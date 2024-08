”Hoția secolului” la Târgu Mureș?!? Datorii nedefinite, ”trecute, prezente și viitoare” preluate de Consiliul Local!

Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat miercuri, 14 august 2024, cu majoritate de voturi, ”modificarea și completarea” Hotărârii Consiliului Local Nr. 184 din data de 5 iulie 2024, care prevede ”preluarea gratuită, cu titlu definitiv” de către Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș, a ”activității sportive și a locului de participare în competiții” a Asociației Club Sportiv (ACS) Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898.

Hotărârea din 14 august 2024 prevede că CSM Târgu Mureș, entitate din structura Primăriei Municipiului Târgu Mureș, își asumă obligația ”de a achita orice debite, indiferent de titlu, trecute, prezente și viitoare” ale ACS Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898.

Cu toate că proiectul de hotărâre a primit aviz negativ, cu argumente cât se poate de solide, atât din partea secretarului municipiului Târgu Mureș, cât și din partea directorului executiv al Direcției Economice, documentul a fost adoptat inexplicabil, cu o majoritate lejeră, de Consiliul Local.

Ce s-a decis: ”obligația de a achita”, din bugetul local, ”orice debite, indiferent de titlu, trecute, prezente și viitoare”

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul Articolului 4 al Hotărârii aprobată de Consiliul Local Târgu Mureș în data de 14 august 2024:

”Se împuternicește domnul Szaszgaspar Barnabas, director al Clubului Sportiv Municiapl Târgu Mureș, să semneze Contractul de cesiune privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național Liga 3, începând cu sezonul 2024-2025, a echipei de fotbal Asociația Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociației Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898, să dea declarații și să îndeplinească orice alte proceduri, oriunde ar fi nevoie, în vederea preluării cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național Liga 3, începând cu sezonul 2024-2025, a echipei de fotbal Asociația Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociației Club Spostiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898. Subscrisa, mandatează/ împuternicește pe directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sportklub, să își asume obligația de a achita orice debite, indiferent de titlu, trecute, prezente și viitoare rezultate cel puțin din activitatea fotbalistică (de exemplu, dar nelimitat la: față de sportivi, antrenori, personal tehnic și auxiliar, cluburi, asociații sportive, AJF, FRF, LPF, hotărâri FIFA sau TAS).”

Aviz juridic negativ din partea secretarului: ”Asumarea unor debite incerte, trecute, prezente și viitoare”, ilegală!

Aleșii locali din ”Orașul Trandafirilor” au fost avertizați prin intermediul unei Note informative, de către Bordi Kinga, secretarul general al Primăriei Municipiului Târgu Mureș, că în cazul proiectului de hotărâre supus adoptării în regim de urgență ”nu sunt îndeplinite prevederile legale pentru aplicarea vizei de legalitate”.

Pentru a fi și mai explicită în argumentație, Bordi Kinga a subliniat intenționat anumite paragrafe din Nota informativă, demers menit probabil să atragă atenția consilierilor locali că sunt pe cale să încalce prevederile legale.

”Facem precizarea că această modificare și completare (pe lângă faptul că are o exprimare neclară și în dezacord cu normele de tehnică legislativă) nu este conformă prevederilor legale în vigoare, în speță fiind vorba despre asumarea unor debite incerte, trecute, prezente și viitoare. Practic, prin adoptarea acestui articol se dispune achitarea unor sume de bani, din bugetul local fără a fi cunoscute cuantumul acestora, fiind vorba de bani publici aceștia trebuiesc cheltuiți cu eficiență, dar mai ales cu responsabilitate”, este fraza cheie ignorată de consilierii locali care au votat ”pentru”, deși erau avertizați că asumarea unor debite incerte, trecute, prezente și viitoare din bugetul local este în contradicție cu prevederile legale.

