INTERVIU cu Freundlich Leah, șefă de promoție la Chimie medicală – UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Aflată la granița dintre chimie, farmacologie și științe din domeniul biologic, chimia medicală reprezintă un domeniu important pentru dezvoltarea medicinei moderne. Cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente și tratamente pentru diverse afecțiuni se bazează pe cunoștințele oferite de această disciplină.

”Specialitatea Chimie Medicală deschide multiple porți de orientare în carieră, de cercetare, muncă în domeniul farmaceutic, controlul calității, criminalistică, laboratoare de analiză medicală și chiar și domeniul didactic”, susține Freundlich Leah, șef de promoție al primei generații de absolvenți ai programului de studiu Chimie medicală a Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Este originară din Oradea și, pe lângă interesul crescut pentru ”chimia organică și cercetarea în domeniul sintezei și dezvoltării de medicamente”, este pasionată de citit, de sport, câștigând mai multe titluri la Campionatele Naționale de polo pe apă, dar și de munca cu copiii, lucrând ca și instructor în tabere pentru copii de la vârsta de 13 ani. De ce a ales UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități de dezvoltare i-a deschis și care sunt planurile de viitor a dezvăluit mai multe informații în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Cum ai știut că specialitatea Chimie medicală ți se potrivește?

Freundlich Leah: Totul a pornit dintr-o curiozitate foarte puternică pe care am avut-o, încă de mic copil, legată de fiziologia corpului uman, visând la un moment dat să profesez în domeniul medicinei legale. De-a lungul școlii am constatat însă că aveam o pasiune mult mai mare pentru chimie decât am avut vreodată pentru biologie. Astfel, nedorind să renunț la fascinația mea legată de funcționarea corpului uman, am decis să o abordez din perspectiva chimiei.

Rep.: Ai ales să te formezi în domeniu la UMFST Târgu Mureș. Ce te-a atras la această universitate și ce perspective de dezvoltare educațională ți-a oferit? Ce ai apreciat cel mai mult?

F.L.: Drumul meu spre UMFST Târgu Mureș a început în clasa a X-a, când fratele meu mai mare a venit să dea simularea de rezidențiat în campusul UMFST și m-a întrebat dacă mi-aș dori să mă duc cu el într-o excursie de o zi. La momentul respectiv încă nu am decis în acest oraș voiam să-mi continui studiile, așa că am profitat de această oportunitate. Întorsătura neașteptată a venit în momentul în care m-am întâlnit cu studenții din campus și, întrebându-i despre experiența lor, am auzit pentru prima dată studenți care vorbesc cu drag și mândrie despre facultatea lor și despre profesorii deschiși și colaborativi, înainte să se plângă de dificultăți, fie cu acomodarea, cu cantitatea de materie sau cu profesorii. Acest lucru m-a convins fără doar și poate că această universitate ar putea fi o bună rampă de lansare în viitorul meu profesional. Lucrul pe care l-am apreciat cel mai mult, odată ajunsă studentă, a fost abordarea profesorilor față de studenți, încurajarea dezvoltării fiecărui student în parte pe direcția curiozității și înclinațiilor acestora, asigurând dezvoltarea educațională complexă și personalizată.

Rep.: Cum au fost anii la UMFST Târgu Mureș, au fost și zile mai grele și situații dificile în ceea ce privește parcursul educațional? Cum au fost stagiile de practică?

F.L.: Anii la UMFST au fost cei mai frumoși și dificili ani din viața mea. De la oportunități de dezvoltare, la cadre didactice nemaipomenite, la colegii extraordinari și cele mai groase cărți pe care le-am văzut vreodată. Situații dificile există mereu, mai ales când faci ceva cu adevărat important. Ca și student, te confrunți deseori cu examene ce par imposibile, cu cursuri pe care ți se pare că nu le vei înțelege niciodată și laboratoare unde nicio instrucțiune nu pare suficient de clară. Dar ceea ce a făcut totul să se merite a fost faptul că întotdeauna a existat sentimentul că profesorii sunt cu tine și nu împotriva ta. Astfel, uitându-mă înapoi, am înțeles cu adevărat de ce acei studenți pe care i-am întâlnit în clasa a X-a s-au grăbit să-mi vorbească despre tot ce este frumos la acest parcurs educațional. Am învățat că atunci când știi cu adevărat că tot greul aruncat în direcția ta este în interesul dezvoltării tale, orice dificultate este o oportunitate și nu o povară. În ceea ce privește stagiile de practică, facultatea pune la dispoziție studenților atât locuri unde să își desfășoare activitatea cât și libertatea de a se ghida după propriile preferințe și interese în domeniu. Stagiile de practică sunt o experiență nemaipomenită pentru studenți de a vedea unde există intersecții și divergențe între practică și teorie și cât de pregătiți sunt pentru lumea reală, unde mai trebuie să lucreze și ce deprinderi poate nu sunt atât de importante în realitate pe cât par între cei patru pereți ai unui laborator universitar. De asemenea, este foarte important pentru tinerii studenți să găsească claritate și dacă anumite tipuri de direcții profesionale sunt potrivite pentru ei sau nu, iar practic este oportunitatea ideală pentru a încerca diferite domenii de activitate.

