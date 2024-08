INTERVIU cu Andreea-Maria Fărcaș, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, UMFST

Cunoașterea tendințelor în materie de cosmetice și potențialul nociv al diferitelor substanțe conținute în produsele cosmetice utilizate zilnic, deprinderea abilităților necesare pentru realizarea procedurilor de întreținere a frumuseții și multe altele presupune solide cunoștințe de specialitate din partea practicienilor din domeniul cosmetologiei, astfel încât să fie acordată îngrijirea corectă a pielii, iar produsele specifice să fie aplicate în mod corespunzător.

Pasionată de domeniul frumuseții încă din adolescență, Andreea-Maria Fărcaș a ales să devină specialist în cosmetologie și a aplicat la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic a Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, program pe care l-a absolvit în acest an în calitate de șef de promoție, cu media 9,50. Este pasionată nu numai de arta înfrumusețării, ci și de mișcare, de dans, de fitness, de tenis de masă, de citit și plimbări în aer liber. ”Sunt o persoană sociabilă, ambițioasă, atentă la detalii și mereu deschisă la experiențe noi”, se descrie Andreea, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, în care a oferit mai multe informații despre alegerea de a studia la UMFST Târgu Mureș, care sunt planurile sale de viitor, dar și sfaturi pentru îngrijirea pielii pe timp de vară.

Reporter: Cum s-a născut interesul pentru studiul aprofundat al tainelor cosmeticii medicale și a tehnologiei produsului cosmetic?

Andreea-Maria Fărcaș: În perioada 2013-2016 am început să urmăresc multe persoane pe YouTube, care vorbeau despre îngrijirea pielii, produse de machiaj, “tips and tricks” și stăteam ore în șir pe tutoriale de machiaj. M-am rugat tare mult de mama până să pun prima mea comandă online de produse, eram tare fericită. În 2017 am început să îmi machiez rudele și prietenele pentru evenimente, și le sunt foarte recunoscătoare că au avut încredere în mine și s-au lăsat pe mâna mea. După scurt timp am simțit nevoia de a face un curs de bază, atât pentru diploma acreditată, cât și pentru a învăța fizic, cu pensula în mâna, ghidată de un trainer. Am început să mă interesez de cursuri în Târgu Mureș. Aveam 16-17 ani și nu aveam posibilitatea să mă deplasez într-un oraș mai îndepărtat pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel am ajuns la Estetika, unde am finalizat cursul de bază, unde am machiat pentru prima dată persoane necunoscute, testând produse pe care le văzusem doar pe internet. În clasa a XII-a am auzit pentru prima dată de programul de studii Cosmetică Medicală de la UMFST Târgu Mureș și am simțit că locul meu este acolo. Din păcate, am fost ușor descurajată de anumite persoane, de profesori, îndreptându-mă în cele din urmă spre Automatică și Calculatoare, la Cluj, alături de mai mulți colegi. În anul II de facultate mi-am dat seama că nu mă regăsesc, de multe ori abia așteptam să ies din cursurile online și să filmez tutoriale de machiaj, să testez produse noi și să îmi perfecționez mâna de lucru, devenind în același timp pasionată și de îngrijirea tenului. Deși am renunțat la această facultate, m-am bucurat că am avut parte de o astfel experiență, din care am învățat multe lucruri. Mi-am făcut curaj și în 2021 m-am înscris, cu încredere, la Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic la UMFST Târgu Mureș, unde am reușit să îmi aprofundez cunoștințele, să învăț lucruri de care nu credeam ca aș fi avut nevoie, să leg prietenii de o viață și să întâlnesc profesori dedicați, care te fac să îți dorești mai mult de la tine și de la viață.

Rep.: În ce măsură programul de studii Cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic de la UMFST Târgu Mureș a ajutat la acumularea unui vast bagaj de cunoștințe esențiale pentru meseria de cosmetolog?

A.M.F.: Acest program a avut un rol esențial în formarea mea ca profesionist în domeniul cosmetologiei. Structura programului este foarte bine gândită, acoperind o gamă largă de subiecte, care sunt fundamentale pentru a practica această meserie la un nivel înalt.

Am rămas plăcut surpinsă că majoritatea materiilor au pus accentul pe ceea ce avem noi nevoie, ca și cosmetologi: de la noțiuni de anatomie, histologie și structura pielii, tratamente cosmetice, analiza produselor cosmetice și farmaceutice, până la tehnici de comunicare și strategii de marketing. Acest bagaj de cunoștințe mi-a oferit o bază solidă pe care pot construi în continuare, fie că vorbim despre practică profesională sau despre continuarea studiilor în domeniu.

