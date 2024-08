Trei baze noi de practică pedagogică în județul Mureș

Joi, 22 august a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul ministrului educației privind componența rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2024 – 2025. Ordinul stabilește că „statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării”.

În județul Mureș, există trei baze de practică pedagogică (BPP): Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național „Unirea”, fiecare având în componență școli de aplicație pe principiul consorțiilor. Pentru a înțelege situația locală, am discutat cu directorul Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Lobonț Dorin-Cristian.

„Noi suntem bază de practică pedagogică. Sunt 100 de baze de practică pedagogică la nivel național și se vor mai crea altele. Prin ordinul ministrului educației nr. 5.041 din 10 iulie 2023 s-au format 11 centre de tutorat didactic la nivel de țară și 4 centre de formare pentru cariera didactică, anume instituțiile de învățământ superior. Fiecare BPP are în componență școli de aplicație pe principiul consorțiilor. Noi, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” am fost nevoiți – în sensul bun al cuvântului – să formăm un consorțiu cu încă cinci unități de învățământ preuniversitar, denumite școli de aplicație. Aceste școli de aplicație fac parte dintr-un proiect al Ministerului Educației, care regândește formarea profesională a cadrelor didactice”, a transmis directorul Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Lobonț Dorin-Cristian.

Care sunt cele trei licee ce servesc ca baze de pregătire pedagogică

„Formarea poate fi inițială, pentru studenții, elevii liceelor pedagogice, sau continuă, pentru actualele cadre didactice. Această formare, evident, este cel mai bine să se realizeze prin stagii de practică pedagogică, care se pot face prin parteneriate cu bazele de practică pedagogică, cum suntem și noi. Pe scurt, universitățile din Târgu Mureș care pregătesc studenți care doresc să urmeze o carieră didactică trebuie să încheie un contract cu noi, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” sau cu celelalte două unități – Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” sau Colegiul Național „Unirea” – astfel încât studenții să efectueze stagiile de practică pedagogică prin școlile noastre de aplicație. La nivel de județ suntem noi care mai pregătim cadre didactice și atunci este normal să-i trimitem în școlile de aplicație”, a adăugat directorul.

Școlile de aplicație ale Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”

„Noi am căutat școli de aplicație care să cuprindă toată gama de meserii, de discipline. De exemplu, a trebuit să căutăm școli de aplicație vocaționale, tehnologice – care să cuprindă meserii – și școli de mediu rural, dar și urban. Astfel încât să acoperim toată gama. Liceul nostru are 5 unități componente: Liceul Vocațional Reformat, pentru a acoperi și secția vocațională, dar și secția maghiară; Școala Generală din Petelea, pentru a cuprinde zona de rural; Liceul Tehnologic „Electromureș”, pentru a cuprinde partea de tehnologic, iar pentru noi, pentru a putea face practica, am luat două școli de nivel primar, anume Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” și Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, a explicat Lobonț Dorin-Cristian.

Directorul colegiului despre proiect

„Sunt un partizan al proiectului, deoarece se pune la punct practica – atât a studenților, cât și a elevilor. Este un proiect al Ministerului, printr-un proiect european, care s-a desfășurat de-a lungul mai multor ani. Se vorbește foarte mult despre mentoratul profesional pe durata întregii cariere didactice, adică despre formarea continuă, care trebuie să fie un pilon al dezvoltării. Formarea continuă se face în școli pe tot parcursul acestei meserii de cadrul didactic și doar prin stagii de practică pedagogică”, a conchis acesta.

Alexandra BORDAȘ