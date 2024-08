INTERVIU cu Sabina-Elena Munteanu, șefă de promoție la Facultatea de Farmacie, UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Pasionată de medicină și ideea de a deveni medic, încă de când era în clasa XI-a, cu doar două săptămâni înainte de susținerea examenului de admitere, Sabina-Elena Munteanu a optat pentru Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Soarta a făcut să intre prima la facultate, iar cinci ani mai târziu să fie șefă de promoție. Este originară din județul Bacău, localitatea Onești, însă distanța de acasă și până la Târgu Mureș nu a constituit un impediment pentru a stabili un echilibru între a fi cu familia și a frecventa cursurile facultății. ”Chiar dacă am fost departe de casă pe perioada studenție nu am simțit acest lucru pentru că mereu mergeam acasă, în ciuda drumurilor foarte lungi”, mărturisește tânăra absolventă.

Reporter: Care a fost momentul care te-a adus pe calea farmaciei? Există o tradiție în familie sau pur și simplu este profesia care te-a atras?

Sabina-Elena Munteanu: Am decis să susțin admiterea la Facultatea de Farmacie cu exact două săptămâni înainte. Mă pregăteam pentru UMFST încă din clasa a XI-a, dar atenția mea era îndreptată către Medicină, nicidecum către Farmacie. Uitându-mă în urmă nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru alegera făcută și pentru că cei de lângă mine m-au susținut și au avut încredere. Cred cu tărie că nu a fost întâmplător. Chiar în perioada cu Bacalaureatul, din cauza stresului, probabil, am ajuns la Camera de Gardă și am decis că nu mă pot vedea făcând munca unui medic, oricât de onorabil ar fi fost. Și în continuare cred același lucru și cred că am luat cea mai bună decizie pentru viitorul meu. Așadar, am ales Farmacia pentru că îmi plăcea foarte mult chimia și, cum mă pregătisem atâta timp, am avut încredere că totul o să fie bine. Așa a și fost! Am intrat prima la facultate, pe data de 24 iulie 2019, iar 5 ani mai târziu, pe 24 iulie 2024 mă aflam la festivitatea de absolvire în calitate de Șef de promoție. O paralelă destul de interesantă!

Rep.: Ai ales parcursul educațional la Facultatea de Farmacie de la UMFST Târgu Mureș pentru formarea ta profesională. De ce această universitate? Ce oportunități de dezvoltare ți-a oferit?

S.E.M.: Din prima am știut că vreau să vin la UMFST Târgu Mureș. Aveam prieteni mai mari care deja studiau aici și auzeam mereu numai lucruri frumoase. Mai fusesem la Târgu Mureș și înainte de admitere, pentru simulări, pe care, apropo, tot pentru Medicină le-am dat, și am rămas plăcut surprinsă de campus. Mai târziu, cand am fost admisă la Farmacie și am descoperit toate dotările de care dispunem ca studenți, m-am convins încă o dată că sunt unde trebuie. Pe parcursul anilor de studenție ni s-au oferit foarte multe oportunități, de la schimburi de experiență de câte o săptâmână în alte centre universitare din România, până la posibilitatea de a pleca în altă țară pentru a studia. Personal, am ales să rămân la UMFST Târgu Mureș pentru că simțeam că aici pot învăța cele mai multe lucruri.

Rep.: Cum ai descrie comunicarea profesor-student în cadrul Facultății de Farmacie? În ce măsură ai perceput implicarea cadrelor didactice în formarea ta, pe parcursul anilor de facultate? Ai un mentor care ți-a călăuzit pașii?

S.E.M.: Cadrele didactice nu m-au influențat doar prin cursurile, seminariile și laboratoarele susținute, ci și prin exemplul personal prin care au arătat că a face ceea ce iubești și a depune eforturi constante duce la atingerea excelenței.

Rep.: Ce experiențe frumoase rămân din perioada studenției, momente trăite alături de colegi, sesiunile, stagiile de practică?

