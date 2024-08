”Bunătățile” APIA, prezentate la ”Expo Animale Breaza”

Prezent la cea de a IX-a ediție ”Expo Animale Breaza”, eveniment organizat sâmbătă, 3 august, în comuna Breaza de către Asociația ”Clubul Văcarilor” Breaza, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Breaza, Consiliului Județean Mureș și Asociației Visit Mureș, Ovidiu Săvâșcă director executiv APIA Mureș a făcut câteva precizări privind calendarul Campaniei 2024.

„Așa cum sloganul o spune, ”APIA, mereu alături de fermieri”, iată că și astăzi ne revedem cu fermierii, chiar dacă suntem într-o zi de sâmbătă. ”Bunătățile” APIA , cum le-a denumit domnul Torkos, președintele Asociației ”Clubul Văcarilor” sunt pe drum, se încadrează în calendarul APIA. Mai concret, 15 octombrie este data în care se demarează avansul. Ca în fiecare an vorbim de o dată concretă care, cu siguranță va însemna cei 70% din drepturile de plată pe care fermierii trebuie să le primească, bani atât din Fondul European de Garantare în Agricultură, cât și din Fondul European de Dezvoltare Rurală, iar la 1 decembrie plata finală”, a precizat Ovidiu Săvâșcă. Potrivit acestuia, campania de preluare a cererilor a fost una lipistă de incidente, prilej să mulțumească celor implicați. „Trebuie amintit faptul că de curând am încheiat campania de preluare a cererilor. Am avut o perioadă de derogare, am început undeva la începutul lunii aprilie, până la jumătatea lunii iunie. Aici felicit toate unitățile administrativ-teritoriale, în speță și Primăria Breaza și colectivul Primăriei, pentru că, atât la nivel local, cât și la toate cele 102 AT-uri a fost o implicare deosebită. Am avut și o suprapunere de campanie, cea electorală, ceea ce nu a împietat din fericire desfășurarea în bune condiții a campaniei de preluare a cererilor la APIA. Toți fermierii au depus cererea cu brio, niciunul nu a rămas pe dinafară în campania 2024”, a precizat șeful APIA Mureș.

Ce urmează?

„Ulterior campaniei de preluare a cererilor urmează controalele administrative, documentarea cererilor. De o săptămână am demarat și campania de control în teren. Un eșantion de peste 350 de fermieri cu peste 10.000 de parcele și aproximativ 200 de ferme care au și sector zootehnic vor fi verificate în acest an, cu data de finalizare 30 septembrie. Readuc aminte faptul că trebuie să intrăm într-o conformitate și dacă acolo unde sunt probleme, vă rog să faceți acele verificări. Dacă vorbim de sectorul zotehnic, confruntarea între animalele în bătătură, să spunem așa, din exploatație cu cele declarate la APIA, ca să nu avem surprize de lipsă animale, pentru că acestea ulterior vor fi purtătoare de penalități. La vegetal, inspectorii din cadrul APIA Mureș vor face aceste vizite pe teren, bineînțeles, cu fotografii georeferențiate, cu tot ceea ce înseamnă identificarea culturilor. Până la data de 15 octombrie, așa cum am spus, toate aceste acțiuni se vor finaliza ca să ajungem la ”bunătăți”, ca să revin la expresia domnului Torkoș, în sensul că la 15 octombrie debutăm cu campania de plată a avansului”, a fost mesajul transmis fermierilor de Ovidiu Săvâșcă.

Alin ZAHARIE