Pap Zoltán, un pilon al echipei naționale U16 a României

Tânărul jucător de baschet, Pap Zoltán, de la CSM Târgu Mureș a avut o contribuție semnificativă la succesul echipei naționale U16 a României, care a reușit să obțină promovarea în Divizia A, plasându-se printre cele mai bune echipe.

În cele 8 meciuri disputate în cadrul competiției, Zoltán a fost o prezență constantă pe teren, jucând în medie aproape 20 de minute pe meci. Acesta a reușit să aducă echipei o contribuție valoroasă, marcând trei puncte și realizând două recuperări pe meci.

Zoltán a petrecut 2 luni de pregătire intensă alături de lotul național, culminând cu participarea la Campionatul European organizat la Skopje.

Jucătorul mureșean a evaluat performanța echipei și a oferit un mic interviu pentru pagina CSM Târgu Mureș: „În opinia mea, rezultatul obținut de echipă a depășit așteptările noastre. Am plecat la Campionatul European cu scopul de a promova în Divizia A. Am reușit să realizăm acest obiectiv și suntem foarte fericiți că am atins ceea ce ne-am propus. Evident, toată lumea își dorește să fie pe primul loc, nouă nu ne-a ieșit exact așa, dar nu suntem deloc supărați din această cauză”.

Cât de mulțumit ești de propria ta performanță?

Pap Zoltán: Pot spune că sunt mulțumit, însă mereu este loc de mai bine. Am ajutat echipa cu ce am putut, iar pe teren am dat tot ce am avut mai bun, și când am fost pe bancă mi-am încurajat colegii cât de mult am putut, dar am încercat mereu să scot ce e mai bun din mine.

Ce experiențe ai acumulat?

Pap Zoltán: Am petrecut două luni cu echipa națională, unde am învățat incredibil de multe, atât ca jucător, cât și ca om. Simt că am acumulat multe experiențe pe care le voi valorifica pe teren în viitor. A fost o mare onoare să reprezint România și mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor de echipă și tuturor celor care m-au susținut.

(D.C.)

Sursa foto: csmtgm.ro