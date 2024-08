INTERVIU. Haubenreich Andreea-Raluca șef de promoție Balneo-Fiziokinetoterapie, UMFST: ”Întotdeauna mi-a plăcut să învăț și să îmi depășesc limitele”

Făcând o pasiune din învățat și motivată să performeze, Haubenreich Andreea-Raluca a finalizat cei trei ani de facultate Magna Cum Laudae, fiind șef de promoție la specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie și recuperare a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Nu se oprește aici cu studiile, este conștientă că pentru a performa în domeniul balneofiziokinetoterapiei este nevoie de continuarea studiilor de master, lucru pe care îl și recomandă celor ce doresc să-și extindă cunoștințele în domeniu. În ce măsură a ajutat-o UMFST Târgu Mureș să se dezvolte și care sunt planurile de viitor a vorbit într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Ce a stat la baza deciziei de a alege meseria de fiziokinetoterapeut?

Haubenreich Andreea-Raluca: Încă din anii de liceu am fost pasionată de biologie, în special partea de anatomie umană. Un alt factor determinant a fost faptul că sunt o persoană care iubește sportul, iar meseria de fiziokinetoterapeut este combinația perfectă dintre medicină și sport/activitate fizică. Mi-a plăcut, de asemenea, faptul că este un domeniu vast, cu multe ramuri în care poți profesa.

Rep.: Ai ales programul de studii Balneo-Fiziokinetoterapie și recuperare din cadrul UMFST Târgu Mureș. Ce te-a determinat să alegi această universitate? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit?

H.A.R.: Alegerea a fost destul de simplă. Locuiesc în Târgu Mureș, iar oportunitatea de a studia la o universitate de prestigiu, în orașul natal, a fost una pe care nu am putut sâ o refuz. UMFST oferă numeroase oportunități de dezvoltare educațională, precum bursele Erasmus, posibilitatea de a învăța și de a aplica cunoștințele dobândite sub supravegherea/ coordonarea profesorilor doctori din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Rep.: Cum arată parcursul de formare educațională a unui viitor absolvent de Balneo-Fiziokinetoterapie?

H.A.R.: Implică trei ani de studii de licență, apoi încă doi ani de master. În România, pentru a profesa, sunt suficiente doar studiile de licență, dar pentru a-ți extinde cunoștințele recomand continuarea studiilor de master. Un alt pilon important pentru formarea profesională ar fi practica, de vară sau în timpul anilor universitari, și voluntariatele la clinici/ spitale, pentru a avea contact cât mai mult cu diverși pacienți și diverse patologii și a acumula cât mai multă experiență în domeniu. Participarea la cursuri extracuriculare, conferințe sau workshop-uri este esențială pentru dezvoltarea profesională a unui fiziokinetoterapeut.

Rep.: Ai absolvit cu media 9,67, în calitate de șef de promoție. Ți-ai impus din primul an să devii șef de promoție sau totul a venit natural, pe parcurs?

H.A.R.: Nu mi-am propus din primul an să devin șef de promoție. Pot spune că această realizare a venit natural. Întotdeauna mi-a plăcut să învăț și să îmi depășesc limitele. Nu a fost ușor, dimpotrivă, am experimentat numeroase momente în care mi-am pus la îndoială capacitățile, dar și momente în care mi-am întrecut propriile așteptări. Experiența acestor ani a fost una dificilă, dar și plină de satisfacții.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii care ți-au ghidat pașii în parcursul educațional? Ai avut un mentor care ți-a intrat la suflet?

H.A.R.: Consider că toți profesorii cu care am interacționat de-a lungul celor trei ani de zile au avut un rol important în formarea mea academică și profesională. Bineînțeles, au fost unii profesori cu care am interacționat mai mult, aici mă refer la toți profesorii din cadul disciplinei “Științele Motricității”. Ei au fost cei care ne-au ghidat și arătat bazele teoretice și practice la începutul anului I, dar și cei care ne-au încurajat, îndrumat și sfătuit pe tot parcursul facultății, până în prezent.

Rep.: Ce calități pe care le ai te califică pentru meseria de fiziokinetoterapeut? Cum arată profilul unui astfel de specialist?

H.A.R.: O calitate importantă ar fi răbdarea, deoarece recuperarea și reabilitarea funcțională a unui pacient poate fi un proces de lungă durată. De asemenea, un fiziokinetoterapeut trebuie să dețină abilități bune de comunicare, dar și de ascultare și înțelegere, atât cu pacienții, cât și cu ceilalți membrii de echipă. Mai mult, un fiziokinetoterapeut trebuie să dispună de cunoștințe vaste despre anatomia și fiziologia corpului uman, în vederea aplicării unor metode de recuperare și programe de reabilitare corespunzătoare diverselor patologii ale pacienților.

Rep.: Ce urmează în continuare, ca și formare, continui studiile, începi să profesezi?

H.A.R.: Voi continua studiile de master, tot în cadrul UMFST Târgu Mureș, iar în paralel, voi și profesa ca fiziokinetoterapeut la Clinica de Reumatologie și Recuperare Medicală Sevalia Medica, la care sunt afiliată deja de un an de zile.

Rep.: În ce domeniu vei alege să practici această meserie? Ce te-a determinat să-l alegi?

H.A.R.: Consider că toate domeniile sunt foarte interesante și satisfăcătoare, doar că am început să dezvolt un interes mai mare pentru recuperarea și reabilitarea funcțională a pacienților în urma patologiilor reumatologice și intervențiilor chirurgicale și/sau traumelor ortopedice.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru viitorii boboci la această specializare?

H.A.R.: Să păstreze un stil de viață echilibrat, să participe în mod activ la cursuri și lucrări practice, să colaboreze bine cu colegii și profesorii și să se implice în activități extracurriculare.

A consemnat Arina TOTH