S.E.M.: Experiențele din studenție cu siguranță au un loc special în inima mea și cumva pot spune că întregul parcurs academic m-a transformat într-o persoană mai empatică și mai prietenoasă. Este foarte greu ca după 5 ani să accepți ideea că din toamnă nu-ți mai vezi colegii la cursul de la 8 dimineața și că nu mai mergeți la cafea după, ca să vă plângeți cât e de învățat până la sesiune. Care venea foarte rapid de fiecare dată! Dar sunt recunoscătoare pentru toate persoanele minunate pe care le-am găsit și cu care voi avea întotdeauna o conexiune aparte, chiar dacă ne vom vedea mai rar. Sesiunile nu erau cele mai frumoase perioade din viețile noastre; personal, încercam să mă concentrez cât mai mult în acele săptâmâni, să aprofundez cât mai multă materie, pentru că uneori și volumul și complexitatea informațiilor erau destul de mari. Dar întotdeauna mi-a plăcut ce învățam. Erau materii la care învățam din curiozitate și din dorința de a știi totul despre un anumit subiect. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu pe langă!

Rep.: Ai lucrat într-o farmacie în timp ce erai studentă? Cum a fost această experiență pentru tine?

S.E.M.: În farmacie mi-am desfășurat activitatea doar pe parcursul stagiilor de vară, câte două săptămâni în primii trei ani, respectiv patru săptămâni în anul 4 și în anul 5 când am avut un întreg semestru de stagiu în farmacie. A fost minunat totul, de la a cunoaște majoritatea medicamentelor de pe piață până la consilierea pacientului. Am avut ocazia să lucrez cu o echipă care m-a învățat foarte multe lucruri și pot spune că mă simt pregătită să lucrez într-o farmacie chiar acum.

Rep.: Ai absolvit în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei reușite?

S.E.M.: Este vorba, în primul rând, despre dorință și dedicare, apoi despre muncă și perseverență. Trebuie să depui un efort considerabil și constant. Să fii mereu pe linia de plutire. Dacă te ia valul sau te duci la fund e greu să-ți revii, dar nu imposibil. Eu am fost aproape mereu constantă, am învățat când a trebuit, mi-a plăcut ceea ce învăț și am ajuns aici.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional acum, la terminarea facultății? În ce domeniu alegi să profesezi ca și farmacist? Vei continua studiile?

S.E.M.: Voi susține în toamnă examenul de Rezidențiat și pe viitor voi urma studiile la Școala Doctorală. Mi-ar plăcea foarte mult să am o poziție care să contribuie la formarea generațiilor viitoare de farmaciști. De asemenea, mi s-a oferit oportunitatea de a pleca cu o bursă Erasmus+ pentru tineri absolvenți pentru câteva luni în Belgia, la Bruxelles. Încă mă gândesc, dar cred că voi profita de ocazie.

Rep.: Percepția asupra farmacistului și a meseriei de farmacist, în special din partea pacienților, a suferit transformări în ultimii ani. Care crezi că este rolul farmacistului în comunitate și cum ar trebui el văzut?

S.E.M.: Farmacistul ar trebui în primul rând respectat. Dacă există respect pentru meserie, pentru funcție, pentru importanța noastră în sistemul de sănătate, valoarea funcției de farmacist ar crește în ochii pacienților.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un boboc la Farmacie ce sfat i-ai da?

S.E.M.: Să se bucure de absolut fiecare experiență, să lege prietenii, să cunoască orașul care-i va deveni casă pentru următorii cinci ani. Să fie recunoscător pentru că este acolo, chiar dacă în unele momente va fi ultimul loc în care ar dori să se afle. Să profite la maxim de fiecare oportunitate oferită de facultate pentru că anii trec mai repede decât își închipuie. A, da, și încă un lucru: că sunt invidioasă că încă e anul 1!!! Aș veni și eu dacă aș putea, cam așa de tare mi-a plăcut la UMFST Târgu Mureș!

A consemnat Arina TOTH