INTERVIU cu Cristian Baziotis, noul președinte Interact Târgu Mureș: „Îmi doresc să fiu un lider care inspiră”

Cristian Baziotis este noul președinte al clubului Interact Târgu Mureș, cunoscându-și încă din primele luni de voluntariat dorința de a deveni președinte, o poziție din care acesta poate implica mai multe persoane în a ajuta comunitatea locală – și nu numai. Elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian”, Cristian are un amalgam de idei centrate asupra dezvoltării și multiplicării proiectelor întreprinse de club, împărțindu-și cu dibăcie timpul între voluntariat, propria educație și hobby-ul său, tenisul de performanță. Totodată, clubul Interact Târgu Mureș se mândrește cu faptul că este unul dintre cele mai digitalizate cluburi Interact la nivelul țării, folosindu-se zilnic de platforma interactmures.org.

Reporter: Cum ai descoperit Interactul?

Cristian Baziotis: L-am descoperit în vara anului 2022, după ce am terminat clasa a VIII-a. Am văzut pe rețelele de socializare un eveniment de divertisment marca Interact. Am participat și apoi, în toamnă, când au început recrutările, am vrut să văd ce este clubul mai exact. Astfel, am aplicat, am mers la interviuri și am fost acceptat. A urmat să fiu aspirant și, apoi, am trecut cu succes testul și am devenit membru. Am ales Interact Târgu Mureș pentru că, uitându-mă pe paginile sale de socializare, am simțit că evenimentele pe care cei de aici le fac sunt mai pe gustul meu, iar oamenii la fel. Totodată, cunoșteam mai multe persoane din acest club decât din alte Interacte. Decizia a fost foarte grea, totuși.

Primii pași pe „drumul” Interact…

C.B.: În perioada de aspirație, perioadă în care toți aspiranții trebuie să propună un proiect, am venit cu ideea unui eveniment caritabil, ce consta în donarea de haine sau de jucării, în contextul Thanksgiving-ului. Era un moment destul de oportun să facem un eveniment caritabil și mi s-a părut o ideea bună – chiar dacă acum, dacă aș da timpul înapoi aș schimba răspunsul. Este foarte ușor să propui o strângere de donații. Totuși, ca Interact ne este foarte greu să adunăm donațiile sau banii pentru acestea; avem copii cărora să le donăm, dar este mai dificil să avem ce să donăm propriu-zis, deoarece sponsorii nu prea vin, chiar dacă îi căutăm. Firmele mari nu doresc să ne ofere totdeauna ajutorul, iar în ultimul an s-a promulgat o lege care spune că microîntreprinderile nu își mai pot deduce sumele donate din impozitul pe venit. Atunci automat încasările noastre scad semnificativ.

… și spre președenție

C.B.: Demersul spre a deveni președinte a fost foarte stresant pentru că mi-am dorit foarte mult. Încă de când am intrat în Interact mi-am dat seama că pot să fiu mai mult decât un membru, că pot să-mi asum niște responsabilități și că pot conduce clubul. Așa că încă din primele luni mi-am dat seama că vreau să fiu președinte. Când s-a schimbat mandatul, când a venit următorul board am fost foarte apropiat de ei; a lucrat cot la cot cu ei, aș putea spune. Și, până la urmă, mi-am anunțat candidatura încă din octombrie. Apoi a urmat să fiu foarte activ și să colaborez în tot ceea ce ține de evenimente – cred că am participat la toate evenimentele Interact Târgu Mureș de anul trecut. În perioada lunii aprilie am început să mă pregătesc pentru discurs căutând sponsori, căutând evenimente, gândindu-mă ce putem face nou. Momentul în care am fost ales a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea.

„Jonglarea” între voluntariat, școală și sport

C.B.: Sportul este acum pe ultimul loc. Având în vedere că am practicat încă de când eram mic tenis de performanță, sunt obișnuit să-mi gestionez timpul foarte bine. Tenisul este un sport greu care implică două ore de antrenament zilnic și pregătire fizică, așa că sunt foarte obișnuit să fiu ocupat în toată perioada zilei. Astfel, acum nu este atât de dificil să-mi gestionez timpul, având în vedere că sunt la un profil foarte greu – Științele Naturii – unde trebuie să învăț foarte mult și că sunt președintele clubului Interact, care, de asemenea, necesită foarte multă implicare.

Rep.: Care consideri că este cea mai frumoasă parte la a face parte din Interact? Dar cea mai puțin frumoasă?

