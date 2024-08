INTERVIU. Váta Bíborka, șef promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Cred că în Medicină trebuie să te dezvolți mereu”

Posibilitatea de a studia într-o universitate de prestigiu, ce oferă toată baza materială necesară pentru a studia medicina la nivelul secolului XXI, dar mai ales oportunitatea de a acumula cunoștințe solide de medicină în limba maternă, a determinat-o peVáta Bíborka să aleagă Facultatea de Medicină-linia de studii maghiară a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Aici a absolvit cei șase ani de studiu Magna Cum Laudae, în calitate de șef de promoție a grupei sale de 152 de studenți, cu media 9,44.

Este originară din Miercurea Ciuc și, pe lângă Medicină, are un hobby care este o parte esențială a vieții sale. ”Dansul este o mare pasiune a mea și am explorat multe stiluri diferite de-a lungul timpului. Este o modalitate de a mă elibera și de a-mi regăsi energia în momente dificile. Mișcarea și sportul au fost întotdeauna o parte esențială a vieții mele. Consider că pentru menținerea echilibrului între sănătatea fizică și cea psihică este crucial să investim în dezvoltarea emoțională și să ne cunoaștem mai bine”, este de părere proaspăta absolventă. În cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Váta Bíborka a oferit mai multe detalii de ce a ales UMFST Târgu Mureș, cum este viața de student aici, dar și ce planuri de viitor are.

Reporter: Când ai început să cochetezi cu ideea de a urma Medicina? Ce te-a atras către această meserie?

Váta Bíborka: Am început să cochetez cu ideea de a urma Medicina în timpul liceului. Fiind într-o clasă cu profil de științe ale naturii, biologia și chimia mi-au fost întotdeauna aproape de inimă. Am considerat medicina ca o artă, o combinație între știință și abilitatea de a ajuta oamenii într-un mod direct și semnificativ, ceea ce pentru mine a fost extrem de motivant.

Rep.: Ai ales UMFST Târgu Mureș pentru a te forma din punct de vedere educațional pentru această nobilă meserie. Ce criterii au stat la baza alegerii acestei universități? Ce a influențat decizia ta?

V.B.: UMFST Târgu Mureș este, în prezent, singura universitate din România care oferă cursuri în limba maghiară pentru studenți. Consider că este deosebit de important ca o persoană să învețe în limba sa maternă, deoarece medicina este un domeniu în care este necesară o pregătire precisă și o înțelegere aprofundată a anumitor concepte anatomice, fiziologice, fiziopatologice, și am menționat doar câteva, pe care o persoană le poate asimila cel mai bine și mai temeinic în limba sa maternă. Lucrările practice s-au desfășurat în limba română, alături de colegii noștri de la seria română, astfel că am învățat materia și în limba română. Cred că pentru a putea participa cu încredere și competență la stagii și pentru a comunica eficient cu pacienții a fost de mare ajutor să avem o bază solidă de cunoștințe pe care am dobândit-o la cursuri în limba maghiară, alături de profesorii noștri maghiari.

Rep.: Cum au fost anii de facultate la UMFST Târgu Mureș? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-au oferit?

V.B.: Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de formativi și plini de provocări. Universitatea a oferit o gamă largă de oportunități educaționale care au contribuit semnificativ la dezvoltarea mea profesională. Printre acestea se numără stagii clinice desfășurate în spitale, sub îndrumarea unor profesori și medici dedicați. Am avut posibilitatea de a participa la conferințe și workshopuri și, de asemenea, de a studia la universități și spitale din străinătate. Aceste experiențe internaționale au fost extrem de valoroase pentru extinderea orizonturilor mele academice și pentru îmbunătățirea abilităților mele profesionale.

Rep.: Au fost și zile mai grele, în care lucrurile au părut dificile? Ați fost generația care bine nu s-a adaptat la viața de student, că a trebuit să vă retrageți în mediul online în perioada pandemiei. Cum s-au desfășurat lucrurile atunci ?

