copiilor au devenit acum exploratori ai întregii lumi! Sunt mândră de parcursul fiecărui copil care încheie astăzi grădinița!”, a adăugat cadrul didactic.

Montessori, educație pentru viață

Mesajul Mihaelei Chirteș pentru părinții interesați de metodele Montessori se bazează pe filozofia educațională a Mariei Montessori.

„Viziunea Mariei Montessori este „educație pentru viață” și privește în mod holistic dezvoltarea umană și copilul. Astfel, nivelul de grădiniță nu este pregătire pentru școală. Grădinița e o etapă de viață care pune fundamente solide pentru întreaga viață: precum o fundație este pentru construcția unei case. Dacă ar fi să dau o definiție proprie, aș spune că Montessori include: educație cu blândețe, comunicare autentică, empatie, atașament sigur, motivație intrinsecă, auto-responsabilizare, co-reglare emoțională, apreciere împărtășită, sprijin reciproc, bun simț, greșeala-prieten, urmarea profesorului interior, copilul ancorat în propria sa viață. Această îmbinare a multiplelor tehnici frumoase face Montessori benefic pentru toți copiii lumii. În același timp, tocmai aplicarea acasă a acestor tehnici simple poate fi provocatoare pentru părinți. De aici reiese și o încurajare: ceea ce copilul clădește în el până la vârsta de 6 ani, devine o temelie pentru întreaga sa dezvoltare umană ulterioară. Mintea absorbantă ajută copilul să își însușească comportamente, relaționare, atitudini, emotivitate, mentalități și multe altele, iar știința ne arată că toate acestea devin parte din ființa lui, din structurile neuronale și mentale”, a explicat cadrul didactic.

Sfaturi pentru părinți

„Recomand mereu ca sursele de informare Montessori să fie cărțile scrise de însăși Maria Montessori. Indiferent de forma de educație aleasă pentru copilul lor, să aplice acasă și pe propria persoană sfaturile ei legate de creșterea copiilor, de pregătirea mediului de acasă și dezvoltarea spirituală. Ceea ce se petrece acasă, în sânul familiei, are o importanță vitală. Din experiența personală, am descoperit că Montessori include tot ce-i mai bun și mai benefic din lume legat de creșterea armonioasă a copilului. Ca părinte, e important să observi copilul, să studiezi din surse sigure și să aplici învățămintele. Ajută dacă există parteneri variați în creșterea copilului: educatori, psihologi, comunitate unită. Articole valoroase din abordarea Montessori puteți parcurge și pe blogul nostru: https://montessorimures.ro/blog/. Cu cât privim dezvoltarea umană prin lentile mai clare, cu atât integrăm principiile acestea mai încrezători, cu drag și bucurie. „Cea mai importantă perioadă a vieții nu este la vârsta studiilor universitare, ci prima perioadă, cea de la naștere până la vârsta de șase ani. Pentru că aceasta este vârsta când se formează însăși inteligența omului, cel mai important instrument al său”, spunea Maria Montessori”, a conchis Mihaela Chirteș, pedagog Montessori.

Alexandra BORDAȘ