Harmonia Cordis 2024: Diversitate, calitate și virtuozitate pe acordurile muzicii

În aeastă seară debutează la Palatul Culturii din Târgu Mureș cea de a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis, prilej să aflăm ultimele nouăți chiar de la sufletul organizatoric al celui mai mare festival de chitară din estul Europei, Beke István Ferenc.

Reporter: Care a fost cel mai dificil moment de pus la punct pentru ediția din acest an a festivalului?

Beke István Ferenc: Din start, aducerea lui Tommy Emmanuel în cadrul ediției din acest an. După cum am mai spus, sunt în discuții cu el de trei ani de zile. E o poveste destul de îndelungată, am vrut să-l aducem în festival mai de mult, după pandemie nu a putut el având un alt contract, apoi nu s-a nimerit să aibă concerte în Europa. Acesta a fost și lucrul cel mai greu de rezolvat, să găsim cumva o perioadă în care și Tommy Emmanuel să aibă un turneu în Europa să putem să-l aducem la Harmonia Cordis. Până la urmă am găsit, fapt pentru care Tommy Emmanuel va reveni în cadrul festivalului, după prezența sa din anul 2016. Acesta a fost momentul cel mai greu de pus la punct pe care l-am rezolvat în cele din urmă. Apoi am început să purtăm discuții cu restul artiștilor. În mare am avut o listă pe cine am dorit să invităm, artiști care se vor regăsi la ediția din acest an. Aici trebuie amintită și munca la proiectele care le avem în vederea obținerii de finanțare pentru organizarea festivalului.

Rep.: Cum s-a simțit Tommy Emmanuel la prima experiență Harmonia Cordis?

B.I.F.: Foarte bine, lucru reliefat din feedback-ul extrem de pozitiv care l-am avut cu managerul artistului în momentul în care am stabilit datele venirii la Târgu Mureș. Din dialogul cu domnia sa am înțeles că Tommy Emmanuel s-a simțit foarte bine la Târgu Mureș, de aceea au fost extrem de deschiși și au acceptat să vină și în acest an. El va fi însoțit la Târgu Mureș de sunetist și de luminist, dar pe scenă va concerta singur, în cursul serii de duminică, 11 august.

Rep.: Câtă greutate conferă festivalului prezența unui nume precum Tommy Emmanuel?

B.I.F.: Harmonia Cordis a avut parte de-a lungul anilor de nume mari de artiști care, fără doar și poate conferă festivalului o greutate, artiști de renume precum Al Di Meola, Vicente Amigo, Trio Rosenberg și mulți alțiii, artiști de top care se regăsesc pe afișul Harmonia Cordis în fiecare an. În cazul lui Tommy Emmaniel e un pic mai complicat, el nu stă în Europa, și e foarte greu să-l aduci într-un festival.

Rep.: Ce noutăți aduce Harmonia Cordis în acest an în materie de artiști?

B.I.F.: Ca și noutate, amintesc aici de Los Tres Magnificos, în sensul în care doar Jerónimo Maya a mai fost în festival dar doar solo. Acum vine alături de Rycardo Moreno și Pepe Fernández care vor concerta în Cetate în seara de sâmbătă. La fel și Lydie Fuerte & Juan Manuel Cortes (Franța) care vor concerta în premieră în cadrul Harmonia Cordis.

Rep.: Ce ne poți spune despre partea de cursuri de măiestrie din cadrul ediției din acest an?

B.I.F.: Îmbucurător este faptul că în acest an avem un număr de peste 50 de cursanți din Franța, Ungaria și desigur România. Este dovada că aceste cursuri de măiestrie sunt tot mai apreciate nu doar de cursanți din România ci și din cei din strainătate. Protagoniștii acestor cursuri sunt atât artiști care concetează în cadril festivalulului cât și profesort care doar se rezumă la a ține aceste cursuri în cadrul Harmonia Cordis.

Rep.: Dar în ce privește partea de expoziții?