V.B.: Medicina, respectiv pregătirea pentru această profesie, este dificilă, cu multe urcușuri și coborâșuri. De aceea, este important să avem un scop clar în față și să facem ceea ce facem cu dragoste și pasiune. În timpul pandemiei, toate cursurile și stagiile au fost ținute online. Nu am putut să mergem la universitate sau la clinici și nu am avut ocazia să ne întâlnim cu profesorii noștri și cu colegii. A fost o perioadă extrem de solicitantă din punct de vedere psihic.

Rep.: Cum a fost relația cu profesorii din Universitate, ce ai apreciat cel mai mult? Ai avut un mentor care ți-a ghidat pașii?

V.B.: Am avut mulți profesori de-a lungul anilor. Ceea ce este cel mai demn de respect la un profesor este dacă se vede că își face munca cu dragoste, că vine la cursuri și la stagii cu dorința sinceră de a transmite ceva, de a răspunde la întrebări și se adresează studenților cu răbdare și deschidere.

Rep.: Ai terminat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă se află în spatele acestei realizări?

V.B.: Faptul că sunt șef de promoție reprezintă o încheiere frumoasă și demnă a celor șase ani petrecuți în facultate. Nu am învățat niciodată pentru a fi prima, ci întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu precizie și să înțeleg în detaliu ceea ce învăț, iar acest lucru și-a arătat rezultatele. Ca student la medicină viața implică și sacrificii, dar consider că este important să găsim un echilibru, deoarece dezvoltarea abilităților sociale și emoționale este la fel de importantă ca și dobândirea cunoștințelor academice.

Rep.: Cum ai perceput stagiile de practică în sistemul medical mureșean? Avantaje și dezavantaje.

V.B.: Am participat la foarte multe stagii, pe parcursul anilor. Cred că cel mai mare dezavantaj rămâne faptul că suntem mulți, medicii sunt supraîncărcați, iar astfel nu există suficient timp pentru interacțiunea profesor-elev. Totuși, am avut și profesori dedicați, care fără să cunoască oboseala, își îndeplineau sarcinile pe secție ocupându-se și de noi și predându-ne ore întregi, în fiecare zi. Lor le mulțumim din suflet!

Rep.: Ai ales deja specialitatea pentru Rezidențiat? Ce te-a determinat să o alegi? Ce perspective de viitor, oportunități de dezvoltare profesională crezi că îți va aduce?

V.B.: Încă din anul doi, cardiologia este cea mai apropiată de inima mea. Aș dori să aleg un domeniu clinic, dar nu exclud cercetarea. Practicile de vară efectuate atât în țară cât și în străinătate, care mi-au oferit ocazia să observ mai multe secții, m-au ajutat foarte mult în luarea acestei decizii. Eu cred că în Medicină trebuie să te dezvolți mereu și, pentru cei care doresc, oportunitățile se găsesc. Se spune că universitatea este doar o perioadă de pregătire care precede învățarea pe tot parcursul vieții. Ei bine, pentru mine această perioadă acum urmează să înceapă.

Rep.: Crezi într-un viitor al practicării medicinei în România sau te atrage ideea formării sau chiar plecării în străinătate pentru a munci acolo?

V.B.: Cu siguranță doresc să-mi construiesc mai întâi o carieră aici, deoarece aici m-am născut și aici sunt cu adevărat acasă. Desigur, nu exclud posibilitatea de a studia sau de a lucra în străinătate, în cazul în care voi vedea că oportunitățile de aici se vor închide.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt boboc la Medicină, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

V.B.: Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi este să ia fiecare decizie cu inima, iar dacă simte că își dorește cu adevărat ceva, oricât de dificil ar părea, să rămână hotărât în atingerea obiectivului, deoarece munca dedicată va aduce roade.

A consemnat Arina TOTH