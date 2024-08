Futsal: CSM Târgu Mureș a luat parte la turneul de la Odorheiu Secuiesc

Echipa de futsal din cadrul CSM Târgu Mureș a fost prezentă la Odorheiu Secuiesc pentru a lua parte la cea de-a IV-a ediție a Cupei FK. În cadrul turneului, băieții noștri au disputat două meciuri:

În semifinale, CSM Târgu Mureș a întâlnit Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, meciul încheindu-se cu un scor de 0-3 în favoarea adversarilor. În ciuda eforturilor depuse, echipa noastră a fost nevoită să se recunoască învinsă.

Ulterior, în finala mică, CSM Târgu Mureș a dat piept cu West Deva, partida terminându-se cu un rezultat de 2-4, iar golurile echipei noastre au fost înscrise de Tifán Norbert și Barbócz Norbert.

Cu toate că rezultatele nu au fost cele dorite, antrenorul coordonator al echipei, Cosmin Gherman, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. El a subliniat că principalul său obiectiv la această competiție nu a fost obținerea unor scoruri favorabile, ci evaluarea evoluției fiecărui jucător în parte. Antrenorul a folosit întregul lot disponibil, accentuând importanța dezvoltării individuale și colective a echipei, aspecte pe care le-a considerat esențiale pentru viitoarele competiții.

„În afară de portarul Mihai Tătar – puțin accidentat – am reușit să rulez întregul lot avut la dispoziție. Cei trei noi sosiți, Covaci, Küsmödi și Iszlai, încep să se integreze în echipă. Cu cei trei campioni, am devenit mult mai profesioniști. Am dominat în ambele meciuri și ne-am dat seama că trebuie să învățăm să jucăm și în fața unor echipe care se apără. Sezonul trecut noi eram cei care stăteam în apărare, dar din acest sezon lucrurile se întorc puțin. Vor fi partide în care noi vom domina și trebuie să învățăm și acest aspect al jocului”, a declarat Cosmin Gherman pentru pagina CSM Târgu Mureș.

Antrenorul Cosmin Gherman a declarat că este încurajator faptul că echipa noastră începe campionatul împotriva unor adversari de un nivel similar, sperând să obțină cât mai multe puncte în primele trei meciuri. Debutul în noul sezon al Ligii 1 la futsal este programat pentru 1 septembrie, la ora 18:00, acasă, împotriva echipei din Sfântu Gheorghe, urmat de o deplasare la Mărășești și un meci acasă cu Buzău. Echipa continuă pregătirile și va disputa un meci amical.

(D.C.)

Sursa foto: csmtgm.ro