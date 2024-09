Mureșenii cheltuie tot mai mult pe rechizitele școlare

Cu prilejul începerii noului an școlar, părinții sunt foarte preocupați de achiziționarea rechizitelor necesare pentru copiii lor, deși România se află pe locul I în statisticile Eurostat în ceea ce privește inflația, cu un procent de 5,8% în luna iulie a acestui an. Cu prețurile de azi, mulți părinți economisesc bani din timp pentru sezonul „Back to school” sau aleg produsele de o calitate mai redusă.

Pentru a calcula cât cheltuie un părinte în contextul începerii noului an școlar, am ales un comerciant accesibil târgumureșenilor – Librăria Compas – și am realizat o listă bazică cu cele necesare unui școlar, prezentând prețurile de pornire ale rechizitelor. Astfel, am ajuns la suma minimă de 198,5 lei: un ghiozdan simplu – 50 de lei; un penar echipat – 40 de lei; 5 caiete A4 cu 40 de file – 25 de lei; coperte pentru caiete – 13 lei; 5 caiete A5 cu 48 de file – 13 lei; coperte pentru caiete – 7,5 lei; un bloc de desen A4 – 7 lei; un set de pensule – 9 lei; acuarele cu 12 culori – 12 lei; un calculator de buzunar – 22 de lei.

La toate acestea se adaugă prețul uniformei școlare, care poate ajunge și la 100 de lei, al produselor electronice necesare – telefonul, calculatorul, ș.a.m.d. –, al noilor haine cumpărate special pentru anul școlar, alături de cărțile și manualele necesare.

Astfel, rezultă că nu toți părinții își permit achiziționarea de rechizite anual. Totuși, există asociații, ONG-uri și cluburi care ajută elevii din medii devaforizate prin donații, pentru a avea rechizitele necesare. La nivel local, proiectul „Ghiozdan de Școală”, desfășurat de cluburile Interact Târgu Mureș și Interact Târgu Mureș Renașterea, susține acești copii și îi trimite la școală cu un ghiozdan plin cu cele necesare.

ANPC atenționează părinții cu privire la calitatea rechizitelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a atras atenția părinților, în perioada premergătoare începutului noului an şcolar, în legătură cu importanța raportului preț-calitate.

„Este foarte important pentru toţi consumatorii, mai ales pentru părinţii care în această perioadă achiziţionează rechizite sau uniforme şcolare pentru copii, să fie foarte atenţi la caracteristicile şi etichetele acestora, şi să facă aceste cumpărături din magazine autorizate şi raioane specializate pentru a evita achiziţionarea unor produse care ar putea să pună în pericol sănătatea copiilor. Uneori un preţ exagerat de mic poate ascunde anumite probleme legate de calitatea produselor, acestea putând fi contrafăcute”, a declarat Sebastian Hotca, preşedintele interimar al ANPC, citat în comunicatul primit de Agerpres.

Cât cheltuie mureșenii pe rechizite

Pentru a afla cât de costisitor este începutul de an școlar pentru părinți, am discutat cu Sarolta, mamă a unui elev din școala primară, care cheltuie pe rechizitele necesare anual în jur de 300 de lei. Pe lângă asta, o dată la câțiva ani, investește și într-un ghiozdan sau un penar nou, care, împreună, ajung la câteva sute de lei. Totuși, o practică bună de care ea se folosește este de a urmări reducerile de prețuri – „Atunci achiziționez cele mai multe rechizite”, a transmis aceasta. O altă mamă, Elena, a cheltuit momentan aproape 200 de lei pentru cei doi copii ai săi și a transmis că încă nu a finalizat cumpărăturile de rechizite.

Alexandra BORDAȘ

(sursa foto – Depositphotos)