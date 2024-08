David Popa, tânărul mijlocaș mureșean al FCSB, împrumutat la Politehnica Iași până la sfârșitul sezonului

David Popa, fotbalistul de numai 17 ani legitimat la campioana României, FCSB, va fi împrumutat până la finalul sezonului la prim divizionara Politehnica Iași. Decizia a fost luată pentru a-i oferi tânărului mijlocaș ofensiv mai multe oportunități de joc decât ar fi avut la actualul său club.

Popa a reușit să debuteze la prima echipă a FCSB, având la activ trei meciuri în campionat și un debut în cupele europene. Antrenorul cipriot al FCSB, Elias Charalambous, l-a introdus pe teren într-o repriză a meciului contra echipei Virtus din San Marino, oferindu-i astfel o experiență internațională valoroasă.

Împrumutul lui David Popa la Politehnica Iași a fost influențat și de dorința antrenorului ieșenilor, portughezul Toni da Silva. Oficialii de la FCSB au considerat că această mutare va fi benefică pentru dezvoltarea tânărului jucător, care va avea șansa să evolueze mai frecvent în prima ligă.

David Popa a fost descoperit la Mureșul Luduș de antrenorul Virgil Nicoară și a impresionat încă de la începutul carierei sale. A fost internațional de tineret la toate categoriile de vârstă, inclusiv sub 15, sub 16 și sub 17 ani, confirmându-și statutul de mare speranță a fotbalului românesc. În imagine, sportivul poate fi văzut alături de antrenorul său de la Mureșul Luduș, Virgil Nicoară, cel care l-a descoperit și l-a ghidat în primii pași ai carierei sale fotbalistice.

Această mutare reprezintă o oportunitate importantă pentru tânărul mijlocaș ofensiv de a-și continua dezvoltarea într-un mediu competitiv, cu mai multe minute de joc și o expunere mai mare la nivelul primei ligi. David Popa este așteptat să își aducă contribuția semnificativă la Politehnica Iași și să continue să evolueze în cariera sa promițătoare.

Lorena PINTILIE