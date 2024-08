”Vinuri și bucate dobrogene”

“Vinuri și bucate dobrogene” La Liman, în Tulcea – 19-20 octombrie 2024: degustări, concurs, spectacol de gastronomie, conferințe pentru o economie locală sustenabilă.

O adevărată “paradă de vinuri, bucate și idei dobrogene” are loc în perioada 19-20 octombrie 2024 pe Faleza Tulcea, sub egida platformei de promovare a României “WeAreRomania / YOU ARE WELCOME!”. Evenimentul, desfășurat la restaurantul “La Liman” sub numele de “Vinuri și bucate dobrogene”, are dublul scop de a promova gastronomia destinației în ansamblul ei (nu doar cea deltaică) în fața publicului larg și către companiile interesate.

Cooking show-uri, expoziție cu degustare derulată în 2 zile, concurs de vinuri din regiune, prezentări de produse și concepte, lansări de carte și conferințe-dezbatere despre identitatea și brandingul național și internațional al Dobrogei vor constitui punctele de atracție ale evenimentului – pentru care se vor organiza inclusiv deplasări cu grupuri de la București și din alte orașe.

Pentru orice vizitator, “Vinuri și bucate dobrogene” va fi o oportunitate fără precedent de a participa nemijlocit la viața regiunii, de a experimenta oferta unică și diversificată a Dobrogei.

Pentru expozanți, “va fi un nou pas în direcția dezvoltării unei economii locale sustenabile și în extrasezon”, după cum a declarat gazda evenimentului, Adrian Gemănaru, manager al restaurantului “La Liman” – unul dintre fondatorii Organizației pentru Managementul Destinației Tulcea.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți HoReCa din regiune și din Capitală, ONG-uri, autorități locale, agenții și operatori de turism, public general local și din alte orașe, influenceri și publiciști relevanți la nivel național.

“Dobrogea – cu bogățiile ei naturale, cu istoria, cu poziționarea ei unică și cu tezaurul de etnii și influențe culturale istorice – reprezintă o atracție mereu reînnoită deopotrivă pentru români și străini și oferă permanent satisfacții spectaculoase celor interesați s-o cunoască”, afirmă organizatorii.

Producătorii interesați să-și expună și să vând produsele, dar și alți potențiali parteneri ai evenimentului, sunt îndemnați să îi contacteze pe organizatori la cosmin.dragomir@gastroart.ro / 0754951616 sau cezar@vinul.ro / 0722365008.