Redăm, în rândurile de mai jos, Nota informativă asumată de către secretarul general al Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

”Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, văzând Raportul de specialitate nr. 43751din 13 august 2024 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, Raportul de specialitate emis de către Direcția Activităţi Social-Culturale Patrimoniale şi Comerciale, Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, Tineret şi Locativ având nr. 43654/12 august 2024, precum și dispozițiile legale incidente in materie, constată că nu sunt îndeplinite prevederile legale pentru aplicarea vizei de legalitate motivat de următoarele aspecte:

În baza HCL nr. 184 din 5 iulie 2024 s-a aprobat preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național Liga 3, începând cu sezonul 2024-2025, a echipei de fotbal Asociația Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociației Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898.

Hotărârea mai sus arătată, nu a fost contrasemnată de către secretarul general pentru motivele indicate în Nota nr. 37553/5 iulie 2024.

Articolul 4 punctul 5 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice al Federației Române de Fotbal, adoptat de Comitetul Executiv al FRF în anul 2018, prevede faptul că:În orice situaţie, modificarea formei juridice sau a structurii unui club va fi permisă numai dacă se face dovada achitării tuturor obligaţiilor financiare.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea și completarea art. 4 din HCL nr. 184 din 5 iulie 2024 privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, a activității sportive și a locului de participare în competiții, respectiv în Campionatul Național Liga 3, începând cu sezonul 2024 – 2025, a echipei de fotbal Asociația Club Sportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvasarhelyi Sport Egyesulet 1898, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociației ClubSportiv Târgu Mureș 1898 – Marosvasarhelyi Sport Egyesulet 1898, astfel:

,,Subscrisa, mandatează/ împuternicește pe directorul Clubului Sportiv Municipiul Târgu Mureș – Marosvasarhelyi Varosi Sportklub, să își asume obligația de a achita orice debite, indiferent de titlu, trecute, prezente și viitoare și rezultate cel puțin din activitatea fotbalistică (de exemplu, dar nelimitat la: față de sportive, antrenori, personal tehnic și auxiliar, cluburi, asociații sportive, AJF, FRF, LPF, hotărâri FIFA sau TAS).

Facem precizarea că această modificare și completare (pe lângă faptul că are o exprimare neclară și în dezacord cu normele de tehnică legislativă) nu este conformă prevederilor legale în vigoare, în speță fiind vorba despre asumarea unor debite incerte, trecute, prezente și viitoare.

Practic, prin adoptarea acestui articol se dispune achitarea unor sume de bani, din bugetul local fără a fi cunoscute cuantumul acestora, fiind vorba de bani publici aceștia trebuiesc cheltuiți cu eficiență, dar mai ales cu responsabilitate. Această modificare contravine prevederilor legale referitoare la regulile bugetare cuprinse in articolul 14 din Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, coroborate cu articolul 14 din Legea nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, care statuează faptul că nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

Mai mult, prevederile modificatoare intră în contradicție cu Contractul de cesiune care este anexă la HCL nr. 184/5 iulie 2024, în care este prevăzută o clauză contractuală, raportat la prevederile din paragraful anterior.

În contractul de cesiune, anexa 1 la HCL nr. 184/5 iulie 2024 la punctul 4 Obligațiile cedentului – punctul 4.2 se stipulează:

,,Cedentul se obligă să achite toate datoriile sportive, administrative și funcționale pe care le are, înainte de semnarea contractului. Cesionarul nu va putea fi tras la răspundere pentru datoriile acumulate de către cedent, acesta din urmă fiind obligat să își îndeplinească obligațiile și după semnarea contractului de cesiune.”

Prin urmare, modificarea propusă este contrară prevederilor articolului 4.2 din Contractul de cesiune, anexă la HCL nr. 184/5 iulie 2024.

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, având în vedere considerentele mai sus precizate și prevederile legale enunțate, în conformitate cu dispozițiile articolului 140, articolului 490 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constată că nu se poate aviza pentru legalitate proiectul de hotărâre.

Prezenta Notă a fost înregistrată în Registrul special conform articolului 197, alineatul 3 din OUG nr. 572019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărioare ulterioare.”

