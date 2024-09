22 de unități de învățământ relocate. Ședință de lucru la Prefectura Județului Mureș

Elevii din 22 de unități de învățământ din județul Mureș vor începe școala în alte spații amenajate temporar pentru desfășurarea activităților didactice, pentru că sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a clădirilor școlilor și grădinițelor respective.

Instituția Prefectului Județului Mureș a organizat, miercuri, 4 septembrie, de la ora 14:00, o ședință de lucru referitoare la pregătirea unităților școlare din județul Mureș pentru începerea anului școlar 2024-2025. Au participat primari sau reprezentanți ai primăriilor și reprezentanți ai instituțiilor implicate în pregătirea începerii noului an școlar.

„Într-un exercițiu de transparență în premieră la Instituția Prefectului, am invitat presa să ia parte la ultima ședință de lucru înainte de începerea anului școlar. Mureșenii trebuie să cunoască atât punctele sensibile, cât și ceea ce am făcut pentru educație.

Ne-am oferit sprijinul primăriilor care au cazuri de școli relocate, 22 la număr în județ, și am solicitat exigență maximă și toleranță 0 de la DSP, DSVSA și Protecția Consumatorului în ceea ce privește igiena, hrana copiilor și condițiile de dormit pentru copiii din creșe și grădinițe”, a declarat Ciprian Dobre, prefectul Județului Mureș.

În deschiderea ședinței, prefectul l-a întrebat pe reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean dacă există probleme în cazul școlilor relocate. „Unele sunt relocate și din anul școlar anterior, în cazurile unde lucrările s-au întins pe o perioadă mai lungă. În general, nu au fost semnalate probleme deosebite, acum, vom vedea acolo unde unitățile școlare au fost recent relocate”, a răspuns, Niță Fănică, inspector școlar general adjunct.

Probleme cu racordarea la rețeaua electrică la Bogata

„Avem școala relocată în baza sportivă, am închiriat două containere și un grup sanitar. Grupul sanitar urmează mâine să sosească. O să fie racordat la apă și canalizare. Probleme, probabil ar fi… noi am făcut o cerere la Electrica pentru racordare la curent electric. Nu știu în ce măsură o să ne onoreze până în 9 septembrie”, a spus Doina Coc, primarul comunei Bogata.

Ciprian Dobre i-a spus primăriței din Bogata: „eu acum vorbesc la Electrica. Mîine, joi, la ora 16:00, mă sunați în situația în care nu s-a rezolvat problema”.

„O situație mai veche care trenează este la Lunca Bradului, unde s-a construit un frumos sediu pentru grădiniță, dar nu a fost dat în folosință”, a adăugat reprezentantul ISJ Mureș. Primăria Lunca Bradului nu a fost reprezentată la ședința de lucru.

Au mai luat cuvântul primarii din comunele Acățari, Adămuș, Gănești, Albești, Vânători, Coroisânmartin, Iclănzel, Ațintiș, Pănet, Hodoșa, primarul orașului Iernut și reprezentanți ai primăriilor Municipiilor Târnăveni și Târgu Mureș.

Cazul curios al bibliotecii de la Construcții

În cazul municipiului Târgu Mureș, este relocată activitatea Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller”. „Au asigurate toate condițiile, s-a aprobat în consiliul local continuarea lucrărilor, am dat ordinul de începere, probabil în 6 luni, dacă nu există întrerupere în sezonul de iarnă, va fi finalizat”, a spus Horațiu Lobonț, director executiv adjunct, Direcția Școli, Primăria Târgu Mureș.

„Liceul de Construcții este în plin proces de renovare, dar acolo avem probleme pentru partea interioară. Și astăzi am purtat discuții…”, a început să explice Horațiu Lobonț. „Ați mutat biblioteca?”, a intervenit Ciprian Dobre. „Nu s-a mutat biblioteca, nu se mută. Interiorul nu vom reuși să-l facem”, a răspuns directorul adjunct al Direcției Școli.

„I-am propus domnului director să fie mutată într-o sală alăturată, când va fi finalizată”, a spus reprezentantul ISJ. „Ați finalizat o sală?”, a întrebat Dobre. „Da, este vorba despre atelier…”, a început să explice Horațiu Lobonț. „Bun, mutați-le!”

O altă problemă ridicată de reprezentantul Direcției Școli a fost deficitul de personal de întreținere din școli. Aceeași problemă fiind semnalată și de câțiva dintre primarii care au luat cuvântul în cadrul ședinței de lucru. „Degeaba investesc primăriile dacă cineva nu gospodărește mai departe”, a susținut Horațiu Lobonț.

Solicitări, pe ultima sută de metri, din partea școlilor

De asemenea, reprezentantul Direcției Școli a semnalat și faptul că Primăria Târgu Mureș a început să primească solicitări de intervenții din partea școlilor abia în această perioadă, după 1 septembrie. „Dacă astăzi, de exemplu, ne spune Liceul Unirea că trebuie parchet, astăzi am trimis echipă, dar pentru începerea anului școlar nu avem nicio problemă”, a susținut Horațiu Lobonț.

În ultima parte a ședinței, primarii au transmis Prefectului și Inspectoratului de Poliție Județean că ar fi benefică o prezență mai activă a polițiștilor în zonele școlilor, mai ales în timpul dimineții și, în general, în intervalele orare când vin elevii la școală sau ies de la ore.