Rep.: Ce oportunități de dezvoltare educațională ți s-au oferit aici și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite?

A.M.F.: În cadrul facultății am avut acces la diferite oportunități de dezvoltare educațională, care mi-au îmbogățit semnificativ cunoștințele și abilitățile practice. Pe lângă cursurile teoretice bine structurate, am beneficiat de workshop-uri specializate, care mi-au permis să pun în practică noțiunile învățate și să mă familiarizez cu cele mai noi tehnici și tehnologii din domeniu. De exemplu, am participat la workshop-uri dedicate epilării definitive și tratamentelor cosmetice, cum ar fi peeling-urile chimice. De asemenea, am fost îndrumate să participăm la diferite conferințe, precum Marisiensis. Aceste experiențe au fost extrem de valoroase, deoarece mi-au oferit informații utile, am avut ocazia să văd diferite aparate cosmetice, dar și să testez branduri profesionale de cosmetice.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate, experiențele trăite în perioada studenției, a sesiunilor, stagiile de practică, schimburi de experiență? Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

A.M.F.: Anii de facultate nu au fost cei mai ușori, dar cu siguranță au fost anii în care m-am dezvoltat mult, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Din 2020 am început să lucrez la un salon din Reghin, Beauty Room, alături de Amanda Ursan, care a fost un adevărat mentor pentru mine, și care m-a făcut să îmi doresc mai mult de la cariera pe care am ales-o. Aici am continuat să lucrez și pe timpul facultății, fiind tare entuziasmată că în același timp îmi pot aprofunda cunoștințele în domeniul cosmeticii medicale, un domeniu atât de dinamic și de inovator.

Experiențele din timpul sesiunilor au fost, fără îndoială, unele dintre cele mai intense. Aceste perioade m-au învățat cum să-mi gestionez timpul eficient și cum să rămân concentrată sub presiune. Pregătirea pentru examene a fost adesea solicitantă, dar satisfacția de a vedea rezultatele muncii mele a fost pe măsură. Stagiile de practică au reprezentat o ocazie valoroasă de a aplica cunoștințele teoretice în situații reale. Am avut șansa de a colabora cu Mike Carina, fostă absolventă a aceleiași facultăți, la Mike’s Beauty Studio. Carina a fost și este o persoană deosebită de la care am învățat enorm de multe lucruri, urmând ca după primul stagiu, în 2022, să încep să lucrez alături de ea. Fiecare stagiu a fost o oportunitate de a experimenta direct ceea ce învățasem la cursuri, fie că vorbim despre tehnici de tratament cosmetic sau despre utilizarea corectă a aparaturii specializate.

Desigur, provocările nu au lipsit. Una dintre cele mai mari a fost adaptarea la volumul mare de informații și la ritmul rapid de învățare, în timp ce aveam două joburi, atât la Reghin, cât și la Târgu Mureș. Însă, cu timpul, am învățat cum să fac față acestor provocări prin organizare, perseverență, ambiție și prin sprijinul prietenilor. Altă provocare a fost echilibrul dintre viața academică și cea personală, dar am descoperit că prioritizarea și o atitudine pozitivă sunt esențiale pentru a reuși.

Rep.: Ce impact au avut asupra ta profesorii din Facultate? Ai un mentor care ți-a ghidat pașii?

A.M.F.: Profesorii din cadrul facultății au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării mele, atât profesional, cât și personal. Fiecare profesor a adus un set unic de cunoștințe și experiențe care m-au ajutat să înțeleg mai bine domeniul cosmeticii medicale. Mai mult decât atât, abordarea lor didactică mi-a stimulat curiozitatea și m-a motivat să explorez în profunzime subiectele care mă pasionează.

Mentorul meu de suflet a fost prof. univ. dr. Aura Rusu, alături de care am realizat și lucrarea de licență. Cu dânsa am făcut două materii în primul an: Chimia ingredientelor și Tehnici de comunicare. Mi-a plăcut cel mai mult felul în care transmite informațiile, organizarea și comunicarea acesteia, interacțiunea cu studenții și starea de bine pe care o transmitea mereu.

Rep.: Ai terminat ca șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei reușite? Au existat sacrificii în favoarea studiilor?

