”Hora Unirii” în secolul 21

Regretatul meu prieten, Cornel Fugaru, a reușit, în 2004, la rugămintea mea, să compună un imn al PSD, unind Hora Unirii, ca mesaj intern, cu Oda Bucuriei, a lui Beethoven (imnul Uniunii Europene), ca mesaj legat de proiectul integrării europene. Acest lucru părea imposibil din punct de vedere muzical. Imi aduc aminte, s-a uitat ciudat la mine. In cateva zile insa, aranjamentul muzical era gata. Imnul ne-a insotit o vreme. Acum nu mai este la modă. Folosim variante de genul „We are the champions”, desi nu pare că mai putem câstiga campionate…

Cand unii ne indeamnă să cântăm doar Hora Unirii, gândindu-ne doar la trecutul nostru si să „horim” in pietele publice din tară, eu cred că nu trebuie să uităm că trăim intr-o lume in care avem nevoie si de parteneri si de aliati.

Adrian NĂSTASE (www.adriannastase.ro)

Foto: Facebook – Adrian Năstase