”Adesea eram cea care deschidea și închidea facultatea, ajungând în relații de prietenie cu domnii portari care știau că trebuiau să mă caute când se apropia ora închiderii. Dar toate acestea au fost făcute cu o țintă clară în minte: de a absorbi tot ceea ce avea de oferit facultatea”

Rep.: Cum ai descrie comunicarea cu cadrele de la UMFST Târgu Mureș? Ai un mentor care ți-a ghidat pașii și ți-a deschis apetitul pentru o anumită disciplină?

F.L.: Comunicarea cu cadrele didactice a fost deschisă și colaborativă, profesorii fiind mereu interesați și dispuși să răspundă la întrebări și să ajute studenții în diferite situații mai dificile, cu multă înțelegere și răbdare. Totodată, este important să menționez că domeniul chimiei medicale este caracterizat de interdisciplinaritate. Astfel, în cei trei ani de studiu am întâlnit profesori nu doar de la Facultatea de Farmacie. Acest aspect este important deoarece fiecare facultate, fie că vorbim de Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie, aduce cadre didactice cu stiluri de comunicare și abordări diferite cu care studenții trebuie să poată să se acomodeze. Am avut, desigur, și un mentor, șeful catedrei de Chimie Organică, domnul conf. univ. dr. Șerban Andrei Gâz Florea, care a remarcat în anul I interesul meu foarte mare pentru chimia organică și cercetarea în domeniul sintezei și dezvoltării de medicamente. Astfel, mi-a oferit oportunitatea să-mi cultiv interesul în mod practic, lucrând în laborator în timpul meu liber, în diferitele proiecte de cercetare, fiind prezent întotdeauna pentru a-mi oferi sprijin și ajutor unde era nevoie, dar încurajându-mă, totodată, la fiecare pas să îmi câștig încet și sigur independența. Am ajuns astfel să prezint lucrări de cercetare în fiecare an de studiu la conferințe internaționale organizate pentru studenți. Iar când mi-am exprimat interesul de a lucra în viitor în domeniul didactic, dânsul mi-a oferit oportunitatea de a fi preparator demonstrator, putând astfel să ofer ajutor studenților din anii mai mici la lucrările lor practice.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Ce sacrificii au existat?

F.L.: Nu pot spune că am pornit pe acest drum aspirând la titlul de șef de promoție, ci dorind să iau cu mine tot ce pot din acești trei ani scurți, și să folosesc la maxim această activitate în care singura mea responsabilitate reală a fost să devin cel mai bine pregătit chimist care puteam deveni, iar titlul de șef de promoție este mai degrabă o confirmare a faptului că am reușit să îndeplinesc acest scop. Munca și sacrificiile au fost multe, desigur. Nu a existat săptămână să rămân cu cursuri neînvățate. Dacă aveam timp liber sau vacanță, alegeam să îl petrec la facultate, în laborator, și mai rar cu prietenii sau cu familia în orașul meu natal. Adesea eram cea care deschidea și închidea facultatea, ajungând în relații de prietenie cu domnii portari care știau că trebuiau să mă caute când se apropia ora închiderii. Dar toate acestea au fost făcute cu o țintă clară în minte: de a absorbi tot ceea ce avea de oferit facultatea.

Rep.: Ce urmează în continuare ca și formare, continui studiile, începi să profesezi?

F.L.: Am ales să îmi continui studiile la programul de master Chimia Medicamentelor și a Produselor Cosmetice de la Universitatea din București. De-a lungul facultății am înțeles ce influență pot avea cadrele didactice și mentorii în viața unui tânăr, mai ales un tânăr aflat la începutul parcursului profesional. Astfel, am luat decizia de a urma pașii necesari (master și ulterior doctorat) pentru a putea să devin și eu un cadru didactic în mediul academic.

Rep.: Sunt necesare anumite abilități pentru a deveni un bun chimist?

F.L.: Singurele abilități cu adevărat necesare sunt curiozitatea și dedicarea. Toate celelalte abilități, cum ar fi manualitatea sau abilitatea de a rezolva constant probleme ce se ivesc la orice pas, se deprind pe parcurs, cu multă muncă și răbdare.

Rep.: Profesia de chimist deschide multiple căi de dezvoltare profesională. Ce domeniu ai ales și de ce? În ce va consta activitatea ta?

F.L.: La începutul parcursului meu universitar am aspirat să lucrez în domeniul cercetării și dezvoltării de noi substanțe active pentru medicamente, un interes care doar a crescut cu timpul. Însă, pe drum, am ajuns la concluzia că mi-ar plăcea să am o contribuție și la formarea generațiilor ce vin în urma mea. Astfel, am înțeles că cel mai drept drum de a îmbina cele două lumi este cariera academică.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional la programul de licență Chimie medicală?

F.L.: Sfatul meu pentru ”boboci” este să ia facultatea în serios, să o trateze ca și etapa incipientă a vieții lor de adult, nu ca și o extensie a adolescenței și a liceului, pentru că facultatea oferă studenților doar ceea ce ei sunt dispuși să ia de bună voie. Să fie deschiși la toate experiențele și oportunitățile ce vin în calea lor, să zică „da” la orice, chiar dacă nu sunt siguri că le va place sau dacă au cunoștințele necesare. Să fie curioși, să nu le fie frică să pună întrebări și să întrebe până sunt convinși că au înțeles, pentru că profesorii sunt dornici să dea mai departe toate cunoștințele lor și se bucură când studenții sunt cu adevărat interesați de ce se discută.

A consemnat Arina TOTH