B.I.F.: Ceva foarte interesant, va fi o expoziție în care lutierul Constantin Dumitriu va prezenta un instrument de-al lui, la fel și în ce-l privește pe Eduardo Alférez (Spania). El este cel care dă viață chitarei de 5.000 de euro, Premiul care va fi acordat celui care va câștiga Concursul Internațional de Chitară Harmonia Cordis. Ce va fi iarăți interesant va fi o expoziție în care va fi prezentat un amplificator AER, alături de un workshop de chitară fingerstyle în Sala Mică a Palatul Culturii, cu doi invitați de marcă Andreas Falke din Germania și Jacques Stotzem din Belgia.

Rep.: Ce aduce componenta de concurs din cadrul Harmonia Cordis?

B.I.F.: În ce privește secțiunea de concurs, acesta va fi organizat pe patru categorii, trei categorii diferite pentru tineri, și o categorie unde nu există limită de vârstă. La aceasta din urmă, prima etapă s-a desfășurat online. Concurenții ne-au trimis un video cu piesa interpretată de ei, iar noi la rândul nostru am trimis juriului doar varianta audio, fără numele concurentului, tocmai pentru o mai bună transparență și corectitudine. În finală au acces în cele din urmă opt concurenți care se vor concura în finala Concursului Harmonia Cordis care va a vea loc sâmbătă, 10 august, la Sala Mică a Palatului Culturii. Tot atunci va avea loc și premierea celorlalte categorii de vârstă din concurs care vor concura în zilele de 8 și 9 august. Premiul cel mare al concursului va fi o chitară clasică în valoare de 5.000 de euro.

Rep.: Mereu gândiți fiecare seară de festival să fie diferită față de celelalte…

B.I.F.: Acesta e și farmecul Harmonia Cordis, în fiecare seară de concerte încercăm să aducem alt gen de muzică. La cele din Palatul Culturii din primele trei zile de festival avem un recital clasic și un concert solo. În fiecare seară avem un concert de muzică de cameră diferit, în sensul în care prima seară, cea de marți, 6 august, pe lângă un recital solo am și un recital în formula de trio. A doua seară avem un două de chitară-bandoneon de muzică argentineană, iar în cea de a treia seară, pe lângă un recital solo avem și un duo inedit de chitară-flaut. În ce privește concertele din cetate, avem un trio inedit din Italia care a cântat inclusiv la încoronarea Papei. Este vorba Roberto Fabbri Trio (chitară – vioară – voce) care va cânta doar muzică italiană în Cetate în seara de 9 august. Tot inedit va fi și concertul de vineri seara susținut de Cenk Erdoĝan Trio din Turcia. El a fost doar solo în cadrul Harmonia Cordis iar de această dată vine în formula de trio. Ca seara de vineri să fie completă, publicul va mai avea parte de un recital de excepție susținut de Antal Pusztai Jazz Band. Seara de sâmbătă va fi dedicată în totalitate muzicii de flamenco, protagoniști fiind Duo Celeste (România), Lydie Fuerte & Juan Manuel Coortes (Franța) și Los Tres Magníficos: Jerónimo Maya, Rycardo Moreno & Pepe Fernández (Spania/ Franța). În ultima seară, cea de duminică, în deschidere îl vom avea pe Alexandr Misko din Rusia, după care va urma Tommy Emmanuel. Este considerat pe bună dreptate tatăl fingerstyle-ului, iar Alexandr Misko este reprezentantul generației noi care gândește un pic altfel acest mod cu totul special de a cânta la chitară care este fingerstyle. Din ce am discutat cu el e foarte fericit și onorat să împartă scena cu un artist atât de mare care este Tommy Emmanuel.

Rep.: Ce ar mai fi de spus despre Harmonia Cordis 2024?

B.I.F.: Trebuie amintit aici că toate concertele au intrare gratuită, atât cele din Palatul Culturii din zilele de 6, 7 și 8 august cât și cele de vineri, sâmbătă și duminică (9-11 august) din Cetatea Târgu Mureș. De asemenea, toate concertele, mai puțin cel al lui Tommy Emmanuel vor fi transmise live.

A consemnat Alin ZAHARIE