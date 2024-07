Interviu cu șefa de promoție a specializării Automatică și informatică aplicată (UMFST), Alexandra Cornelia Pop

Succesul aparține celor care nu acceptă eșecul cu resemnare și nu-l privesc ca pe o sugestie a abandonului visurilor lor. Absolvenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)„George Emil Palade” din Târgu Mureș au arătat deja că niciodată obstacolele, fie ele obiective sau subiective, nu au constituit o înfrânare în calea reușitelor lor academice și chiar profesionale. Suntem obișnuiți deja cu strălucirea lor, cu setea lor acerbă pentru succes, cu devoțiunea lor studiului și, mai cu seamă, cu perseverența lor eminentă din timpul anilor de studenție.

În cadrul acestui articol vom sintetiza povestea despre succes a unui alt absolvent care a atins excelența educațională, câștigând pe drept titulatura de șef de promoție. Este vorba despre Alexandra Cornelia Pop, șefa de promoție a specializării Automatică și informatică aplicată din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației a UMFST. Bistrițeancă de sorginte, ea a venit pe meleaguri necunoscute și a demonstrat că nimic nu o poate opri din calea ei spre recunoaștere academică. În continuare, vă invităm să lecturați un interviu despre ambiție și consecvență, despre visuri și aspirații atinse.

Reporter: Pentru început, spune-ne câteva cuvinte despre tine care crezi că sintetizează esența ta caracterială.

Alexandra Cornelia Pop: Mă numesc Pop Alexandra Cornelia, sunt o bistrițeancă în vârstă de 23 de ani, cu o pasiune pentru natură și tehnologie. Am crescut în Teaca, județul Bistrița-Năsăud, dar am ales să-mi urmez studiile de liceu în Bistrița, unde am absolvit profilul Științe ale naturii al Colegiului Național „Andrei Mureșanu”. După terminarea liceului am continuat să studiez Automatica și Informatica Aplicată din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “G.E. Palade” Târgu Mureș. În timpul facultății am participat la stagii de practică la Continental Automotive Sibiu și la PitechPlus Târgu Mureș, unde lucrez în prezent ca PHP developer de peste un an. Cred în echilibrul dintre muncă și viață personală, motiv pentru care am o regulă nescrisă: weekendurile sunt rezervate exclusiv relaxării. Această abordare m-a ajutat să fiu mai organizată și mai productivă.

Rep.: Care a fost impulsul care te-a determinat să urmezi studiile alese?

A.C.P.: Decizia de a urma Automatică și Informatică Aplicată a fost influențată atât de pasiunile mele din copilărie pentru științele exacte, cât și de perspectivele pe care le oferă acest domeniu. În plus, consider că tehnologia are un potențial enorm de a transforma lumea și sunt dornică să contribui la această transformare. Am ales această specializare deoarece îmi oferă o pregătire solidă atât în domeniul tehnic, cât și în cel al informaticii, deschizându-mi astfel o gamă largă de oportunități de carieră.

Secretele din spatele succesului

Rep.: Dacă ar fi să ne dai secretele tale pentru rețeta succesului, care ar fi acestea?

A.C.P.: Am învățat de la părinții mei că orice lucru pe care îl fac trebuie să fie realizat cu simț de răspundere și seriozitate. Consider că aceasta a fost cheia succesului meu academic: perseverența și seriozitatea cu care am abordat fiecare temă, proiect sau examen. Am participat activ la procesul de învățare, prea puține au fost orele în care profesorii nu mi-au simțit prezența. Mereu aveam curiozități și nu lăsam nimic sa treacă neînțeles.

Rep.: Cine te-a sprijinit în demersul tău academic?

A.C.P.: În demersul meu educațional, susținerea și înțelegerea familiei și a partenerului meu au fost esențiale. În mod special în sesiune, când stresul ajungea la cote maxime, am simțit sprijinul lor. Totodată, weekend-urile petrecute la țară mi-au oferit liniștea necesară pentru a-mi reîncărca bateriile. Conexiunea cu natura și activitățile simple m-au ajutat să obțin echilibrul perfect între studiu și relaxare, îmbunătățindu-mi considerabil performanțele academice.

Experiența UMFST

Rep.: Cum au fost pentru tine cei patru ani de studenție?

A.C.P.: Anii de studenție au fost o adevărată călătorie de autodescoperire. Am avut șansa să ies din zona de confort, să-mi depășesc limitele și să mă maturizez într-un mediu stimulant. Am avut oportunitatea de a aprofunda subiecte care mă pasionează și de a colabora cu oameni valoroși. Specializarea aleasă mi s-a potrivit perfect, iar cursurile au fost o adevărată plăcere. Deși au fost momente solicitante, am reușit să mențin un echilibru între studiu și viața personală.

Rep.: Povestește-ne câteva experiențe memorabile din facultate.

A.C.P.: În facultate, cele mai memorabile experiențe au fost discuțiile profunde cu colegii și profesorii. Aceste schimburi nu se limitau la materia studiată, ci ne-au permis să explorăm idei, să ne punem sub semnul întrebării convingerile și să ne dezvoltăm ca indivizi. Lecțiile învățate în aceste momente mă ghidează și astăzi în viața profesională și personală.

Rep.: Care sunt planurile tale pentru viitor?

A.C.P.: Pe termen lung, voi continua să investesc în dezvoltarea mea profesională, participând la cursuri, workshop-uri și proiecte personale. De asemenea, îmi propun să aprofundez anumite aspecte ale dezvoltării mele personale și financiare. În ceea ce privește studiile, am decis să amân înscrierea la master pentru moment, preferând să acumulez experiență practică în domeniu.

A consemnat, Mădălina ROHAN