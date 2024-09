Tânăra pianistă Hariclea Berta Cordoș. În ritmuri de pian de la Târgu Mureș la Roma

Hariclea Berta Cordoș este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș. Recent, tânăra a avut onoarea de a susține un recital de excepție la Roma, în cadrul prestigiosului „Concerti del Tempietto Festival Musicale delle Nazioni”. Invitată de profesorul italian Anthony Ciaccio de la Conservatorul Allesandro Scarlatti din Palermo, Hariclea a evoluat pe scena renumită a teatrului Chiostro di Campitello al Teatro di Marcello, interpretând un program diversificat care a captat atenția unui public cald și primitor.

Prima dată am întâlnit-o pe talentata pianistă în cadrul unui masterclass susținut de prof. Anthony Ciaccio, acum un an, în urma căruia mai mulți tineri, printre care și Hariclea, au fost premiați. A urmat o colaborare strânsă, Ciaccio având deplină încredere în abilitățile sale și remarcându-i curajul de a aborda un repertoriu complex, peste așteptările vârstei sale.

În concert pe scena teatrului din Palermo

Repertoriul său a inclus lucrări din diferite epoci și stiluri muzicale: trei piese de J. S. Bach – Invențiunea la două voci în Si bemol major, Invențiunea la trei voci în Sol minor și Preludiu și Fuga în Do minor din WTK 1; Sonata KV 282 de W. A. Mozart; două studii de Fr. Chopin – Op. 10, Nr. 6 și Op. 25, Nr. 5; Un Sospiro de Fr. Liszt; un studiu din Op. 299 de C. Czerny și două piese de S. Rahmaninov – Elegie și Moment muzical. Performanța de aproape o oră a fost primită cu entuziasm și aplauze, emoția transmisă capturând inimile celor prezenți în sala Baldini a teatrului Marcello.

Povestea pianistei

Hariclea a început studiul pianului la vârsta de 7 ani și a început să lucreze cu profesoara Maria Bejan de la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș un an mai târziu. În palmaresul său se numără peste 30 de premii naționale și internaționale, obținute atât în competiții online, cât și fizice, desfășurate în țări precum România, Italia, Macedonia, Finlanda, Vietnam, Austria, Ungaria, Rusia, Elveția și Spania. La doar 13 ani, Hariclea a avut oportunitatea unică de a concerta alături de Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, sub conducerea cunoscutului dirijor Remus Grama, interpretând Concertul No. 3 în Re major, Op. 50 de Dmitry Kabalevsky.

„A fost o experiență muzicală de neuitat să cânt la Concerti del Tempietto Festival Musicale delle Nazioni din Roma, la invitația domnului profesor Anthony Ciaccio. Am avut onoarea să interpretez lucrări ale unor mari compozitori și să simt energia unui public atât de primitor. Îi sunt profund recunoscătoare doamnei profesoare Maria Bejan, care mă sprijină necontenit, chiar și în vacanțe, și domnului profesor Anthony Ciaccio, care mi-a acordat atât șansa, cât și încrederea de a susține un program atât de amplu. Deși uneori am avut îndoieli, sprijinul lor m-a motivat enorm. În spatele fiecărui concert se află o muncă intensă, atât fizică, cât și psihică, dar această provocare mă face să evoluez continuu. Abia aștept să lucrăm împreună la proiectele viitoare!”, a transmis tânără pianistă.

Profesorul Ciaccio, încredere deplină în pianistă

„Încă de la primul masterclass la care am întâlnit-o pe Hariclea, mi-am dat seama că are un potențial extraordinar. A crede în cineva, mai ales în domeniul muzical, este esențial, iar Hariclea mi-a demonstrat din ce în ce mai mult că are nu doar talent, ci și dorința de a progresa. Ea se dedică cu pasiune perfecționării abilităților sale, abordând repertoriul cu mult respect și atenție la detalii. Eu trebuie să spun că Hariclea este pe drumul cel bun. Colaborarea cu Hariclea este doar începutul unei serii de concerte și provocări. De asemenea, vreau să îi mulțumesc profesoarei Maria Bejan pentru încrederea acordată și abia aștept să continuăm să lucrăm împreună pentru rezultate și mai bune. Această colaborare ne face să ne simțim din ce în ce mai vii și determinați să ne îmbunătățim constant”, a povestit prof. Anthony Ciaccio.

Profesoara Maria Bejan, alături de Hariclea de aproape un deceniu

„Hariclea este un exemplu de dăruire și perseverență, un talent care s-a remarcat încă de la primele lecții. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu ea și de a o vedea evoluând atât tehnic, cât și în profunzimea interpretării. A reușit să îmbine talentul nativ cu o muncă neobosită, iar rezultatele sunt evidente. Sunt mândră de tot ce a realizat până acum și sunt convinsă că va continua să impresioneze publicul cu fiecare apariție. Ca profesor, nu există o mai mare satisfacție decât să vezi cum un elev pe care l-ai ghidat ajunge atât de departe. Îmi doresc ca fiecare dintre elevii mei să aibă parte de același succes și realizări. Este o bucurie și o onoare să-i fiu alături în această călătorie muzicală. Vreau să mulțumesc și domnului profesor Anthony Ciaccio pentru încrederea pe care i-a acordat-o Haricleei și pentru colaborarea fructuoasă”, a transmis prof. Maria Bejan.

Hariclea Berta Cordoș a dat dovadă de-a lungul anilor de o maturitate artistică impresionantă pentru vârsta sa și de o pasiune nestăvilită pentru instrumentul său. Premiile obținute la concursuri naționale și internaționale, precum și colaborările cu profesori și muzicieni de renume, sunt doar începutul unei cariere promițătoare. Pe măsură ce continuă să își perfecționeze abilitățile și să exploreze noi orizonturi muzicale, Hariclea are toate șansele să devină o prezență de seamă în lumea muzicii clasice internaționale.

Alexandra BORDAȘ