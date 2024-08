VIDEO, FOTO: Dumitru Cătinean din Crăiești, agronomul care dialoghează cu plantele

Vizitarea unei grădini, mai ales când ea e plină cu de toate, îți conferă nu doar o stare de bine, ci și povești care mai de care mai pline de viață despre bucura de a lucra pământul. Este și cazul inginerului agronom Dumitru Cătinean din comuna Crăiești, un pasionat în cel mai curat și sincer înțeles de agronomie, medicina plantelor cum îi place domniei sale să spună.

„Pensionar fiind, am zis să pun în valoare terenul care-l am pe lângă casă și să pun de toate cum se zice, de la legume, fructe, porumb. Pentru mine toată această îndeletnicire e sănătate curată, în special după problemele medicale care le-am avut la inimă”, spune Dumitru Cătinean care ne-a poftit în minunatul său paradis vegetal.

Univers vegetal cu de toate

A fost pentru a doua iară când inimoasa gazdă ne-a făcut cunoștință cu micul său univers, unul plin cu de toate, mai puțin citrice, dacă e să ne luăm după lunga listă a culturilor de care se îngrijește ing. agronom Dumitru Cătinean.

Să ne fie mai ușor, l-am întrebat ce nu are cultivat în grădină, dată fiind multitudinea de legume și fructe din grădina sa.

„Ce nu am? Pot spune că am de toate, deși cred că mai multă sănătate nu mi-ar strica. Dacă ai sănătate toate le poți face. Munca te ține în priză cum se zice. Eu am avut operație pe cord deschis acum 20 de ani și nimeni numi acorda nicio șansă, Uite că sunt activ și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu pot să mă bucur în continuare de roadele muncii mele”, ne-a spus inginerul agronom care ne-a purtat printre culturile aflate pe rod, fiecare în parte explicată cu patos cum rar mai vezi în ziua de azi. „Aici în gospodăria proprie am o grădină întinsă pe o suprafață de 52 de arii, din care 14 arii cu porumb, restul cu de toate. Ca și culturi, sunt în jur de 15, începând de la cartofi, dovlecei, morcovi, varză, vinete, roșii, ardei grași, ardei iuți, fasole, pepeni galbeni, pepeni verzi, sfeclă, zmeură, căpșuni, mure, fără să mai punem la socoteală pomii fructiferi, meri, peri, cireși, vișini, pruni, piersici”, a spus Dumitru Cătinean.

Credință și dragoste pentru agricultură

Credința în Cel de Sus și în meseria făcută corect sunt crezurile lui Dumitru Cătinean de la care nu se abate nicio clipă. „Pot spune că Cel de Sus a fost darnic cu noi în ce privește vremea în acest an, am avut recolte foarte frumoase. La fel pot spune că a fost darnic și cu oamenii, cei care fac agricultură cu drag. Să știți că planta te cunoaște. Inclusiv în epoca trecută, pe vremea lui Ceaușescu se cunoștea acest aspect. Vorbeam efectiv cu cultura, iar la o săptămână se vedeau schimbări în ce privește dezvoltarea culturii. E aici o chestie, trebuie să ști cum să te comporți cu plantele. Sunt mulți care tot spun că fac și dreg, iar la final nu iasă nimic. Dacă nu te duci cu drag către plantă, degeaba tot stropești cu una alta că nu obții rezultate. Asta înseamnă să faci agronomie cu adevărat. Pe vremuri însemna ceva să faci agronomie. Nu știu dacă era un agronom la câteva sate. Agronomia reprezintă medicina plantelor, poate mult mai grea decât medicina umană. Gândiți-vă că fiecare plantă are buruiana ei, are boala ei și planta vorbește doar prin culori, iar dacă ști ce să-i dai atunci ea face treabă. Dacă nu, nu are rost să te ocupi de agricultură”, a precizat Dumitru Cătinean.

„Singur îmi produc răsadurile”

Faci o vizită în raiul vegetal al ing. Cătinean și nu poți să nu te întrebi: cum de a am ajuns noi ca și țară să importăm legume și fructe când la noi acasă putem obține atâtea bunătăți ?

„Baiul e că statul nu prea te ajută în materie de agricultură. Trebuie atunci să te descurci cum poți pentru a putea face față. Important la mine este că singur îmi produc răsadurile, cum e și cazul la ceapă unde pot spune că am obținut o recoltă frumoasă. Mai mult de atât, e și calitativă. Din 1.000 de kilograme cât am obținut, dacă s-a stricat un kilogram, în rest toată ceapa se prezintă calitativ foarte bine. Probabil sămânța a fost tratată cum trebuie. Repet, important este că eu îmi produc toate răsadurile”, a spus Dumitru Cătinean.

Dat fiind numele, nu putea lipsi din grădina inginerului agronom din Crăiești cultura de cătină. „Cultura de cătină e specifică zonei de câmpie a Transilvaniei. În dealurile specifice acestei zone care nu produc nimic, această cultură menține solul, nu-l lasă să se erodeze. În al doilea rând, cătina este considerată planta vieții, are un bogat conținut de Vitamina C. M-am gândit să pun și eu această cultură să vedem ce iasă, așa că am plantat un mascul și o femelă, atât cât ne trebuie nouă să facem sirop sau orice alt produs obținut din cătină. Această plantă s-a pus în zona noastră prin anii 70 când au fost marile inundații, și culmea, nu prea s-a știut de această cultură”, a povestit inimoasa gazdă.

An agricol bun

Căldurile de peste vară au făcut ca multe din culturi să-și dezvolte perioada de vârf mai devreme.

„La roșii perioada e cam pe terminate. S-a început mai repede cu această cultură din cauză că am avut răsadurile bune. De regulă se începea la final de iulie, după Sfântul Ilie, iar noi acum suntem la a treia, chiar a patra producție. La fel și la ardei, perioada lor e cam pe terminate deși specific pentru această cultură era luna august cât era vârful lor de producție. La castraveți deja am pus pe iarnă, perioada lor e și ea pe terminate, cum ne apropiem de toamnă vine rândul la ridichile negre, morcovi, sfecla roșie, și desigur cartofii. La porumb, cred că până la finalul lui august urmează recoltatul, mult mai devreme față de anul trecut când l-am cules abia în septembrie”, a precizat Dumitru Cătinean.

„Nu se pot compara cu ce produc eu”

La final, nu m-am putut abține să nu-l întreb pe distinsul inginer agronom când a fost ultima dată într-un aprozar.

„Nu țin minte când am fost ultima dată și atunci când am făcut-o, a fost mai mult din curiozitate, să văd cum arată. Vedeam și prin piață tot felul de soiuri, în special la roșii, dar nu se pot compara cu ce produc eu în grădina proprie. Legat de tratamente, folosesc gunoi de grajd și complex. Acesta din urmă este foarte bun, conține microlelemente, important este să-l folosești cu cap, să gândești foarte bine tratamentul, nicidecum exagerat”, a spus Dumitru Cătinean.

În loc de concluzie

O vizită într-o grădină plină de rod, cu un ghid pe măsură poate schimba o mentalitate, aceea că încă fructele și legumele cultivate corect și din suflet în grădină păstrează încă savoarea și gustul de odinioară. Mai mult de atât, e și un mod de a cunoaște munca producătorului local a cărui strădanie de multe ori este una nebăgată în seamă. Inginerul agronom Dumitru Cătinean este un bun exemplu în ce privește plăcerea de ”a vorbi” cu plantele, dialog din care rezultă savoare, gust și ce ce nu, sănătate.

Alin ZAHARIE