Aviz nefavorabil și din partea Direcției Economice

Cel de-al doilea aviz nefavorabil a fost primit din parte ec. Anca Maria Fodor, director executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, care a explicat, negru pe alb, într-un Raport de specialitate, că ”modificarea propusă este contrară pevederilor articolului 4.2 din Contractul de cesiune, anexă la HCL nr. 184/5 iulie 2024”, întrucât ”prin adoptarea acestui articol se dispune achitarea unor sume de bani, din bugetul local, fără a fi cunoscut cuantumul acestora”, iar modificarea ”contravine prevederilor Contractului de cesiune.”

Mureșan: ”Practic, obligă Primăria să plătească niște sume nedefinite”

Anterior votului exprimat online, consilierul local Adrian Mureșan (POL) și-a exprimat dezacordul față de proiectul de hotărâre supus aprobării: ”Practic, această modificare, o citesc, mandatează, împuternicește pe diectorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, care este instituție publică, finanțată de către Primăria Târgu Mureș, finanțată de către fiecare cetățean care cumpără ceva de la magazin și plătește TVA, să își asume obligația de a achita orice debite, indiferent de titlu, trecute, prezente și viitoare, rezultate cel puțin din activitatea fotbalistică – asta înseamnă din activitatea fotbalistică și alte activități, că zice ”cel puțin”, nu ”cel mult”. De exemplu, dar nelimitat la – zici că suntem la brevet de invenții aici – ”de exemplu, dar nelimitat la”: față de sportivi, antrenori, personal tehnic și așa mai departe. Are două referate de aprobare care recomandă ca acest HCL să nu fie nici măcar discutat, și juridic și economic. Practic, obligă Primăria să plătească niște sume nedefinite, necunoscute, și trecute, și prezente și viitoare. Este ceva efectiv… mă dor ochii… se sperie gândul, nu știu cum să mă exprim, nu-mi vine să cred că niște oameni care se presupun a fi responsabili și să aibă grijă de banii cetățenilor sunt în stare să conceapă așa ceva. Sunt pur și simplu șocat că trebuie să votez așa ceva.”

Maior: ”Sper ca DNA-ul să se sesizeze”

A urmat luarea la cuvânt a consilierului local Claudiu Maior (Pro România, trecut la PSD): ”Dacă în ședința trecută am fost de acord, dar am spus că o să stau cu ochii pe acest club, o să vă spun altceva: hoția pe care vrea să o facă domnul director este hoția secolului. Adică prima dată preluăm un club fără datorii, preluăm un club la care ni se spunea foarte clar că totul e achitat, pentru ca acum, hoția acestui director iresponsabil… și vă spun foarte clar, este iresponsabil… Am să cer ca până la ședința viitoare să aducă în fața noastră toate plățile și tot ce a făcut în ultimul timp, cel puțin în ultimul an… Să ne spună cum a desființat și nu a mai pus echipă, nu a mai înregistrat… și a făcut acest lucru fără hotărârea Consiliului Local, deci hoția acolo este de proporții. Sper ca DNA-ul să se sesizeze și să pună sechestru și acestui director. Ceea ce se întâmplă astăzi este o hoție de proporții uriașe, este o batjocură adusă târgumureșenilor și în primul rând ne ia pe noi de proști.”

14 voturi ”pentru”, 5 ”împotrivă” și o abținere

Au votat ”pentru”: Tamási Zsolt (UDMR), Portik Vilmos (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Frunda Csenge (UDMR), Kelemen Atilla Márton (UDMR), Berecki Sándor (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Jakab István (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Venczi Vidor Janos (UDMR), Mădălina Oltean (PNL), Alexandru György (PNL), Radu Pescar (PMP) și Kiss Zoltán (PMP).

Au votat ”împotrivă”: Claudiu Maior (Pro România, trecut la PSD), Călin Moldovan (Pro România, trecut la PSD), Sebastian Pui (PSD), Andrei Chebuțiu (POL) și Adrian Mureșan (POL)

S-a abținut: Sergiu Papuc (PSD).

Alex TOTH