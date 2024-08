INTERVIU cu Erik Vorga, șeful de promoție al specializării Administrație publică, din cadrul UMFST: ”Îmi doresc să continui să învăț”

Erik Vorga este un exemplu remarcabil de student dedicat și pasionat, care a reușit să îmbine cu succes viața academică cu cea personală. Este șeful de promoție al specializării Administrație Publică din cadrul Facultății de Economie și Drept (UMFST), realizare pe care o atribuie nu doar efortului său personal, ci și sprijinului necondiționat al familiei sale. De-altfel, Erik își dedică o mare parte din timpul liber pasiunilor sale pentru fotbal și fitness. Fotbalul, o mare pasiune pentru el, îi oferă ocazia de a se destinde, de a lucra în echipă și de a-și dezvolta abilitățile strategice.

Reporter: Ce activități faci în timpul liber?

Erik Vorga: În timpul liber, îmi place să mă mențin activ prin practicarea fotbalului și a fitnessului. Fotbalul este o mare pasiune pentru mine, iar jocul îmi oferă atât oportunitatea de a mă destinde, cât și de a lucra în echipă și de a-mi dezvolta abilitățile strategice. De asemenea, merg regulat la sala de fitness, unde mă concentrez pe antrenamente de forță și cardio pentru a mă menține în formă și pentru a-mi îmbunătăți sănătatea generală. Aceste activități nu doar că mă ajută să mă relaxez, dar îmi oferă și energia și motivația necesare pentru a fi productiv și concentrat în toate aspectele vieții mele.

Rep.: Ce te pasionează?

E.V.: Sunt pasionat de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea personală și profesională. Pe plan personal fotbalul a fost și va fi mereu o mare pasiune pentru mine și chiar dacă visul meu de a ajunge un fotbalist profesionist nu s-a împlinit nu m-am oprit din drumul de a continua să rămân implicat în acest sport. Terenul de fotbal reprezintă pentru mine un loc unde pot să uit de toate problemele sau să mă relaxez și din acest motiv ori de câte ori am posibilitatea de a călca pe terenul de fotbal îl fac cu cel mai mare curaj, nerăbdare, iar din acest motiv joc fotbal de patru ori pe săptămână. Dacă voi fi întrebat vreodată până când vrei să joci fotbal, răspunsul meu este simplu, până când sănătatea mea îmi va permite.

Rep.: Ce presupune domeniul de administrație publică?

E.V.: Domeniul administrației publice presupune gestionarea și implementarea politicilor publice și a serviciilor care deservesc comunitatea și societatea în ansamblu. Include activități cum ar fi aplicarea legislației, gestionarea resurselor umane și financiare, și furnizarea de servicii esențiale, cum ar fi educația, sănătatea și infrastructura. Personalul din domeniul administrației publice, adică profesioniștii din acest domeniu trebuie să fie responsabili, eficienți și dedicați îmbunătățirii vieții cetățenilor.

Rep.: Le-ai recomanda tinerilor să urmeze această specializare? E.V.: Da, le-aș recomanda tinerilor să urmeze specializarea Administrație Publică. Este un domeniu dinamic și plin de provocări, care oferă diverse oportunități de a contribui direct la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea vieții cetățenilor. Această specializare deschide uși către o varietate de cariere în sectorul public și chiar și privat.

Rep.: Cum ți s-au părut anii de studenție? E.V.: Anii de studenție au fost extrem de valoroși, plini de experiențe și nu în ultimul rând de provocări. Au fost anii în care învățarea a devenit intensă, dar în care am acumulat cunoștințe esențiale și am dezvoltat abilități importante. În perioada celor trei ani de facultate am avut posibilitatea de a cunoaște oameni minunați, să lucrez la proiecte interesante și să mă implic în activități care mi-au îmbogățit atât viața profesională, cât și cea personală.

„Faptul că am devenit șef de promoție nu este doar meritul meu, ci și meritul familiei mele”

Rep.: Cum ai reușit să ai asemenea rezultate remarcabile și să îmbini viața personală cu cea academică? E.V.: Am reușit să obțin rezultate remarcabile și să îmbin viața personală cu cea academică printr-o bună gestionare a timpului și o organizare riguroasă. Am stabilit obiective clare și am creat un program echilibrat care mi-a permis să dedic timp atât studiilor, cât și activităților personale. Prioritizarea sarcinilor și menținerea unui stil de viață sănătos, inclusiv prin sport și timp liber de calitate, mi-au oferit energia și motivația necesare. Faptul că am devenit șef de promoție nu este doar meritul meu, ci și meritul familiei mele. În cele mai dificile momente, când am simțit că este timpul să renunț, ei au fost alături de mine, oferindu-mi suport, încurajare și ajutor necondiționat. Cu această ocazie, vreau să le mulțumesc din suflet lor și celor apropiați pentru tot sprijinul acordat, nu doar în momentele critice, ci și pe parcursul întregii perioade de studiu. De asemenea, am învățat să cer ajutorul atunci când am avut nevoie și să fiu flexibil în abordarea provocărilor, ceea ce m-a ajutat să mențin un echilibru sănătos între responsabilitățile academice și viața personală.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru studenții care întâmpină dificultăți în gestionarea volumului mare de informații? E.V.: Pentru studenții care se confruntă cu dificultăți în gestionarea unui volum mare de informații, am câteva sfaturi care ar putea fi utile. Stabilește un program de studiu, organizează-te eficient, fă pauze regulate, cere ajutor, elimină acele lucruri din viața ta care îți provoacă stres sau neliniște, rămâi focusat pe ceea ce te pasionează și nu în ultimul rând, nu renunța niciodată.

„O facultate este esențială pentru pregătirea adecvată pentru carieră și pentru dezvoltarea personală”

Rep.: Care este rolul unei facultăți din punctul tău de vedere, o consideri importantă?

E.V.: Din punctul meu de vedere, rolul unei facultăți este esențial în formarea profesională și personală a studenților. Oferă atât educație, cât și oportunități de îmbogățire a cunoștințelor, prin interacțiunea cu profesori universitari din diferite domenii. Consider că o facultate este esențială pentru pregătirea adecvată pentru carieră și pentru dezvoltarea personală.

Rep.: Ce îți dorești să faci pe viitor?

E.V.: Pe viitor, îmi doresc să îmi dezvolt o carieră în domeniul administrației publice. Visez să ocup o poziție în care să pot influența pozitiv procesul decizional și să aduc schimbări semnificative în serviciile publice. De asemenea, îmi doresc să continui să învăț și să mă dezvolt profesional, participând la cursuri de specializare și dobândind experiență practică în diverse aspecte ale administrației publice.

A consemnat Alisia BALOGH