A.M.F.: Deși de multe ori când finalizez un proiect sau am parte de o reușită tind să spun că “nu a fost mare lucru”, trebuie să recunosc că acest parcurs nu a fost ușor, în special jonglarea între job și facultate. În ceea ce privește partea de învățat, în sine, m-a ajutat faptul că lucram deja în domeniu și multe lucruri le gândeam logic. Un sacrificiu pe care l-am făcut a fost să renunț în 2024 la jobul din Reghin și să rămân să lucrez doar în Târgu Mureș, deoarece aveam licența de finalizat și am prioritizat acest aspect.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional acum, la terminarea facultății, după ce ai dobândit o serie de competențe necesare pentru acest domeniu atractiv?

A.M.F.: Acum, la finalul facultății, îmi doresc să îmi aprofundez cunoștințele urmând diferite cursuri de perfecționare, workshop-uri, atât în ceea ce privește machiajul, laminarea, dar și pe partea de tratamente cosmetice. Voi continua să lucrez în Târgu Mureș, oferind servicii de calitate clientelor mele. Acest domeniu este în continuă dezvoltare și sunt nerăbdătoare să descopăr cât mai multe noutăți. Consider că evoluția continuă este cheia succesului în acest domeniu.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

A.M.F.: Cel mai dificil lucru în această meserie este să te menții mereu la curent cu evoluțiile rapide din domeniu și să te adaptezi la cerințele clienților. Într-o industrie în continuă schimbare, este esențial să fii la curent cu noile tehnologii, produse și proceduri, și să îți perfecționezi constant abilitățile. Una dintre calitățile care mă califică să performez în acest domeniu este dorința mea de a învăța continuu și de a mă perfecționa. Sunt o persoană meticuloasă, atentă la detalii și cu o pasiune reală pentru frumusețe și sănătate. Aceste calități, combinate cu abilitatea de a comunica eficient cu clienții și de a înțelege nevoile lor, mă ajută să ofer servicii personalizate și de înaltă calitate.

Rep.: În calitate de specialist în domeniul cosmetologiei ce sfaturi ai pentru cei interesați de a arăta bine, dar în același timp să își păstreze și sănătatea? Poți oferi și câteva trips & tricks-uri pentru un aspect îngrijit în fiecare zi și un ten sănătos, mai ales în perioada de vară?

A.M.F.: În calitate de specialist în cosmetologie, sfatul meu principal este să adoptați o rutină de îngrijire cât mai simplă, adaptată tenului vostru. Este important să vă cunoașteți tipul de piele și să alegeți produse adecvate acestuia. Nu uitați că hidratarea corespunzătoare și protecția solară sunt esențiale, mai ales în perioada verii. Folosirea unei creme cu SPF zilnic nu doar că previne arsurile solare, dar ajută și la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii.

Pentru un aspect îngrijit în fiecare zi recomand: curățarea zilnică a tenului: folosiți un produs de curățare potrivit tipului de piele pentru a îndepărta impuritățile și excesul de sebum, hidratarea: aplicați o cremă hidratantă dimineața și seara, adaptată nevoilor pielii, protecția solară: nu uitați de cremele cu SPF, de preferat 50+, chiar și atunci când este înnorat, pentru a preveni daunele cauzate de radiațiile UV. Recomand produse care nu conțin alcool/parfum sau uleiuri esențiale pentru a scădea riscul de iritații. În perioada de vară este esențial să mențineți hidratarea internă, consumând suficiente lichide și evitând expunerea prelungită la soare în orele de vârf.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru bobocii care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de cosmetolog?

A.M.F.: Pentru bobocii care își încep acum parcursul educațional, sfatul meu este să fie deschiși la învățare și să profite de toate oportunitățile oferite de facultate. Fiecare curs și fiecare practică sunt esențiale în formarea voastră, așa că implicați-vă activ și nu ezitați să puneți întrebări. De asemenea, este important să vă dezvoltați abilitățile practice cât mai mult posibil și să căutați mereu noi surse de informație și inspirație. Nu vă descurajați în fața dificultăților și priviți fiecare provocare ca pe o oportunitate de creștere, învățând în același timp să cereți ajutorul atunci când aveți nevoie. Și, cel mai important, păstrați-vă pasiunea pentru domeniu, pentru că aceasta vă va ghida și vă va motiva pe tot parcursul carierei!

A consemnat Arina TOTH