Sărbătoarea comunei Deda, a X a ediție

Primăria și Consiliul Local al comunei Deda au organizat în zilele de 31 august și 1 septembrie, Zilele Comunei Deda, ediția X, eveniment găzduit de Piața din imediata apropiere a râului Mureș.

Deschiderea oficială s-a bucurat de prezența primarului comunei Deda Lucreția Cadar, alături de Dumitrița Gliga, deputat PSD Mureș, prof. Paula Dărăban, inspector școlar general ISJ Mureș, Gheorghe Ștef, director executiv al AJOFM Mureș, Marius Cătană, director general · Media Marketing SRL și Lucia Cătană, avocat.



”Mă bucur că, într-o prezență atât de numeroasă, astăzi, avem invitați speciali, oameni de nădejde, reprezentativi ai județului Mureș, care ne-au fost alături în tot ceea ce am realizat în comuna Deda, cea mai frumoasă comună de pe Valea Mureșului. O comună foarte dezvoltată care are la activ multe obiective de investiții realizate, dar are și 22 de proiecte care urmează să fie implementate în următorul mandat pe care l-am câștigat în data de 9 iunie, în calitate de primar ”, a menționat Lucreția Cadar, edilul comunei.



În deschiderea evenimentului au participat și membrii Consiliului Local, Liliana Covrig, Ioan Vancu, Marius Ceontea, Ovidiu Mircea Artimon, Viorel Stegar, Cristian Gavrilescu, Ioan Vancu, Liviu Făgăraș, Liviu Buna, Dănuț Boar și Marian Enache, și echipa de încredere și sprijin a Primăriei Deda, Ovidiu Pop, Marțian Roșca, Nicoale Cif, Vlad Buta, Cristian Cazan, Adrian Suciu, Dorel Mircea, Vasile Bendriș, Cătălin Rânja, Marcel Ghidiu, Adrian Mocnea și Vasile Cazan.

”Se cuvine, înainte de toate, să vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-o acordați și să vă asigur că, voi fi în continuare alături de locuitorii comunei Deda, a locuitorilor Văii Mureșului Superior, a tuturor locuitorilor județului Mureș. Deda poate fi dată ca exemplu, atât în comunele care se dezvoltă foarte frumos, cât și la nivel național, și nu doar pentru că este singura stațiune turistică de interes local din județul Mureș. Vreau să o felicit pe dna primar Lucreția Cadar și echipa de consilieri pentru felul în care au știut să atragă fonduri europene și guvernamentale, pentru a dezvolta comuna Deda. Vreai să felicit toți locuitorii comunei Deda, pentru că lucrurile bune se întâmplă numai acolo unde se muncește mult, cu multă pricepere”, a declarat Dumitrița Gliga, deputat PSD Mureș.

Muzică și voie bună

Evenimentul, moderat de Alexandra Cotoi, Ardeal Tv, a fost marcat printr-o serie de manifestări culturale și artistice. Sâmbătă, 31 august, de la ora 18.30 au urcat pe scenă Alesia Friciu, Serena Frâncu, Alexandra Menyhart, Zsanett, Paula Sand, CRBL și Contrast Live Band, DJ Raul Ulișan.

Duminică, 1 septembrie,de la ora 14.30, binecuvântarea creștină a sărbătorii a fost adusă de preotul Gabriel Fărcaș, parohia ortodoxă Deda, părintele Andone Sergiu, parohia ortodoxă Bistra Mureșului, părintele Ioan Brici, parohia ortodoxă Filea și părintele Gabriel Boda, parohia ortodoxă Pietriș.

Sportivele din cadrul Asociației Kangoo Club Reghin au adus un moment inedit pe scenă, prezentând un dans popular autentic dansat pe ghete de Kangoo Jumps, foarte bine primit de public.

Premii și premianți

Prin exemplul personal cu care au promovat valorile familiei, un model pentru tânăra generație, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie au fost premiate, respectiv Cazan Ilie și Rafila, Bândilă Cristian și Ioana, Horga Ioan și Maria, Pop Ștefan și Maria, Pop Ștefan și Elena, Marcu Valer și Maria, Harpa Ilie și Maria, Pop Aron și Maria și Demian Ioan Viorel și Versavia Voichița.

Premiați au fost și cei mai buni sportivi la box, respectiv Tinca Andrei, Tinca Eduard, Pașcanu David, Pașcan Ștefan, Baciu Robert, Ciontea Denis, Ghidiu Antonio, Bândilă Horea, Mircea Anghel Leon, Ardelean Eduard, Roșca Marțian și Roșca Răzvan. De premii s-au bucurat și jucătoarele de handbal ACS Deda, Iacob Antonia, Strugar Anastasia (golgheter), Ștef Alexia, Moldovan Mârza Alexia-Maria, Bândilă Daria-Ioana, iar la grupa mică cu vârsta sub 8 ani Bâta Mălina, Creța Dalia, Stoia Denis, Demian Ioana, Ștef Casian, Ștef Ariana, Dobre-Bândilă Darius, Cipoan Cristina Elena, Stegar Alexandru, Cheia Ilinca, antrenor Stroia Elena.

O zi memorabilă

Pe lângă un gulaș ușor picant făcut la ceaun și o bere rece, organizatorii s-au asigurat că vor fi prezenți interpreți cunoscuți publicului larg, motiv pentru care participanții s-au bucurat de Ilinca Maria Gliga, Maria Lazăr, Andra Gliga, Anastasia Chirilesc, Andreea Alexandrescu, Sara Rusu (vioară), Ansamblul Cununa Călimanilor, Șerban Amurăriței, Diana Tișe, Sorina Gabor Gherman, Dalia Fendrihan, Mădălina Mureșan, Angela Rusu, Cristian Pomohaci, Daniela Gyorfi și Partizan. Muzica și voia bună au răsunat în tot satul. Sătenii au dansat până i-au lăsat puterile și au cântat împreună cu artiștii, s-au prins în hore, au învârtit sârbele, iar alții au captat momentele în poze și video-uri transmise pe rețelele de socializare. Și uite așa au petrecut sătenii din Deda o zi memorabilă a comunei lor, poate cea mai reușită, încheiată cu un impresionant foc de artificii.