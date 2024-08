VIDEO – Fotoreportaj: Grădina Zoologică din Târgu Mureș, apreciată de turiști din toate părțile

Anual, data de 9 august marchează Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor, sărbătoare instituită de instituită de Federația Mondială a Grădinilor Zoologice (World Association of Zoos and Aquariums – WAZA), care are ca scop conștientizarea importanței conservării faunei sălbatice și a habitatelor naturale, grădinile zoologice având, totodată, un rol important în educarea publicului și în cercetarea științifică.

Cu acest prilej, echipa cotidianului Zi de zi a organizat o vizită la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, unul dintre obiectivele turistice de referință pentru județul Mureș, care și-a deschis porțile în anul 1964 la inițiativa lui László Rend, pentru a trece în revistă noutățile acestui an referitoare la atracțiile turistice și la numărul de vizitatori înregistrați anul acesta.

„Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice este inițiată de Grădina Zoologică din Budapesta, cu toate că fiecare zi este a Grădinilor Zoologice, adică noi în fiecare zi avem deschis, nu există zi a anului în care să nu fie deschisă Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Cu toate astea, avem o zi Internațională care, de fapt, este ziua de naștere a Grădinii din Budapesta și este o ocazie foarte bună în care să avem în vizor aceste instituții care au o misiune foarte importantă ca și a noastră. Noi nu facem o serbare specială pentru această zi pentru că ziua de naștere, cum ar veni, ziua în care a fost deschisă grădina noastră este 23 august, iar anul acesta împlinim 60 de ani de existență și vom avea o serbare destul de mare care va avea loc în 30 august și nu vrem să o sărbătorim de două ori. În această zi specială, vom avea program normal toată ziua, 09:00-19:00, dar în intervalul 20:00-00:00 accesul va fi gratuit și vom avea programe speciale, vom avea muzică și voie bună și altele”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Korondi Kinga, responsabil de comunicare al Gradinii Zoologice Târgu Mureș.

Peste 300.000 de turiști

Este cunoscut faptul că Grădina Zoologică din Târgu Mureș este cea mai din România, cuprinzând o suprafață de 42 de hectare în perimetrul căreia se adăpostesc aproximativ 800 de animale, reprezentând peste 140 de specii locale și exotice, motiv pentru care obiectivul turistic înregistrează anual peste 300.000 de turiști, străini sau autohtoni.

„Suntem din București. Am venit special pentru Grădina Zoologică, ne-am dus la Brașov și din Brașov am venit special să vizităm. E foarte frumoasă, iar spre deosebire de celelalte grădini, poți interacționa mai mult cu animalele. Sunt și mai multe specii față de celelalte grădini și animalele par mai liniștite, mai îngrijite aici”, a afirmat Daniela, o turistă bucureșteancă.

Dincolo de fauna diversificată, Grădina Zoologică din Târgu Mureș pune la dispoziția vizitatorilor o serie de facilități: parcare gratuită, transport public, alimente și băuturi care pot fi achiziționate în incinta grădinii, cărucioare gratuite pentru transportul celor mici, un turn panoramic din care vizitatorii pot arunca o privire de ansamblu asupra atracțiilor, cărucioare pentru persoanele cu dizabilități, dar și o multitudine de pavilioane și zone de relaxare. Datorită acestor considerente, Grădina Zoologică din Târgu Mureș este unul dintre cele mai căutate obiective turistice din zona transilvăneană, cei mai mulți turiști provenind din exteriorul județului Mureș.

„Nu suntem din Târgu Mureș, suntem din București, ne place foarte mult aici, este mult peste Grădina Zoologică din București, are o varietate de animale mult mai mare și ne place foarte mult. Copilul nostru zice în continuu: wow!. Cu siguranță vom mai veni, când o să crească o să înțeleagă și mai multe și clar o să revenim”, au fost cuvintele unui alt vizitator.

„Din Cluj am venit. Ni se pare frumos, unele spații sunt cam mici pentru animale. Pentru o oră jumătate, nici atât, de mers, merită să mai venim. Până acum maimuțele ne-au impresionat cel mai tare și așteptăm să-i vedem pe lemuri”, a arătat un alt turist.

Tarifele de intrare

Adult- 25 de lei

Copil (2-8 ani)- 10 lei

Copii (0-2 ani)- gratuit

Student- 10 lei

Pensionar- 10 lei

Persoane cu dizabilități- gratuit

Text: Mădălina ROHAN, Alisia BALOGH

Foto: Mădălina ROHAN