VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Finanțări de 51 milioane de euro pentru Sighișoara

Primăria Municipiului Sighișoara a reușit să atragă, în perioada 2020-2024, din surse guvernamentale sau europene, finanțări totale de circa 250 de milioane de lei, adică aproximativ 51 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut recent, în data de 7 august, în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”, de către Ioan-Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara. Invitatul emisiunii realizată și moderată de către redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, Alex Toth, a precizat, referindu-se la proiectele câștigătoare ale Primăriei Municipiului Sighișoara, că ”unele sunt în lucru, iar altele urmează să intre în lucru.”

Finanțări pentru școli

Un obiectiv promordial din agenda primarului Ioan-Iulian Sîrbu l-a reprezentat și îl reprezintă atragerea de finanțări pentru îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ sighișorene.

”Mă bucur că în acest mandat am reușit să atragem cea mai mare sumă din bani europeni, guvernamentali, pentru Sighișoara. Este un lucru foarte bun, dar de asemenea ne și pune o presiune suplimentară, pe instituție, și bineînțeles ne responsabilizează mai mult. Așa cum bine știți, avem finanțări pentru toate școlile. Practic, toate școlile vor intra în regenerare urbană, în acest moment avem lansate licitațiile publică pentru Școala ”Octavian Goga” de pe strada Ana Ipătescu. Anunțăm public, pe online, fiecare licitație când are loc, tocmai pentru a putea ajunge cât mai multă lume la informație, și pentru transparență totală”, a explicat invitatul din studioul Zi de Zi Live.

Reabilitări energetice și autobuze

Alte trei proiecte câștigătoare din portofoliul Primăriei Municipiului Sighișoara, aflate în stadii diferite de execuție, au fost prezentate apoi de primarul Ioan-Iulian Sîrbu: ”Avem clădirea Primăriei care urmează să intre în licitație publică, tot pe reabilitare energetică, clădirile Spitalului care intră în reabilitare energetică, una dintre ele, de pe Zaharia Boiu numărul 29 este deja în procedură de licitație. Pot să vă mai spun că în această săptămână semnăm pentru autobuze electrice, aceasta este una dintre cele trei realizări mari pe care mi-am dorit-o, să modernizăm transportul în comun, avem un câștigător, iar în această săptămână vom semna cotnractul pentru livrarea autobuzelor. Opt autobuze electrice, de până în 10 metri lungime.”

Două poduri rutiere

Referindu-se la infrastructura rutieră, Ioan-Iulian Sîrbu a exemplificat printr-un proiect ”moștenit” din administrațiile anterioare, finanțat prin PNDL 2, însă finalizat în timp record datorită interesului depus de către toate persoanele și instituțiile implicate.

”Un alt proiect pe care ni l-am dorit și pe care l-am văzut realizat în acest mandat, chiar dcă era un proiect mai vechi, m-am străduit cât de mult am putut să îl finalizăm cât de repede. Este unul dintre cele mai rapide să spun așa proiecte construite într-un timp record în Sighișoara, dar și în țară, la nivel național, un pod. Practic, podul de legătură între cartierul Târnava II și cartierul Viilor, și drumul de legătură. În mai puțin de un an și jumătate am reușit să construim acest pod”, a explicat primarul municipiului Sighișoara.

Totodată, sighișorenii, și nu numai, vor beneficia de un alt pod rutier care va face legătura tot între cartierele Târnava II și Viilor.

”Mai avem încă o finanțare pe partea aceasta, un al doilea pod. În zilele acestea am primit ultimele avize, un pod finanțat prin Programul Național ”Anghel Saligny”, tot cu un drum de legătură, tot între cele două cartiere, dar pe partea din spate, practic pentru a scoate tot traficul greu din aceste cartiere și drumul de legătură către șoseaua de centură. Am gândit în viitoarea construcție a șoselei de centură și legăturile către cele două cartiere, astfel încât să putem scăpa de traficul greu de la Fabrica de Cărămidă și zona industrială din Bărăgan”, a arătat Ioan-Iulian Sîrbu.

Secretul succesului

Întrebat care este secretul atragerii unor finanțări foarte consistente din surse europene și guvernamentale, Ioan-Iulian Sîrbu a arătat că proiectele Primăriei Municipiului Sighișoara sunt elaborate, în funcție de specificul acestora, fie de o echipă din cadrul instituției, fie de către o firmă de consultanță, sau prin cooperare public-privat.

”Trebuie să apelăm și la firme de consultanță, pentru că sunt anumite zone specifice. Vă dau un exemplu, vorbeam înainte despre cel de la autobuze, unde nu ai cum să ai oameni de specialitate pe fiecare domeniu. Sunt de exemplu finanțări pe care le-am luat doar cu funcționarii din Primărie și le-am gestionat cap-coadă cu echipa de management. Sunt anumite finanțări unde am luat și un sprijin extern, prin firme de consultanță, tocmai pentru a ne ghida și a ne ajuta, mai ales în zona de clarificări, pe partea de caiete de sarcini, pentru că nu ai cum să elaborezi un caiet de sarcini foarte tehnic dacă nu ai personal de specialitate”, a declarat primarul municipiului Sighișoara.

Arina TOTH