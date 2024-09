Seria de conferințe-dezbateri: Gastronomia – cu bune, cu rele începe din 19 septembrie

O revoluție în ceea ce privește “Noua ospitalitate românească”, un nou mod de gândire – pentru inovare, identificare de noi produse, servicii și proiecte pentru turism, industria alimentară și HoReCa din România – acesta este scopul forumului permanent de dezbateri și discuții „Gastronomia – cu bune, cu rele”, care va fi lansat pe 19 septembrie 2024 de platforma WeAreRomania / YOU ARE WELCOME sub sloganul partenerului de start al programului, Holdingul Agricola: „Cine mănâncă împreună, rămâne împreună”. Alături de Agricola, susținători fără de care ediția inaugurală nu ar fi putut avea loc sunt Eisberg, Tazz, Teamfresh Horeca și Macromex.

Reprezentanți ai mediului academic, scriitori, sociologi, artiști, publicitari și publiciști, ca și reprezentanți ai mediului HoReCa, sunt invitați lunar pe scena conferințelor de la restaurantul La Mama – Clubul Țăranului Român, pentru a extrage soluții utile dezvoltării ospitalității și producției alimentare din istoria, tradițiile și condițiile actuale ale României. Conferințele vor fi transmise live și documentate audio-video pe principalele platforme de socializare, pentru a produce efecte în rândul opiniei publice interesate.

„La mintea cocoșului” – și nu chiar!

„Tema de start, punctul de pornire în acest demers, este întrebarea menită să ne poziționeze și să ne diferențieze identitar și să ne ofere soluții practice: Cine și ce suntem noi, românii, pe harta geografică, istorică și culturală a lumii?”, a declarat scriitorul și jurnalistul de gastronomie Cosmin Dragomir, inițiator al proiectului alături de antreprenorul Cătălin Mahu, proprietarul rețelei de restaurante La Mama.

„Pare ceva la mintea cocoșului, dar experiențele din trecut – de când am organizat primul Congres dedicat gastronomiei și vinurilor din România, care a condus la legiferarea unei Zile naționale de profil – arată că exact acesta e genul de întrebare de la care izvorăsc idei de produse și servicii foarte concrete, cu plusvaloare economică și socială, unele dintre ele fezabile imediat”, a mai arătat Dragomir, care a mai subliniat că e nevoie permanent de atragerea unor resurse intelectuale din afara sferei de producție alimentară și servicii pentru a dezvolta aceste domenii.

La Porțile Orientului, la periferia Occidentului sau…?

Seria de conferințe debutează cu definirea cadrului de oportunități care izvorăsc din poziționarea geografică și multiculturală a României: “La Porțile Orientului, la periferia Occidentului sau…?”. Speakerii invitați speciali ai ediției inaugurale din 19 septembrie – moderată de jurnaliștii Cosmin Dragomir și Cezar Ioan și de antreprenorul Cătălin Mahu – sunt: Dr. Adriana Sohodoleanu, gastronom, specialist în sociologia practicilor culinare; Dr. Daniela Popescu, Lector universitar al Facultății de Istorie, Universitatea din Bucuresti; Dr. Miruna Vlada, scriitoare și cercetătoare în studii Balcanice; Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT și Damian Anfile, influencer cultural.

„Colecționarul de sarmale”, „Curatorul de zacuscă”, „Zămuri – supe, zupe și năcreli”, „Dulce Românie” sau „Ce e nou în noua bucătărie românească” sunt doar câteva dintre cele mai recente titluri de cărți de inspirație pentru practicienii din HoReCa și din companii alimentare publicate la editura specializată condusă de Cosmin Dragomir – GastroArt. La rândul său, Cătălin Mahu, proprietarul restaurantelor La Mama, este autorul unui volum de memorii antreprenoriale apreciat drept “cea mai bună carte de business pe care am citit-o în ultimii zece ani” de către directorul editorial al Ziarului financiar în 2019, volum intitulat „Povestea de la colțul mesei”. Cezar Ioan este coautor al mai multor cărți despre vinurile și gastronomia românească și autor al volumului „Connaisseur fără ifose”.

Platforma de gândire și de acțiune pentru promovarea României WeAreRomania / YOU ARE WELCOME a fost fondată în 2024 printr-un proiect al Asociației “Curaj Înainte” cu scopul de a cataliza dezvoltarea imaginii și ofertei turistice a României pornind de la specificul culinar influențat istoric de intersecția a trei mari imperii și a numeroase grupuri etnice și culturale.