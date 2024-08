Clubul de fotbal ACS Târgu Mureș 1898: „Ne dorim o echipă stabilă și bine organizată, pe care să o ducem la cel mai înalt nivel posibil”

Joi, 29 august, reprezentanții Asociației Club Sportiv (ACS) Târgu Mureș 1898 – Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898 s-au întrunit în cadrul unei conferințe de presă organizată la Stadionul TranSil, de către Sepsi László, noul președinte al clubului de fotbal ACS Târgu Mureș 1898, alături de Alpár Mészáros, director sportiv și de Mihai Ianc, antrenor principal. Conferința a avut ca scop prezentarea noilor obiective ale clubului în ceea ce privește conducerea, jucătorii și modul de organizare a acestuia, cu prilejul deschiderii sezonului 2024 – 2025. În prima etapă a campionatului care se va disputa la data de 31 august, ACS Târgu Mureș 1898 va juca împotriva ACS Mediaș pe teren propriu, de la ora 18:00.

ACS Târgu Mureș 1898 își continuă activitatea

„Mă bucur că evoluează această echipă, fiindcă am avut mari semne de întrebare în vara aceasta: vom continua sau nu? Eu mă bucur că într-un timp foarte scurt am putut să ne organizăm și să strângem 20 de persoane noi – 18 jucători și 2 antrenori. În fotbal, ca să ai 5 jucători care îți demonstrează că sunt fotbaliști trebuie să aduci 20 în probe, din care rămân 10. Din acei 10, dacă ai noroc, cu 5 poți merge în continuare. Noi am adus 20 de persoane și sperăm ca toți să fie de ajutor pentru a ne face treaba cu ei”, a transmis directorul sportiv, Alpár Mészáros.

Un nou început în sezonul 2024 – 2025

„Am venit la Târgu Mureș pentru o perioadă de doi ani de zile. Aș spune că puțin „am ratat startul”, deoarece au fost toate aceste impedimente legate de organizarea clubului; toate aceste discuții au dus, la un moment dat, la ideea de a nu a mai continua activitatea. Pentru Târgu Mureș acest lucru ar fi fost foarte rău, după părerea mea. Lăsând la o parte toate probleme care au fost, eu și băieții suntem optimiști și avem încredere. Încet-încet am făcut niște pași în aceste trei, patru săptămâni de când suntem împreună. Avem un plan bine stabilit; știm unde vom face acei pași. Spectatorul vine la meci și vede produsul final: 11 jucători în echipament, care joacă acest sport. În spatele acestor jucători este o muncă enormă, vorbind de fotbal profesionist. Un club de fotbal profesionist este organizat ca o multinațională: conducere, staff, jucători, staff medical, infrastructura – absolut tot trebuie să fie top class pentru a face un pas înainte”, a fost mesajul antrenorului principal Mihai Ianc.

Schimbări în cadrul ACS Târgu Mureș 1898

Potrivit declarației președintelui, la finalul sezonului 2023 – 2024 s-au purtat discuții cu autoritățile locale și s-a încercat a cesiona locul de Liga a III-a către Clubul Sportiv Municipal (CSM). S-au făcut toate demersurile, inclusiv hotărâri de consiliu care au fost aprobate de către conducerea orașului.

„Din păcate, din cauza întârzierii în a le pune în aplicare de către cei de la conducerea CSM, riscam să ne pierdem locul în Liga a III-a, în sensul că nu ne-am încadrat ca timp la Federația Română de Fotbal pentru a putea face această schimbare. Atunci, după ședință cu conducerea clubului sportiv ACS Târgu Mureș 1898, membrii fondatori au luat decizia de a duce mai departe această echipă – bineînțeles, cu anumite schimbări. În acest mod, în organigrama clubului, Csibi Attila Zoltán a fost înlocuit de mine în calitatea sa de președinte. Mi-am asumat acest proiect de doi ani, în care ne dorim a face o echipă stabilă și bine organizată, pe care să o ducem la cel mai înalt nivel posibil. Bineînțeles, aici vom avea nevoie de ajutor din toate punctele de vedere – atât din partea sponsorilor, cărora le mulțumim, cât și din partea autorităților locale. Ca jucător, aici la Târgu Mureș, am trăit niște moment frumoase la cel mai înalt nivel din România, Liga I. Am avut o echipă foarte bună în anii trecuți și cred că zona Mureșului își dorește o echipă de genul acela. Se poate, doar că trebuie mai multă unitate și implicare”, a precizat Sepsi László, noul președinte al clubului de fotbal ACS Târgu Mureș 1898.

Academia de copii, de mare interes pentru conducerea ACS

Totodată, președintele clubului a anunțat faptul că academia de copii însumează în jur de 300 de jucători, axându-se în următorii ani pe promovarea și îndrumarea acestora.

„Ne dorim ca în următorii ani să promovăm cât mai mulți jucători tineri, nu doar din academia noastră, ci din întreg orașul, de la orice echipă privată sau club sportiv care se ocupă de juniori. Ne dorim să adunăm și să le oferim o șansă copiilor talentați prin echipa noastră de seniori. Vrem să-i promovăm, săi-i ducem spre performanță, iar pentru asta avem nevoie și de o echipă de seniori”, a adăugat președintele ACS.

Clubul a anunțat stadiul incipient al discuțiilor legate de desfășurarea meciurilor pe Stadionul TranSil.

„Ne dorim să jucăm fotbal pe un teren destinat acestui sport. Avem un stadion care pentru asta a fost făcut și ne-am dori să-l preluăm. Vom vedea dacă și reușim acest lucru”, a precizat Sepsi László.

Obiective înalte

„În acest oraș, fotbalul profesionist a dispărut de 8 ani. Ceea ce încercăm noi aici să facem nu este ușor; atât Sepsi László, cât și Alpár Mészáros și-au asumat niște obiective deloc ușoare. E ca și cum un om ar trăi în nordul Africii și, dintr-o dată, s-ar muta în Alaska. E foarte complicat, însă noi acum vrem să înaintăm pe două fronturi: stabilizarea acestui club și creșterea lui pe toate palierele pentru a ajunge acel club care să facă pasul spre performanță. Aici intră tot: calitatea umană, infrastructură – toate acestea au nevoie de sprijin. Apoi, următorul aspect este reprezentat de tinerii copii din Târgu Mureș; noi deja am adus 4-5 copii care fac antrenamente cu noi, care sunt pentru anii următori. Dacă facem corect pașii aceștia în următorii șase ani, vom avea o echipă de fotbal în Târgu Mureș cu 10 mureșeni care să fie coloana vertebrală a echipei. Mă interesează să aduc de acum tineri pe care, chiar dacă joacă acum la alte echipe, să îi antrenez la un nivel înalt, pentru că, atunci când vor face pasul, să fie obișnuiți. În fotbal nu poți să umfli pe cineva cu pompa; e vorba de termene. Acesta este cel important lucru la echipe de Liga a II-a și a III-a”, a conchis Mihai Ianc.

Alexandra BORDAȘ