C.B.: Partea frumoasă este cu siguranță faptul că avem șansa să colaborăm toți și să ne cunoaștem foarte bine, dar și să cunoști oameni noi – nu doar din Târgu Mureș, ci și din alte orașe și județe. În fiecare an ne întâlnim de două ori toate cluburile din district; la conferința districtuală ne întâlnim undeva la 1000 de persoane. Acolo ai șansă să vezi idei noi, să colaborezi cu alte cluburi, inclusiv din afara țării. Ce are special acest club este faptul că suntem ca o familie, suntem uniți, suntem toți prieteni – toți cei 80 de membri. Ne simțim tot timpul bine la ședințe. Partea mai puțin frumoasă este reprezentată de birocrație; ne întâlnim de foarte multe ori cu probleme birocratice, refuzuri în ultimele momente. Avem evenimente în care totul era pregătit, iar, cu o zi înainte, suntem anunțați că nu se mai poate ține evenimentul în locația respectivă. Există tot felul de probleme care nu țin de noi și care trebuie rezolvate cât mai repede.

Colaborare cu mai multe cluburi din lume

C.B.: Recent am fost invitați să facem un videoclip, împreună cu alte cluburi din lume, sărbătorind Ziua Adolescenței. Am fost rugați să trimitem un videoclip în care să ne prezentăm părerea despre modul în care Interact dezvoltă lideri și schimbă viitorul adolescenților. Eu am vorbit despre cum Interact te ajută încă de la o vârstă fragedă să colaborezi cu oameni și să dezvolți relații, dar și să rezolvi problemele birocratice. Totodată, doresc să menționez că Interact Târgu Mureș este unul dintre cele mai digitalizate cluburi din țară. Avem o platformă – interactmures.org – prin care, pe lângă faptul că ne prezentăm evenimentele și sponsorii, facem prezența, având o evidență clară a cotizațiilor. Avem și un sistem de feedback și de testimoniale.

„Charity week”, proiect „de suflet”

C.B.: Este foarte greu să aleg unul, deoarece sunt foarte multe proiecte care îmi plac. Totuși, amintesc proiectul „Charity week”; este un eveniment propriu al clubului Interact Târgu Mureș în cadrul căruia, timp de o săptămână, zilnic, organizăm evenimente caritabile. Anul trecut am dus un grup de copii la cinematograf, la patinoar, apoi am închiriat Sala Sporturilor și i-am lăsat să de joace acolo, au urmărit un meci de baschet. Am dus în jur de 5 m3 de lemne la o familie, am ajutat centrul Materna, am strâns donații pentru o casă de pisici; am fost, de asemenea, la un azil de bătrâni, unde ne-am jucat jocuri cu ei și le-am dus cadouri. Este, deci, un eveniment foarte complex, care necesită mult timp și multă dedicare. Acesta cred că este proiectul meu preferat.

Principiile noului președinte

C.B.: În primul rând, îmi doresc să fiu un președinte și, implicit, un lider prietenos, să fiu foarte deschis față de membri noștri. Îmi doresc ca fiecare membru să se simtă confortabil venind la mine pentru a-și spune probleme – fie ele legate de club sau personale. Îmi doresc să fiu un lider care inspiră și care educă într-o oarecare măsură, să fiu un model pentru membrii clubului nostru. În al doilea rând, doresc să aduc diverse îmbunătățiri și schimbări în cadrul evenimentelor clubului. Avem evenimente la nivel districtual, la care ne dorim toți să participăm și să ne implicăm mai mult decât anii trecuți.

Rep.: Ce evenimente viitoare aveți în plan?

C.B.: Chiar în viitorul apropiat vom desfășura proiectul „Ghiozdanul de școală”. Un alt proiect pe care dorim să-l organizăm din nou va fi „Charity Week”. Îmi doresc să organizez și un concert de colinde. Ca noutăți, am avut un proiect prin care să ne extindem raza de vizibilitate; practic, să ne îmbunătățim branding-ul și să lucrăm pe partea aceasta de marketing. Am reușit să cumpărăm fiecărui membru câte un tricou inscripționat. Un proiect pe care doresc să-l îmbunătățesc prin a-l duce la nivel districtual, ca fiecare club din țară să îl organizeze, este proiectul „Buy a book. Save a child”, în cadrul căruia primim donații de cărți, pe care mai târziu le vindem în diverse locații din oraș, iar banii strânși îi donăm apoi unei cauze – de obicei unui copil sau unei persoane care suferă de cancer. Anul trecut am strâns 9500 de lei. Totodată, îmi doresc să implementăm un nou eveniment și anume o tombolă marca Interact, care se va centra asupra obținerii mai multor tricouri de la diferite echipe de fotbal din țară, echipe de top. Tricourile vor fi semnate de toți jucătorii echipelor și, apoi, le vom pune într-o tombolă, în urma căreia banii strânși vor fi folosiți în scopuri caritabile.

Proiectul „Ghiozdanul de școală” – oricine poate dona

C.B.: Împreună cu Interact Târgu Mureș Maris și Interact Târgu Mureș Renașterea vom avea un eveniment intitulat „Ghiozdanul de școală”, care constă în donarea de rechizite și ghiozdane într-un punct de colectare amplasat în Cetatea Medievală. Vom aduna donații în datele următoare: între 23 – 25 august și 30 august – 1 septembrie. Rechizitele vor fi donate mai departe unei școli.

Alexandra BORDAȘ